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Более 200 человек успели выйти из дома в Астрахани до обрушения - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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Более 200 человек успели выйти из дома в Астрахани до обрушения
Более 200 человек успели выйти из дома в Астрахани до обрушения - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Более 200 человек успели выйти из дома в Астрахани до обрушения
213 человек самостоятельно вышли из пятиэтажного жилого дома в Астрахани до того, как произошло обрушение двух подъездов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T18:43
2023-11-16T18:55
обрушение жилого дома в астрахани
астрахань
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. 213 человек самостоятельно вышли из пятиэтажного жилого дома в Астрахани до того, как произошло обрушение двух подъездов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Астраханской области.На месте происшествия объявлена минута тишины, чтобы найти возможных пострадавших. Губернатор области Игорь бабушкин сообщил, что в пунктах временного размещения, развернутых в трех школах города, жители обеспечиваются горячим питанием и водой. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС проступили к разбору завала.Следователи СУ СК России по Астраханской области устанавливают обстоятельства произошедшего. Обрушение части дома произошло вечером в четверг на площади Привокзальной. По данным МЧС, поступила информация от очевидца о том, что в наружной стене здания появилась трещина. Обрушились третий и четвертый подъезды.
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РИА Новости Крым
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5
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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обрушение жилого дома в астрахани, астрахань, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости
Более 200 человек успели выйти из дома в Астрахани до обрушения

МЧС: 213 человек успели выйти из пятиэтажки в Астрахани до обрушения подъездов

18:43 16.11.2023 (обновлено: 18:55 16.11.2023)
 
Обрушение многоквартирного дома в Астрахани
Обрушение многоквартирного дома в Астрахани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. 213 человек самостоятельно вышли из пятиэтажного жилого дома в Астрахани до того, как произошло обрушение двух подъездов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Астраханской области.

"213 человек, в том числе 37 детей, самостоятельно покинули здание до обрушения. Для людей развернуты три пункта временного размещения", - говорится в сообщении.

На месте происшествия объявлена минута тишины, чтобы найти возможных пострадавших.
Губернатор области Игорь бабушкин сообщил, что в пунктах временного размещения, развернутых в трех школах города, жители обеспечиваются горячим питанием и водой. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС проступили к разбору завала.
Следователи СУ СК России по Астраханской области устанавливают обстоятельства произошедшего.
"После разбора завала следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении ведомства.
Обрушение части дома произошло вечером в четверг на площади Привокзальной. По данным МЧС, поступила информация от очевидца о том, что в наружной стене здания появилась трещина. Обрушились третий и четвертый подъезды.
 
Обрушение жилого дома в АстраханиАстраханьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияНовости
 
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