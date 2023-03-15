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Дело о взрыве газа в доме: в Чите суд вынес приговор двум фигурантам - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Дело о взрыве газа в доме: в Чите суд вынес приговор двум фигурантам
Дело о взрыве газа в доме: в Чите суд вынес приговор двум фигурантам - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Дело о взрыве газа в доме: в Чите суд вынес приговор двум фигурантам
После взрыва газа в пятиэтажке в Чите начальнику службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз" предъявлено обвинение, второй фигурант дела – мастер службы –... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T13:44
2023-03-15T13:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. После взрыва газа в пятиэтажке в Чите начальнику службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз" предъявлено обвинение, второй фигурант дела – мастер службы – отправлен под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Забайкальскому краю.13 марта в Чите был задержан сотрудник местной газовой организации, который распорядился пустить газ в квартиры жилой пятиэтажки до завершения всех необходимых обследований.Отмечается, что начальник службы подземных газопроводов обвиняется по п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ – выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.Ранее суд отправил под домашний арест еще одного фигуранта уголовного дела – мастера службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз".Взрыв бытового газа в пятиэтажном многоквартирном доме произошел на улице Боровая в читинском поселке Антипихе 9 марта. В результате обрушились межэтажные перекрытия, оказались повреждены несколько квартир. Жертв среди жителей дома нет. Два человека получили травмы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Чите после взрыва в пятиэтажке задержан газовщикНа месте взрыва в Чите завершены спасательные работыМогло рвануть: в Керчи машины заправляли газом из поврежденных баллонов
https://crimea.ria.ru/20230309/pri-vzryve-bytovogo-gaza-v-dome-v-chite-postradal-rebenok-1127424456.html
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чита, взрыв газа в чите, происшествия, закон и право, новости, россия, газ
Дело о взрыве газа в доме: в Чите суд вынес приговор двум фигурантам

Начальнику службы подземных газопроводов "Читаоблгаз" предъявлено обвинение

13:44 15.03.2023 (обновлено: 13:45 15.03.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВзрыв газа в жилом доме в Чите
Взрыв газа в жилом доме в Чите - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. После взрыва газа в пятиэтажке в Чите начальнику службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз" предъявлено обвинение, второй фигурант дела – мастер службы – отправлен под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Забайкальскому краю.
13 марта в Чите был задержан сотрудник местной газовой организации, который распорядился пустить газ в квартиры жилой пятиэтажки до завершения всех необходимых обследований.
Отмечается, что начальник службы подземных газопроводов обвиняется по п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ – выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Спасатели работают на месте взрыва бытового газа в многоэтажке в Чите
9 марта, 10:53
При взрыве бытового газа в доме в Чите пострадал ребенок
"По версии следствия, зная о неисправности газового стояка, в котором были обнаружены признаки негерметичности, а также обладая информацией о неполном обследовании жилых квартир дома по улице Боровой, 6 в городе Чите, обвиняемый с целью избежание наказания за срыв пуска газа, распорядился подать газовую смесь пропан-бутана в указанный дом. В результате инцидента здоровью ребенка причинен тяжкий вред, более, чем двадцати собственникам жилых квартир указанного дома причинен имущественный вред", - уточнили в Следкоме.
Ранее суд отправил под домашний арест еще одного фигуранта уголовного дела – мастера службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз".
Взрыв бытового газа в пятиэтажном многоквартирном доме произошел на улице Боровая в читинском поселке Антипихе 9 марта. В результате обрушились межэтажные перекрытия, оказались повреждены несколько квартир. Жертв среди жителей дома нет. Два человека получили травмы.
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