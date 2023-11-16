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Обрушение дома в Астрахани: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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Обрушение дома в Астрахани: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело
Обрушение дома в Астрахани: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Обрушение дома в Астрахани: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения жилого дома в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России. РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T20:35
2023-11-16T20:46
александр бастрыкин
обрушение жилого дома в астрахани
астрахань
происшествия
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения жилого дома в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Также в ведомстве сообщили, что с целью оказания практической помощи в установлении всех обстоятельств произошедшего в Астрахань направлены следователи-криминалисты центрального аппарата Следкома и сотрудники Судебно-экспертного центра СК. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.ЧП произошло в четверг вечером в жилом доме на улице Привокзальная, 1а."По предварительным данным, версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания, – сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. – По мере появления новой информации пресс-службы МЧС и областного правительства будут предоставлять достоверные сведения о причинах происшествия и устранении его последствий".
https://crimea.ria.ru/20231116/obrushenie-pyatietazhki-v-astrakhani-vse-o-chp-i-zhertvakh-k-etomu-chasu-1132839797.html
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александр бастрыкин, обрушение жилого дома в астрахани, астрахань, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), игорь бабушкин
Обрушение дома в Астрахани: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения жилого дома в Астрахани

20:35 16.11.2023 (обновлено: 20:46 16.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСледственный комитет при прокуратуре РФ
Следственный комитет при прокуратуре РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения жилого дома в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.

"Глава СК России поручил руководителю следственного управления по Астраханской области Могушкову И. Ш. возбудить уголовное дело", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что с целью оказания практической помощи в установлении всех обстоятельств произошедшего в Астрахань направлены следователи-криминалисты центрального аппарата Следкома и сотрудники Судебно-экспертного центра СК. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
ЧП произошло в четверг вечером в жилом доме на улице Привокзальная, 1а.
"По предварительным данным, версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания, – сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. – По мере появления новой информации пресс-службы МЧС и областного правительства будут предоставлять достоверные сведения о причинах происшествия и устранении его последствий".
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