https://crimea.ria.ru/20231116/v-sk-nazvali-vozmozhnuyu-prichinu-obrusheniya-zhilogo-doma-v-astrakhani-1132842328.html

В СК назвали возможную причину обрушения жилого дома в Астрахани

В СК назвали возможную причину обрушения жилого дома в Астрахани - РИА Новости Крым, 16.11.2023

В СК назвали возможную причину обрушения жилого дома в Астрахани

По факту частичного обрушения жилого дома в Астрахани возбуждено уголовное дело, предварительной причиной ЧП стало проведение строительно-ремонтных работ в... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T22:18

2023-11-16T22:18

2023-11-16T22:21

обрушение жилого дома в астрахани

астрахань

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. По факту частичного обрушения жилого дома в Астрахани возбуждено уголовное дело, предварительной причиной ЧП стало проведение строительно-ремонтных работ в одной из квартир. Об этом сообщили в Следственном комитете России.Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности). В ведомстве рассказали, что из-под завалов извлечено тело хозяйки одной из квартир, 1939 года рождения. Количество погибших и пострадавших еще уточняется.После разбора завалов следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия.Обрушение части дома произошло вечером в четверг на площади Привокзальной. По данным МЧС, поступила информация от очевидца о том, что в наружной стене здания появилась трещина. У прибывших на место спасателей было всего полчаса на то, чтобы вывести жильцов. После чего обрушились третий и четвертый подъезды.Один человек погиб, еще несколько числятся пропавшими без вести.Читайте также на РИА Новости Крым:Обрушение пятиэтажки в Астрахани: все о ЧП и жертвах к этому часуБолее 200 человек успели выйти из дома в Астрахани до обрушения

астрахань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение жилого дома в астрахани, астрахань, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, закон и право