Шестиэтажное здание обрушилось в центре Петербурга
Шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Петербурга
07:07 20.12.2023 (обновлено: 08:28 20.12.2023)
© ГУ МЧС России по городу Санкт-ПетербургуШестиэтажное нежилое здание обрушилось в Адмиралтейском районе Петербурга
© ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу "Оперативный МЧС Петербурга".
"20 декабря в 02:02 поступило сообщение о происшествии по адресу: Адмиралтейский район, ул. Гороховая, д. 73. Произошло обрушение 6-ти этажного нежилого, расселенного здания", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что организованы работы по разбору обрушившихся конструкций. Сведений о пострадавших на данный момент нет.
Также в МЧС рассказали, что к ликвидации происшествия привлечено 38 единиц техники и 145 человек личного состава.
© ГУ МЧС России по городу Санкт-ПетербургуШестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
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Шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
© ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу
© ГУ МЧС России по городу Санкт-ПетербургуШестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
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Шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
© ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу
© ГУ МЧС России по городу Санкт-ПетербургуШестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
3 из 3
Шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
© ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу
1 из 3
Шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
© ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу
2 из 3
Шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
© ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу
3 из 3
Шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
© ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу
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