https://crimea.ria.ru/20231220/shestietazhnoe-zdanie-obrushilos-v-tsentre-peterburga-1133668591.html

Шестиэтажное здание обрушилось в центре Петербурга

Шестиэтажное здание обрушилось в центре Петербурга - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Шестиэтажное здание обрушилось в центре Петербурга

Шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T07:07

2023-12-20T07:07

2023-12-20T08:28

новости

россия

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/14/1133668960_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_aa343c32c7c6530626e23fe9cf5e41a7.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу "Оперативный МЧС Петербурга".В ведомстве уточнили, что организованы работы по разбору обрушившихся конструкций. Сведений о пострадавших на данный момент нет. Также в МЧС рассказали, что к ликвидации происшествия привлечено 38 единиц техники и 145 человек личного состава.Читайте также на РИА Новости Крым:В Астрахани обрушилась часть многоквартирного дома: что известноСледком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме МахачкалыЧП в Сочи: число погибших при обрушении балкона увеличилось до трех

https://crimea.ria.ru/20230920/tragediya-v-balashikhe-sk-nazval-vozmozhnye-prichiny-vzryva-v-dome-1131552619.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, санкт-петербург, происшествия