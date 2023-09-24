https://crimea.ria.ru/20230924/zhkkh-kontrol-gazovye-ballony-v-zhilykh-domakh-strozhayshe-zaprescheny-1131602940.html

"ЖКХ-Контроль": газовые баллоны в жилых домах строжайше запрещены

"ЖКХ-Контроль": газовые баллоны в жилых домах строжайше запрещены - РИА Новости Крым, 24.09.2023

"ЖКХ-Контроль": газовые баллоны в жилых домах строжайше запрещены

Использование газовых баллонов с пропанов в жилых домах строжайше запрещено. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор АНО "ЖКХ-Контроль РК"... РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T07:46

2023-09-24T07:46

2023-09-24T07:46

анатолий петров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Использование газовых баллонов с пропанов в жилых домах строжайше запрещено. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор АНО "ЖКХ-Контроль РК" Анатолий Петров."Самое страшное, что может произойти в доме, связано с газом и газовым оборудованием, – сказал Петров и добавил – Последние дни еще раз это подтвердили".АНО "ЖКХ-Контроль" проводит разъяснительную работу о недопустимости нахождение газовых баллонов в многоквартирных жилых домах. Могут быть разные нарушения: может течь крыша, не работать лифт, что угодно - но баллоны с газом в многоквартирных домах запрещены строжайше, подчеркнул он."Но, к сожалению, при каждой поездки находим их в подвалах. Был случай, когда в ходе проверки жилого дома в подвале был обнаружен 50 литровый баллон с пропаном", – привел пример нарушения Петров.По его словам, за такие нарушения управляющая компания должна быть оштрафована на 250 тысяч рублей".Накануне в результате взрыва газа в Балашихе погибли семь человек, еще 20 пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме МахачкалыДело о взрыве газа в доме: в Чите суд вынес приговор двум фигурантамСмертельный пожар: в пылающей бытовке в Крыму нашли погибшего

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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