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В Астрахани пострадавшие при обрушении дома получили первые выплаты

В Астрахани пострадавшие при обрушении дома получили первые выплаты - РИА Новости Крым, 18.11.2023

В Астрахани пострадавшие при обрушении дома получили первые выплаты

Первые пострадавшие при обрушении части многоквартирного дома в Астрахани получили выплаты. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T21:14

2023-11-18T21:14

2023-11-18T21:14

обрушение жилого дома в астрахани

астрахань

игорь бабушкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Первые пострадавшие при обрушении части многоквартирного дома в Астрахани получили выплаты. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.Он также отметил, что по его поручению создана и работает комиссия, которая определит ущерб, понесенный гражданами в результате ЧП."Впереди – оценка имущества и утраченной жилой площади. Далее муниципалитет предложит гражданам либо готовые квартиры, либо денежные компенсации согласно оценке", – уточнил астраханский губернатор.Он также сообщил, что пострадавшим предоставляется медицинская, психологическая и гуманитарная помощь. За каждой семьей закреплен соцкуратор для решения частных вопросов. Восстановить документы людям обещают в ускоренном и упрощенном порядке.Вечером 16 ноября на площади Вокзальной в Астрахани обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Более двухсот человек успели покинуть кваритиры до того, как обвалились два подъезда. Один человек погиб. Уголовное производство начато по статьям УК РФ о причинении смерти и уничтожении имущества по неосторожности. В области был введен режим ЧС. 18 ноября в СК России сообщили что в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту обрушения дома, создана следственно-оперативная группа. Допрашиваются работники администрации, управляющей компании и контролирующих органов, а также жильцы. Назначен ряд экспертиз, изъяты необходимые документы и записи с камер видеонаблюдения. Читайте также на РИА Новости Крым:Под завалами людей нет: в МЧС сообщили свежие данные после ЧП в АстраханиВ СК назвали возможную причину обрушения жилого дома в АстраханиОбрушение пятиэтажки в Астрахани: все о ЧП и жертвах

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обрушение жилого дома в астрахани, астрахань, игорь бабушкин, происшествия, новости, общество