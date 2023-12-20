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Шестиэтажное здание обрушилось в центре Петербурга - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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Шестиэтажное здание обрушилось в центре Петербурга
Шестиэтажное здание обрушилось в центре Петербурга - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Шестиэтажное здание обрушилось в центре Петербурга
Шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России РИА Новости Крым, 20.12.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу "Оперативный МЧС Петербурга".В ведомстве уточнили, что организованы работы по разбору обрушившихся конструкций. Сведений о пострадавших на данный момент нет. Также в МЧС рассказали, что к ликвидации происшествия привлечено 38 единиц техники и 145 человек личного состава.Читайте также на РИА Новости Крым:В Астрахани обрушилась часть многоквартирного дома: что известноСледком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме МахачкалыЧП в Сочи: число погибших при обрушении балкона увеличилось до трех
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новости, россия, санкт-петербург, происшествия
Шестиэтажное здание обрушилось в центре Петербурга

Шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Петербурга

07:07 20.12.2023 (обновлено: 08:28 20.12.2023)
 
© ГУ МЧС России по городу Санкт-ПетербургуШестиэтажное нежилое здание обрушилось в Адмиралтейском районе Петербурга
Шестиэтажное нежилое здание обрушилось в Адмиралтейском районе Петербурга
© ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу "Оперативный МЧС Петербурга".

"20 декабря в 02:02 поступило сообщение о происшествии по адресу: Адмиралтейский район, ул. Гороховая, д. 73. Произошло обрушение 6-ти этажного нежилого, расселенного здания", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что организованы работы по разбору обрушившихся конструкций. Сведений о пострадавших на данный момент нет.
Также в МЧС рассказали, что к ликвидации происшествия привлечено 38 единиц техники и 145 человек личного состава.
© ГУ МЧС России по городу Санкт-ПетербургуШестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
Шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
1 из 3
Шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
© ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу
© ГУ МЧС России по городу Санкт-ПетербургуШестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
Шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
2 из 3
Шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
© ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу
© ГУ МЧС России по городу Санкт-ПетербургуШестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
Шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
3 из 3
Шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
© ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу
1 из 3
Шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
© ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу
2 из 3
Шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
© ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу
3 из 3
Шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
© ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу
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