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Повторное обрушение в Балашихе – пострадали спасатели - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Повторное обрушение в Балашихе – пострадали спасатели
Повторное обрушение в Балашихе – пострадали спасатели - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Повторное обрушение в Балашихе – пострадали спасатели
Повторное обрушение произошло при разборе завалов в жилом девятиэтажном доме в Балашихе, пострадали трое спасателей. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T11:50
2023-09-20T11:57
балашиха
взрыв газа в многоэтажке в балашихе
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Повторное обрушение произошло при разборе завалов в жилом девятиэтажном доме в Балашихе, пострадали трое спасателей. Об этом сообщает МЧС России.На месте происшествия продолжают работать более 160 человек и 40 единиц техники. Эвакуированы 170 человек, под завалами остаются двое, в том числе ребенок. Для жителей поврежденных квартир развернуты три пункта временного размещения.Как сообщалось, взрыв газа произошел в среду утром в квартире в девятиэтажном доме на улице Октябрьской. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено более 10 квартир. Изначально сообщалось об одном погибшем, позже их количество увеличилось до трех. Еще четыре жителя пострадали. Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв при взрыве газа в Балашихе растет: под завалами ребенокОдин погибший и трое пострадавших: спасатели разбирают завалы в БалашихеВзрыв газа в многоэтажке в Балашихе – обрушились три этажа
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балашиха, взрыв газа в многоэтажке в балашихе, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости
Повторное обрушение в Балашихе – пострадали спасатели

Новое обрушение произошло во время разбора завалов в Балашихе, пострадали трое спасателей

11:50 20.09.2023 (обновлено: 11:57 20.09.2023)
 
© МЧС РФСпасатель на месте взрыва газа в многоэтажке Балашихи
Спасатель на месте взрыва газа в многоэтажке Балашихи
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Повторное обрушение произошло при разборе завалов в жилом девятиэтажном доме в Балашихе, пострадали трое спасателей. Об этом сообщает МЧС России.
"На месте проведения аварийно-спасательных работ в Балашихе произошло повторное обрушение перекрытий дома. По предварительной информации, пострадали трое спасателей", - говорится в сообщении ведомства.
На месте происшествия продолжают работать более 160 человек и 40 единиц техники. Эвакуированы 170 человек, под завалами остаются двое, в том числе ребенок. Для жителей поврежденных квартир развернуты три пункта временного размещения.
"Пока людей разместили в местном Доме культуры, организовали горячий чай и сухой паек. При необходимости разместим людей в местных гостиницах и доме отдыха, пока МЧС будет проводить обследование дома. Сейчас в первые три подъезда дома, где произошел взрыв, зайти нельзя – опасность обрушения сохраняется", - проинформировал губернатор области Андрей Воробьев.
Как сообщалось, взрыв газа произошел в среду утром в квартире в девятиэтажном доме на улице Октябрьской. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено более 10 квартир. Изначально сообщалось об одном погибшем, позже их количество увеличилось до трех. Еще четыре жителя пострадали.
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БалашихаВзрыв газа в многоэтажке в БалашихеПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ОбществоНовости
 
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