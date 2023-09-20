https://crimea.ria.ru/20230920/priznakov-zhizni-net-rezhim-chs-vveden-posle-obrusheniya-doma-v-balashikhe-1131553566.html

Признаков жизни нет: режим ЧС введен после обрушения дома в Балашихе

Признаков жизни нет: режим ЧС введен после обрушения дома в Балашихе - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Признаков жизни нет: режим ЧС введен после обрушения дома в Балашихе

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в подмосковной Балашихе после взрыва газа и обрушения части девятиэтажного дома. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T16:09

2023-09-20T16:09

2023-09-20T16:09

балашиха

взрыв газа в многоэтажке в балашихе

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

московская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в подмосковной Балашихе после взрыва газа и обрушения части девятиэтажного дома. Об этом сообщил заместитель главы МЧС России Илья Денисов, находящийся на месте ЧП.Взрыв газа в многоэтажном жилом доме произошел в среду утром, в результате чего обрушились три этажа. Погибли три человека и пострадали четверо жителей. Во время разбора завалов произошло повторное обрушение, под завалами оказалась группа спасателей. Двое из них погибли. По данным местных властей, под завалами еще могут находиться двое жителей многоэтажки, в том числе ребенок.В проведении аварийно-спасательных работ задействованы 200 человек и 60 единиц спецтехники. Сейчас специалисты принимают решение о порядке дальнейшего проведения работ.Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях, рассматривается несколько версий ЧП, в том числе неисправность газового оборудования и возможное недобросовестное использование газовых приборов.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв газа в многоэтажке в БалашихеТрагедия в Балашихе: СК назвал возможные причины взрыва в домеДвое спасателей погибли и четверо ранены при новом обрушении в Балашихе

балашиха

московская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балашиха, взрыв газа в многоэтажке в балашихе, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), московская область, происшествия