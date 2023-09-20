Рейтинг@Mail.ru
Признаков жизни нет: режим ЧС введен после обрушения дома в Балашихе - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230920/priznakov-zhizni-net-rezhim-chs-vveden-posle-obrusheniya-doma-v-balashikhe-1131553566.html
Признаков жизни нет: режим ЧС введен после обрушения дома в Балашихе
Признаков жизни нет: режим ЧС введен после обрушения дома в Балашихе - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Признаков жизни нет: режим ЧС введен после обрушения дома в Балашихе
Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в подмосковной Балашихе после взрыва газа и обрушения части девятиэтажного дома. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T16:09
2023-09-20T16:09
балашиха
взрыв газа в многоэтажке в балашихе
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
московская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/14/1131543904_0:33:3006:1724_1920x0_80_0_0_9f028725518ce17326b1d48a0f2d1e5c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в подмосковной Балашихе после взрыва газа и обрушения части девятиэтажного дома. Об этом сообщил заместитель главы МЧС России Илья Денисов, находящийся на месте ЧП.Взрыв газа в многоэтажном жилом доме произошел в среду утром, в результате чего обрушились три этажа. Погибли три человека и пострадали четверо жителей. Во время разбора завалов произошло повторное обрушение, под завалами оказалась группа спасателей. Двое из них погибли. По данным местных властей, под завалами еще могут находиться двое жителей многоэтажки, в том числе ребенок.В проведении аварийно-спасательных работ задействованы 200 человек и 60 единиц спецтехники. Сейчас специалисты принимают решение о порядке дальнейшего проведения работ.Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях, рассматривается несколько версий ЧП, в том числе неисправность газового оборудования и возможное недобросовестное использование газовых приборов.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв газа в многоэтажке в БалашихеТрагедия в Балашихе: СК назвал возможные причины взрыва в домеДвое спасателей погибли и четверо ранены при новом обрушении в Балашихе
балашиха
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/14/1131543904_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_44210f63549f6e4326fedcef47c3ecee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
балашиха, взрыв газа в многоэтажке в балашихе, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), московская область, происшествия
Признаков жизни нет: режим ЧС введен после обрушения дома в Балашихе

МЧС: режим ЧС введен после взрыва и обрушения дома в Балашихе

16:09 20.09.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВзрыв газа в жилом доме в подмосковной Балашихе
Взрыв газа в жилом доме в подмосковной Балашихе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в подмосковной Балашихе после взрыва газа и обрушения части девятиэтажного дома. Об этом сообщил заместитель главы МЧС России Илья Денисов, находящийся на месте ЧП.
Взрыв газа в многоэтажном жилом доме произошел в среду утром, в результате чего обрушились три этажа. Погибли три человека и пострадали четверо жителей. Во время разбора завалов произошло повторное обрушение, под завалами оказалась группа спасателей. Двое из них погибли. По данным местных властей, под завалами еще могут находиться двое жителей многоэтажки, в том числе ребенок.
"Под завалами могут находиться люди. Обследование было проведено кинологами с собаками. По докладам - людей, подающих признаки жизни, в завалах нет. Администрацией муниципалитета проводится обзвон проживающих в доме для установления их местонахождения. Происшествие признано чрезвычайной ситуацией муниципального уровня", - проинформировал он.
В проведении аварийно-спасательных работ задействованы 200 человек и 60 единиц спецтехники. Сейчас специалисты принимают решение о порядке дальнейшего проведения работ.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях, рассматривается несколько версий ЧП, в том числе неисправность газового оборудования и возможное недобросовестное использование газовых приборов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрыв газа в многоэтажке в Балашихе
Трагедия в Балашихе: СК назвал возможные причины взрыва в доме
Двое спасателей погибли и четверо ранены при новом обрушении в Балашихе
БалашихаВзрыв газа в многоэтажке в БалашихеМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Московская областьПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:53В Крыму началось производство подсолнечного масла из семян нового урожая
17:38"Катюша" из Мариуполя: китайская певица покорила интернет
17:16Захарова метко дополнила заявление Дуды об утопающей Украине
17:04Ее преданный Орфей: памяти легендарного поэта Николая Добронравова
16:45ПСБ провел серию игр для повышения финансовой грамотности в Симферополе
16:40Крымский мост открыт
16:35Дым на границе Севастополя и Бахчисарайского района – что происходит
16:27Минобороны: под Угледаром уничтожен командный пункт ВСУ
16:15Крымский мост снова закрыт
16:09Признаков жизни нет: режим ЧС введен после обрушения дома в Балашихе
15:57ВСУ предприняли 11 безуспешных атак и потеряли более 500 человек за сутки
15:29Трагедия в Балашихе: СК назвал возможные причины взрыва в доме
15:18ВСУ лишились еще двух самолетов – бомбардировщика и истребителя
15:06В Херсонской области избрали главу областной Думы и сенатора
15:04Доходы и СЭЗ: как восстанавливают экономику Запорожской области
14:42Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
14:35На Крымском мосту очереди – сколько ждать проезда
14:14ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь
14:01В Крыму появятся новые памятные даты
13:47Крымский мост открыли для проезда
Лента новостейМолния