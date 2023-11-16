https://crimea.ria.ru/20231116/obrushenie-pyatietazhki-v-astrakhani-vse-o-chp-i-zhertvakh-k-etomu-chasu-1132839797.html

Обрушение пятиэтажки в Астрахани: все о ЧП и жертвах к этому часу

Обрушение пятиэтажки в Астрахани: все о ЧП и жертвах к этому часу - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Обрушение пятиэтажки в Астрахани: все о ЧП и жертвах к этому часу

В Астрахани спасатели ищут пропавших без вести после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома, ведется разбор завалов и работает кинологический расчет. На... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T20:06

2023-11-16T20:06

2023-11-16T20:16

обрушение жилого дома в астрахани

астрахань

происшествия

новости

игорь бабушкин

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Астрахани спасатели ищут пропавших без вести после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома, ведется разбор завалов и работает кинологический расчет. На данный момент известно об одной погибшей. На место ЧП срочно вылетел заместитель главы МЧС России Анатолий Супруновский. Обрушение двух подъездов пятиэтажки ЧП произошло в четверг вечером в жилом доме на улице Привокзальная, 1а. Сначала в службу спасения поступила информация о трещине в стене здания. На место сразу направилась группа МЧС и аварийно-спасательного центра Астрахани, началась эвакуация жителей. Спустя полчаса произошло частичное обрушение 3 и 4 подъездов дома. Из здания удалось эвакуировать 213 человек, из них 37 детей. Для них развернули пункты временного размещения в трех школах города. Позже он уточнил, что ведется поиск жильцов двух квартир. Все остальные либо вовремя эвакуированы, либо отсутствовали в момент разрушения.Сейчас спасатели проводят разбор завалов, объявляются минуты тишины. Также на месте работает кинологический расчет. "Задействованы 176 человек и 39 единиц техники. Действует оперативный штаб, работает горячая линия 24-07-07", - добавил он. Версии происшествия В Астраханской области все министерства и службы переведены на круглосуточный режим работы. Также на место ЧП срочно вылетел заместитель главы МЧС России Анатолий Супруновский. На данный момент версию взрыва власти не подтверждают. "По предварительным данным, версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания, - отметил Бабушкин. - По мере появления новой информации пресс-службы МЧС и областного правительства будут предоставлять достоверные сведения о причинах происшествия и устранении его последствий".После разбора завала следователи и криминалисты СК РФ приступят к осмотру места происшествия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://crimea.ria.ru/20231116/zhenschina-pogibla-pri-obrushenii-doma-v-astrakhani---gubernator-1132838582.html

астрахань

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обрушение жилого дома в астрахани, астрахань, происшествия, новости, игорь бабушкин, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)