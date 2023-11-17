https://crimea.ria.ru/20231117/rezhim-chs-vveden-v-astrakhanskoy-oblasti-posle-obrusheniya-zhilogo-doma-1132846714.html

Режим ЧС введен в Астраханской области после обрушения жилого дома

Режим ЧС введен в Астраханской области после обрушения жилого дома - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Режим ЧС введен в Астраханской области после обрушения жилого дома

В Астраханской области после обрушения части жилой пятиэтажки введен региональный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T06:43

2023-11-17T06:43

2023-11-17T06:46

обрушение жилого дома в астрахани

астрахань

происшествия

игорь бабушкин

режим чс

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Астраханской области после обрушения части жилой пятиэтажки введен региональный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."Задействовано достаточное количество спасателей и техники. Наши медучреждения, министерства и службы переведены в круглосуточный режим работы, введен региональный режим ЧС", - написал он в своем Telegram-канале.На месте трагедии всю ночь работали спасатели. Они разобрали четверть завалов. "Завершить работы планируется около 14:00 в пятницу. После чего по периметру будет выставлено ограждение. Сейчас на территории организована охрана", - отметил Бабушкин после заседания оперштаба на месте ЧС. На данный момент для пострадавших жильцов открыты три пункта временного размещения. В них находятся семья с ребенком-подростком и молодая пара - всего пять человек. Они обеспечены горячим питанием и вещами, добавил губернатор.В четверг в Астрахани на площади Привокзальной обрушилась часть многоквартирного пятиэтажного дома. 213 человек успели выйти из дома самостоятельно до того, как произошло обрушение двух подъездов. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько числятся пропавшими без вести. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Астраханской области возбудить уголовное дело. Предварительной причиной ЧП стало проведение строительно-ремонтных работ в одной из квартир. Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.Читайте также на РИА Новости Крым:В СК назвали возможную причину обрушения жилого дома в АстраханиЖенщина погибла при обрушении дома в Астрахани - губернаторОбрушение пятиэтажки в Астрахани: все о ЧП и жертвах к этому часу

астрахань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение жилого дома в астрахани, астрахань, происшествия, игорь бабушкин, режим чс, общество, новости