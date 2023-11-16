https://crimea.ria.ru/20231116/bolee-200-chelovek-uspeli-vyyti-iz-doma-v-astrakhani-do-obrusheniya-1132837030.html

Более 200 человек успели выйти из дома в Астрахани до обрушения

Более 200 человек успели выйти из дома в Астрахани до обрушения - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Более 200 человек успели выйти из дома в Астрахани до обрушения

213 человек самостоятельно вышли из пятиэтажного жилого дома в Астрахани до того, как произошло обрушение двух подъездов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T18:43

2023-11-16T18:43

2023-11-16T18:55

обрушение жилого дома в астрахани

астрахань

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. 213 человек самостоятельно вышли из пятиэтажного жилого дома в Астрахани до того, как произошло обрушение двух подъездов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Астраханской области.На месте происшествия объявлена минута тишины, чтобы найти возможных пострадавших. Губернатор области Игорь бабушкин сообщил, что в пунктах временного размещения, развернутых в трех школах города, жители обеспечиваются горячим питанием и водой. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС проступили к разбору завала.Следователи СУ СК России по Астраханской области устанавливают обстоятельства произошедшего. Обрушение части дома произошло вечером в четверг на площади Привокзальной. По данным МЧС, поступила информация от очевидца о том, что в наружной стене здания появилась трещина. Обрушились третий и четвертый подъезды.

астрахань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение жилого дома в астрахани, астрахань, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости