https://crimea.ria.ru/20230920/dvoe-spasateley-pogibli-i-chetvero-raneny-pri-novom-obrushenii-v-balashikhe-1131547278.html

Двое спасателей погибли и четверо ранены при новом обрушении в Балашихе

Двое спасателей погибли и четверо ранены при новом обрушении в Балашихе - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Двое спасателей погибли и четверо ранены при новом обрушении в Балашихе

Двое спасателей погибли и четверо пострадали при повторном обрушении в доме в Балашихе. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T12:54

2023-09-20T12:54

2023-09-20T12:54

балашиха

взрыв газа в многоэтажке в балашихе

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

московская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Двое спасателей погибли и четверо пострадали при повторном обрушении в доме в Балашихе. Об этом сообщает МЧС России.В МЧС ранее сообщали о трех погибших в результате взрыва газа в девятиэтажке. Таким образом, число жертв возросло до пяти.Спасательные работы на месте обрушения продолжаются. Задействованы свыше 160 человек и 40 единиц техники. Под завалами, по предварительным данным, остаются два человека, в том числе ребенок. Из разрушенного дома эвакуированы 170 человек. Для них развернуты три пункта временного размещения.Как сообщалось, взрыв газа произошел в среду утром в квартире в девятиэтажном доме на улице Октябрьской. Обрушились три этажа, повреждено более 10 квартир. В ходе спасательных работ произошло повторное обрушение конструкций, под завалами оказались сотрудники МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Повторное обрушение в Балашихе – пострадали спасателиЧисло жертв при взрыве газа в Балашихе растет: под завалами ребенокВзрыв газа в многоэтажке в Балашихе – обрушились три этажа

балашиха

московская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балашиха, взрыв газа в многоэтажке в балашихе, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, московская область, новости