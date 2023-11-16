https://crimea.ria.ru/20231116/obrushenie-doma-v-astrakhani-bastrykin-poruchil-vozbudit-ugolovnoe-delo-1132840857.html
Обрушение дома в Астрахани: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело
Обрушение дома в Астрахани: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Обрушение дома в Астрахани: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения жилого дома в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России. РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T20:35
2023-11-16T20:35
2023-11-16T20:46
александр бастрыкин
обрушение жилого дома в астрахани
астрахань
происшествия
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
игорь бабушкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110054/35/1100543545_0:256:3037:1964_1920x0_80_0_0_a7e9cc0fad858d5da52e12d4bbd02ee5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения жилого дома в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Также в ведомстве сообщили, что с целью оказания практической помощи в установлении всех обстоятельств произошедшего в Астрахань направлены следователи-криминалисты центрального аппарата Следкома и сотрудники Судебно-экспертного центра СК. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.ЧП произошло в четверг вечером в жилом доме на улице Привокзальная, 1а."По предварительным данным, версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания, – сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. – По мере появления новой информации пресс-службы МЧС и областного правительства будут предоставлять достоверные сведения о причинах происшествия и устранении его последствий".
https://crimea.ria.ru/20231116/obrushenie-pyatietazhki-v-astrakhani-vse-o-chp-i-zhertvakh-k-etomu-chasu-1132839797.html
астрахань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110054/35/1100543545_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_89e35379ea957379eb9d32c89d6d6b4e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бастрыкин, обрушение жилого дома в астрахани, астрахань, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), игорь бабушкин
Обрушение дома в Астрахани: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения жилого дома в Астрахани
20:35 16.11.2023 (обновлено: 20:46 16.11.2023)