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Повторное обрушение в Балашихе – пострадали спасатели

Повторное обрушение в Балашихе – пострадали спасатели - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Повторное обрушение в Балашихе – пострадали спасатели

Повторное обрушение произошло при разборе завалов в жилом девятиэтажном доме в Балашихе, пострадали трое спасателей. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T11:50

2023-09-20T11:50

2023-09-20T11:57

балашиха

взрыв газа в многоэтажке в балашихе

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Повторное обрушение произошло при разборе завалов в жилом девятиэтажном доме в Балашихе, пострадали трое спасателей. Об этом сообщает МЧС России.На месте происшествия продолжают работать более 160 человек и 40 единиц техники. Эвакуированы 170 человек, под завалами остаются двое, в том числе ребенок. Для жителей поврежденных квартир развернуты три пункта временного размещения.Как сообщалось, взрыв газа произошел в среду утром в квартире в девятиэтажном доме на улице Октябрьской. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено более 10 квартир. Изначально сообщалось об одном погибшем, позже их количество увеличилось до трех. Еще четыре жителя пострадали. Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв при взрыве газа в Балашихе растет: под завалами ребенокОдин погибший и трое пострадавших: спасатели разбирают завалы в БалашихеВзрыв газа в многоэтажке в Балашихе – обрушились три этажа

балашиха

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балашиха, взрыв газа в многоэтажке в балашихе, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости