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Обрушение дома в Астрахани: СК допрашивает жильцов и власти - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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Обрушение дома в Астрахани: СК допрашивает жильцов и власти
Обрушение дома в Астрахани: СК допрашивает жильцов и власти - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Обрушение дома в Астрахани: СК допрашивает жильцов и власти
Следователи допрашивают жильцов обрушившегося дома в Астрахани, а также работников управляющей компании и администрации. Среди версий ЧП - повреждение несущей... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T14:31
2023-11-18T14:32
обрушение жилого дома в астрахани
астрахань
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
общество
новости
игорь бабушкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Следователи допрашивают жильцов обрушившегося дома в Астрахани, а также работников управляющей компании и администрации. Среди версий ЧП - повреждение несущей конструкции при ремонте. Об этом в субботу сообщили в СК России.Криминалисты изъяли необходимые документы и записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом происшествия, а также видео очевидцев случившегося."Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых повреждение несущей конструкции при проведении строительно-ремонтных работ", - добавили в Следкоме.При этом губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил, что пока жильцам дома предлагают разместиться в маневренном фонде. После того, как специалисты завершат оценку стоимости утраченного ими жилья, людям предложат на выбор возможность получить новую квартиру либо денежную компенсацию. В пятницу спасатели после полного разбора завалов сообщили, что под руинами больше не осталось людей, пропавших без вести нет. В области объявлен региональным режим ЧС.Вечером 16 ноября в Астрахани на площади Привокзальной обрушилась часть жилой пятиэтажки. 213 человек успели выйти из дома до того, как обвалились два подъезда. Один человек погиб, еще несколько числятся пропавшими без вести. Начато уголовное производство по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.Читайте также на РИА Новости Крым:Под завалами людей нет: в МЧС сообщили свежие данные после ЧП в АстраханиРежим ЧС введен в Астраханской области после обрушения жилого домаВ СК назвали возможную причину обрушения жилого дома в Астрахани
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обрушение жилого дома в астрахани, астрахань, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, новости, игорь бабушкин
Обрушение дома в Астрахани: СК допрашивает жильцов и власти

СК допрашивает жильцов и управляющую кампанию после обрушения пятиэтажки в Астрахани

14:31 18.11.2023 (обновлено: 14:32 18.11.2023)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледователь
Следователь
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Следователи допрашивают жильцов обрушившегося дома в Астрахани, а также работников управляющей компании и администрации. Среди версий ЧП - повреждение несущей конструкции при ремонте. Об этом в субботу сообщили в СК России.

"По уголовному делу создана следственно-оперативная группа, допрашиваются работники администрации, управляющей компании и контролирующих органов, назначен ряд экспертиз, в том числе комплексная строительно-техническая, допрошены более 70 жильцов дома", - говорится в сообщении.

Криминалисты изъяли необходимые документы и записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом происшествия, а также видео очевидцев случившегося.
"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых повреждение несущей конструкции при проведении строительно-ремонтных работ", - добавили в Следкоме.
При этом губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил, что пока жильцам дома предлагают разместиться в маневренном фонде. После того, как специалисты завершат оценку стоимости утраченного ими жилья, людям предложат на выбор возможность получить новую квартиру либо денежную компенсацию.
"Жители 1 и 2 подъездов смогут вывезти технику и мебель. Всем предоставим места для хранения, транспорт и грузчиков. В квартиры, которые представляют опасность, будут заходить спасатели со страховкой и по запросу людей выносить документы и ценные вещи. На данную минуту доступ уже организован. Сегодня начали производить положенные выплаты. Пострадавшим предоставляем медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь. За каждой семьей закрепляем соцкуратора для решения частных вопросов. Восстановление документов пройдет в ускоренном упрощенном порядке. Если будет необходимо, поможем перевести оперативно детей в сады и школы по месту проживания. У многих собственников действующая ипотека. Этим вопросом мы также занимаемся", - написал он по итогам встречи с жильцами обрушившегося дома.
В пятницу спасатели после полного разбора завалов сообщили, что под руинами больше не осталось людей, пропавших без вести нет. В области объявлен региональным режим ЧС.
Вечером 16 ноября в Астрахани на площади Привокзальной обрушилась часть жилой пятиэтажки. 213 человек успели выйти из дома до того, как обвалились два подъезда. Один человек погиб, еще несколько числятся пропавшими без вести. Начато уголовное производство по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.
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Обрушение жилого дома в АстраханиАстраханьПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ОбществоНовостиИгорь Бабушкин
 
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