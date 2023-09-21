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Тела женщины и ребенка нашли под завалами дома в Балашихе
Тела женщины и ребенка нашли под завалами дома в Балашихе - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Тела женщины и ребенка нашли под завалами дома в Балашихе
Спасатели нашли тела женщины и ребенка под завалами девятиэтажного дома в Балашихе, где в среду произошел взрыв газа. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T06:26
2023-09-21T06:26
2023-09-21T06:48
балашиха
взрыв газа в многоэтажке в балашихе
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
московская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Спасатели нашли тела женщины и ребенка под завалами девятиэтажного дома в Балашихе, где в среду произошел взрыв газа. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.Таким образом число погибших увеличилось до семи человек. Всего, по данным ведомства, пострадали 20 человек: 8 в больнице, 12 от госпитализации отказались. Все завалы разобраны, добавили в МЧС. Взрыв газа в многоэтажном жилом доме произошел в среду утром, в результате чего обрушились три этажа. Погибли три человека и пострадали четверо жителей. Во время разбора конструкций произошло повторное обрушение, под завалами оказалась группа спасателей. Двое из них погибли.Происшествие признано чрезвычайной ситуацией муниципального уровня. В проведении аварийно-спасательных работ задействованы 200 человек и 60 единиц спецтехники.Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях, рассматривается несколько версий ЧП, в том числе неисправность газового оборудования и возможное недобросовестное использование газовых приборов.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Балашихе: СК назвал возможные причины взрыва в домеДвое спасателей погибли и четверо ранены при новом обрушении в БалашихеПризнаков жизни нет: режим ЧС введен после обрушения дома в Балашихе
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балашиха, взрыв газа в многоэтажке в балашихе, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), московская область, новости
Тела женщины и ребенка нашли под завалами дома в Балашихе
МЧС: под завалами девятиэтажного дома в Балашихе найдены тела женщины и ребенка
06:26 21.09.2023 (обновлено: 06:48 21.09.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым
. Спасатели нашли тела женщины и ребенка под завалами девятиэтажного дома в Балашихе, где в среду произошел взрыв газа.
Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"На месте проведения поисковых работ в Балашихе найдены погибшими мама с дочкой. Именно их голоса слышали спасатели, которые сами пострадали под конструкциями дома при повторном обрушении. Ребята слышали детский плач и знали, что их ждут", — приводит ведомство слова главы МЧС Александра Куренкова.
Таким образом число погибших увеличилось до семи человек. Всего, по данным ведомства, пострадали 20 человек: 8 в больнице, 12 от госпитализации отказались.
Все завалы разобраны, добавили в МЧС.
Взрыв газа в многоэтажном жилом доме произошел в среду утром, в результате чего обрушились три этажа. Погибли три человека и пострадали четверо жителей. Во время разбора конструкций произошло повторное обрушение, под завалами оказалась группа спасателей. Двое из них погибли.
Происшествие признано чрезвычайной ситуацией муниципального уровня.
В проведении аварийно-спасательных работ задействованы 200 человек и 60 единиц спецтехники.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях, рассматривается несколько версий ЧП, в том числе неисправность газового оборудования и возможное недобросовестное использование газовых приборов.
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