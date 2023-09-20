Повторное обрушение в Балашихе – пострадали спасатели
Новое обрушение произошло во время разбора завалов в Балашихе, пострадали трое спасателей
11:50 20.09.2023 (обновлено: 11:57 20.09.2023)
© МЧС РФСпасатель на месте взрыва газа в многоэтажке Балашихи
© МЧС РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Повторное обрушение произошло при разборе завалов в жилом девятиэтажном доме в Балашихе, пострадали трое спасателей. Об этом сообщает МЧС России.
"На месте проведения аварийно-спасательных работ в Балашихе произошло повторное обрушение перекрытий дома. По предварительной информации, пострадали трое спасателей", - говорится в сообщении ведомства.
На месте происшествия продолжают работать более 160 человек и 40 единиц техники. Эвакуированы 170 человек, под завалами остаются двое, в том числе ребенок. Для жителей поврежденных квартир развернуты три пункта временного размещения.
"Пока людей разместили в местном Доме культуры, организовали горячий чай и сухой паек. При необходимости разместим людей в местных гостиницах и доме отдыха, пока МЧС будет проводить обследование дома. Сейчас в первые три подъезда дома, где произошел взрыв, зайти нельзя – опасность обрушения сохраняется", - проинформировал губернатор области Андрей Воробьев.
Как сообщалось, взрыв газа произошел в среду утром в квартире в девятиэтажном доме на улице Октябрьской. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено более 10 квартир. Изначально сообщалось об одном погибшем, позже их количество увеличилось до трех. Еще четыре жителя пострадали.
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