https://crimea.ria.ru/20231116/obrushenie-doma-v-astrakhani-bastrykin-poruchil-vozbudit-ugolovnoe-delo-1132840857.html

Обрушение дома в Астрахани: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

Обрушение дома в Астрахани: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Обрушение дома в Астрахани: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения жилого дома в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России. РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T20:35

2023-11-16T20:35

2023-11-16T20:46

александр бастрыкин

обрушение жилого дома в астрахани

астрахань

происшествия

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

игорь бабушкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения жилого дома в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Также в ведомстве сообщили, что с целью оказания практической помощи в установлении всех обстоятельств произошедшего в Астрахань направлены следователи-криминалисты центрального аппарата Следкома и сотрудники Судебно-экспертного центра СК. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.ЧП произошло в четверг вечером в жилом доме на улице Привокзальная, 1а."По предварительным данным, версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания, – сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. – По мере появления новой информации пресс-службы МЧС и областного правительства будут предоставлять достоверные сведения о причинах происшествия и устранении его последствий".

https://crimea.ria.ru/20231116/obrushenie-pyatietazhki-v-astrakhani-vse-o-chp-i-zhertvakh-k-etomu-chasu-1132839797.html

астрахань

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александр бастрыкин, обрушение жилого дома в астрахани, астрахань, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), игорь бабушкин