https://crimea.ria.ru/20231118/obrushenie-doma-v-astrakhani-sk-doprashivaet-zhiltsov-i-vlasti-1132878389.html

Обрушение дома в Астрахани: СК допрашивает жильцов и власти

Обрушение дома в Астрахани: СК допрашивает жильцов и власти - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Обрушение дома в Астрахани: СК допрашивает жильцов и власти

Следователи допрашивают жильцов обрушившегося дома в Астрахани, а также работников управляющей компании и администрации. Среди версий ЧП - повреждение несущей... РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T14:31

2023-11-18T14:31

2023-11-18T14:32

обрушение жилого дома в астрахани

астрахань

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

общество

новости

игорь бабушкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Следователи допрашивают жильцов обрушившегося дома в Астрахани, а также работников управляющей компании и администрации. Среди версий ЧП - повреждение несущей конструкции при ремонте. Об этом в субботу сообщили в СК России.Криминалисты изъяли необходимые документы и записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом происшествия, а также видео очевидцев случившегося."Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых повреждение несущей конструкции при проведении строительно-ремонтных работ", - добавили в Следкоме.При этом губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил, что пока жильцам дома предлагают разместиться в маневренном фонде. После того, как специалисты завершат оценку стоимости утраченного ими жилья, людям предложат на выбор возможность получить новую квартиру либо денежную компенсацию. В пятницу спасатели после полного разбора завалов сообщили, что под руинами больше не осталось людей, пропавших без вести нет. В области объявлен региональным режим ЧС.Вечером 16 ноября в Астрахани на площади Привокзальной обрушилась часть жилой пятиэтажки. 213 человек успели выйти из дома до того, как обвалились два подъезда. Один человек погиб, еще несколько числятся пропавшими без вести. Начато уголовное производство по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.Читайте также на РИА Новости Крым:Под завалами людей нет: в МЧС сообщили свежие данные после ЧП в АстраханиРежим ЧС введен в Астраханской области после обрушения жилого домаВ СК назвали возможную причину обрушения жилого дома в Астрахани

астрахань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение жилого дома в астрахани, астрахань, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, новости, игорь бабушкин