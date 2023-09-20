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Двое спасателей погибли и четверо ранены при новом обрушении в Балашихе - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Двое спасателей погибли и четверо ранены при новом обрушении в Балашихе
Двое спасателей погибли и четверо ранены при новом обрушении в Балашихе - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Двое спасателей погибли и четверо ранены при новом обрушении в Балашихе
Двое спасателей погибли и четверо пострадали при повторном обрушении в доме в Балашихе. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T12:54
2023-09-20T12:54
балашиха
взрыв газа в многоэтажке в балашихе
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
московская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Двое спасателей погибли и четверо пострадали при повторном обрушении в доме в Балашихе. Об этом сообщает МЧС России.В МЧС ранее сообщали о трех погибших в результате взрыва газа в девятиэтажке. Таким образом, число жертв возросло до пяти.Спасательные работы на месте обрушения продолжаются. Задействованы свыше 160 человек и 40 единиц техники. Под завалами, по предварительным данным, остаются два человека, в том числе ребенок. Из разрушенного дома эвакуированы 170 человек. Для них развернуты три пункта временного размещения.Как сообщалось, взрыв газа произошел в среду утром в квартире в девятиэтажном доме на улице Октябрьской. Обрушились три этажа, повреждено более 10 квартир. В ходе спасательных работ произошло повторное обрушение конструкций, под завалами оказались сотрудники МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Повторное обрушение в Балашихе – пострадали спасателиЧисло жертв при взрыве газа в Балашихе растет: под завалами ребенокВзрыв газа в многоэтажке в Балашихе – обрушились три этажа
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балашиха, взрыв газа в многоэтажке в балашихе, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, московская область, новости
Двое спасателей погибли и четверо ранены при новом обрушении в Балашихе

При повторном обрушении в доме в Балашихе двое спасателей погибли и четверо ранены

12:54 20.09.2023
 
© МЧС РФСпасатели работают на месте обрушении дома в Балашихе
Спасатели работают на месте обрушении дома в Балашихе
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Двое спасателей погибли и четверо пострадали при повторном обрушении в доме в Балашихе. Об этом сообщает МЧС России.
"На данный момент из-под завалов извлечены четыре спасателя, они переданы медикам. К сожалению, при повторном обрушении два спасателя погибли", - говорится в сообщении.
В МЧС ранее сообщали о трех погибших в результате взрыва газа в девятиэтажке. Таким образом, число жертв возросло до пяти.
Спасательные работы на месте обрушения продолжаются. Задействованы свыше 160 человек и 40 единиц техники. Под завалами, по предварительным данным, остаются два человека, в том числе ребенок. Из разрушенного дома эвакуированы 170 человек. Для них развернуты три пункта временного размещения.
Как сообщалось, взрыв газа произошел в среду утром в квартире в девятиэтажном доме на улице Октябрьской. Обрушились три этажа, повреждено более 10 квартир. В ходе спасательных работ произошло повторное обрушение конструкций, под завалами оказались сотрудники МЧС.
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БалашихаВзрыв газа в многоэтажке в БалашихеМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияМосковская областьНовости
 
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