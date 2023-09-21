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Тела женщины и ребенка нашли под завалами дома в Балашихе

Тела женщины и ребенка нашли под завалами дома в Балашихе - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Тела женщины и ребенка нашли под завалами дома в Балашихе

Спасатели нашли тела женщины и ребенка под завалами девятиэтажного дома в Балашихе, где в среду произошел взрыв газа. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T06:26

2023-09-21T06:26

2023-09-21T06:48

балашиха

взрыв газа в многоэтажке в балашихе

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

московская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Спасатели нашли тела женщины и ребенка под завалами девятиэтажного дома в Балашихе, где в среду произошел взрыв газа. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.Таким образом число погибших увеличилось до семи человек. Всего, по данным ведомства, пострадали 20 человек: 8 в больнице, 12 от госпитализации отказались. Все завалы разобраны, добавили в МЧС. Взрыв газа в многоэтажном жилом доме произошел в среду утром, в результате чего обрушились три этажа. Погибли три человека и пострадали четверо жителей. Во время разбора конструкций произошло повторное обрушение, под завалами оказалась группа спасателей. Двое из них погибли.Происшествие признано чрезвычайной ситуацией муниципального уровня. В проведении аварийно-спасательных работ задействованы 200 человек и 60 единиц спецтехники.Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях, рассматривается несколько версий ЧП, в том числе неисправность газового оборудования и возможное недобросовестное использование газовых приборов.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Балашихе: СК назвал возможные причины взрыва в домеДвое спасателей погибли и четверо ранены при новом обрушении в БалашихеПризнаков жизни нет: режим ЧС введен после обрушения дома в Балашихе

балашиха

московская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балашиха, взрыв газа в многоэтажке в балашихе, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), московская область, новости