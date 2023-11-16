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В СК назвали возможную причину обрушения жилого дома в Астрахани
В СК назвали возможную причину обрушения жилого дома в Астрахани - РИА Новости Крым, 16.11.2023
В СК назвали возможную причину обрушения жилого дома в Астрахани
По факту частичного обрушения жилого дома в Астрахани возбуждено уголовное дело, предварительной причиной ЧП стало проведение строительно-ремонтных работ в... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T22:18
2023-11-16T22:18
2023-11-16T22:21
обрушение жилого дома в астрахани
астрахань
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. По факту частичного обрушения жилого дома в Астрахани возбуждено уголовное дело, предварительной причиной ЧП стало проведение строительно-ремонтных работ в одной из квартир. Об этом сообщили в Следственном комитете России.Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности). В ведомстве рассказали, что из-под завалов извлечено тело хозяйки одной из квартир, 1939 года рождения. Количество погибших и пострадавших еще уточняется.После разбора завалов следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия.Обрушение части дома произошло вечером в четверг на площади Привокзальной. По данным МЧС, поступила информация от очевидца о том, что в наружной стене здания появилась трещина. У прибывших на место спасателей было всего полчаса на то, чтобы вывести жильцов. После чего обрушились третий и четвертый подъезды.Один человек погиб, еще несколько числятся пропавшими без вести.Читайте также на РИА Новости Крым:Обрушение пятиэтажки в Астрахани: все о ЧП и жертвах к этому часуБолее 200 человек успели выйти из дома в Астрахани до обрушения
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обрушение жилого дома в астрахани, астрахань, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, закон и право
В СК назвали возможную причину обрушения жилого дома в Астрахани
Уголовное дело возбуждено по факту обрушения части жилого дома в Астрахани
22:18 16.11.2023 (обновлено: 22:21 16.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. По факту частичного обрушения жилого дома в Астрахани возбуждено уголовное дело, предварительной причиной ЧП стало проведение строительно-ремонтных работ в одной из квартир. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
"По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности).
В ведомстве рассказали, что из-под завалов извлечено тело хозяйки одной из квартир, 1939 года рождения. Количество погибших и пострадавших еще уточняется.
После разбора завалов следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия.
Обрушение части дома
произошло вечером в четверг на площади Привокзальной. По данным МЧС, поступила информация от очевидца о том, что в наружной стене здания появилась трещина. У прибывших на место спасателей было всего полчаса на то, чтобы вывести жильцов. После чего обрушились третий и четвертый подъезды.
Один человек погиб
, еще несколько числятся пропавшими без вести.
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