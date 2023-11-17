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Режим ЧС введен в Астраханской области после обрушения жилого дома
Режим ЧС введен в Астраханской области после обрушения жилого дома - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Режим ЧС введен в Астраханской области после обрушения жилого дома
В Астраханской области после обрушения части жилой пятиэтажки введен региональный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T06:43
2023-11-17T06:43
2023-11-17T06:46
обрушение жилого дома в астрахани
астрахань
происшествия
игорь бабушкин
режим чс
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Астраханской области после обрушения части жилой пятиэтажки введен региональный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."Задействовано достаточное количество спасателей и техники. Наши медучреждения, министерства и службы переведены в круглосуточный режим работы, введен региональный режим ЧС", - написал он в своем Telegram-канале.На месте трагедии всю ночь работали спасатели. Они разобрали четверть завалов. "Завершить работы планируется около 14:00 в пятницу. После чего по периметру будет выставлено ограждение. Сейчас на территории организована охрана", - отметил Бабушкин после заседания оперштаба на месте ЧС. На данный момент для пострадавших жильцов открыты три пункта временного размещения. В них находятся семья с ребенком-подростком и молодая пара - всего пять человек. Они обеспечены горячим питанием и вещами, добавил губернатор.В четверг в Астрахани на площади Привокзальной обрушилась часть многоквартирного пятиэтажного дома. 213 человек успели выйти из дома самостоятельно до того, как произошло обрушение двух подъездов. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько числятся пропавшими без вести. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Астраханской области возбудить уголовное дело. Предварительной причиной ЧП стало проведение строительно-ремонтных работ в одной из квартир. Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.Читайте также на РИА Новости Крым:В СК назвали возможную причину обрушения жилого дома в АстраханиЖенщина погибла при обрушении дома в Астрахани - губернаторОбрушение пятиэтажки в Астрахани: все о ЧП и жертвах к этому часу
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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обрушение жилого дома в астрахани, астрахань, происшествия, игорь бабушкин, режим чс, общество, новости
Режим ЧС введен в Астраханской области после обрушения жилого дома
Режим ЧС введен в Астраханской области после обрушения части жилой пятиэтажки
06:43 17.11.2023 (обновлено: 06:46 17.11.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым.
В Астраханской области после обрушения части жилой пятиэтажки
введен региональный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"Задействовано достаточное количество спасателей и техники. Наши медучреждения, министерства и службы переведены в круглосуточный режим работы, введен региональный режим ЧС", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте трагедии всю ночь работали спасатели. Они разобрали четверть завалов.
"Завершить работы планируется около 14:00 в пятницу. После чего по периметру будет выставлено ограждение. Сейчас на территории организована охрана", - отметил Бабушкин после заседания оперштаба на месте ЧС.
На данный момент для пострадавших жильцов открыты три пункта временного размещения. В них находятся семья с ребенком-подростком и молодая пара - всего пять человек. Они обеспечены горячим питанием и вещами, добавил губернатор.
"Всем пострадавшим будет оказана финансовая поддержка, нормативная база для этого готова. Сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки предоставить людям жилье из маневренного фонда и произвести положенные выплаты", - отметил Бабушкин.
В четверг в Астрахани на площади Привокзальной обрушилась
часть многоквартирного пятиэтажного дома. 213 человек успели
выйти из дома самостоятельно до того, как произошло обрушение двух подъездов. По предварительным данным, один человек погиб
, еще несколько числятся пропавшими без вести. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил
руководителю следственного управления по Астраханской области возбудить уголовное дело. Предварительной причиной
ЧП стало проведение строительно-ремонтных работ в одной из квартир. Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.
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