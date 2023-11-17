https://crimea.ria.ru/20231117/pod-zavalami-lyudey-net-v-mchs-soobschili-svezhie-dannye-posle-chp-v-astrakhani-1132847093.html

Под завалами людей нет: в МЧС сообщили свежие данные после ЧП в Астрахани

Под завалами людей нет: в МЧС сообщили свежие данные после ЧП в Астрахани - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Под завалами людей нет: в МЧС сообщили свежие данные после ЧП в Астрахани

Под завалами части многоквартирного пятиэтажного дома, который обрушился в четверг, людей больше нет. Об этом сообщили в МЧС Астраханской области. РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T08:13

2023-11-17T08:13

2023-11-17T09:10

обрушение жилого дома в астрахани

астрахань

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/11/1132847258_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_d2e55e8dd451ebd7db605249c580f334.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Под завалами части многоквартирного пятиэтажного дома, который обрушился в четверг, людей больше нет. Об этом сообщили в МЧС Астраханской области.В настоящее время спасатели продолжают разбирать поврежденные строительные конструкции. Работы планируется завершить к 14:00.Ранее в Астраханской области после обрушения части жилой пятиэтажки ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. Для пострадавших жильцов открыты три пункта временного размещения. В них находятся семья с ребенком-подростком и молодая пара - всего пять человек. Они обеспечены горячим питанием и вещами, добавил губернатор.Накануне в Астрахани на площади Привокзальной обрушилась часть жилой пятиэтажки. 213 человек успели выйти из дома самостоятельно до того, как обвалились два подъезда. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько числятся пропавшими без вести. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Астраханской области возбудить уголовное дело. Предварительной причиной ЧП стало проведение строительно-ремонтных работ в одной из квартир. Начато уголовное производство по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.Читайте также на РИА Новости Крым:В СК назвали возможную причину обрушения жилого дома в АстраханиВ Астрахани обрушилась часть многоквартирного дома: что известноЖенщина погибла при обрушении дома в Астрахани – губернатор

астрахань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение жилого дома в астрахани, астрахань, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, общество, новости