https://crimea.ria.ru/20230315/delo-o-vzryve-gaza-v-dome-v-chite-sud-vynes-prigovor-dvum-figurantam-1127554672.html

Дело о взрыве газа в доме: в Чите суд вынес приговор двум фигурантам

Дело о взрыве газа в доме: в Чите суд вынес приговор двум фигурантам - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Дело о взрыве газа в доме: в Чите суд вынес приговор двум фигурантам

После взрыва газа в пятиэтажке в Чите начальнику службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз" предъявлено обвинение, второй фигурант дела – мастер службы –... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T13:44

2023-03-15T13:44

2023-03-15T13:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. После взрыва газа в пятиэтажке в Чите начальнику службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз" предъявлено обвинение, второй фигурант дела – мастер службы – отправлен под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Забайкальскому краю.13 марта в Чите был задержан сотрудник местной газовой организации, который распорядился пустить газ в квартиры жилой пятиэтажки до завершения всех необходимых обследований.Отмечается, что начальник службы подземных газопроводов обвиняется по п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ – выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.Ранее суд отправил под домашний арест еще одного фигуранта уголовного дела – мастера службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз".Взрыв бытового газа в пятиэтажном многоквартирном доме произошел на улице Боровая в читинском поселке Антипихе 9 марта. В результате обрушились межэтажные перекрытия, оказались повреждены несколько квартир. Жертв среди жителей дома нет. Два человека получили травмы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Чите после взрыва в пятиэтажке задержан газовщикНа месте взрыва в Чите завершены спасательные работыМогло рвануть: в Керчи машины заправляли газом из поврежденных баллонов

https://crimea.ria.ru/20230309/pri-vzryve-bytovogo-gaza-v-dome-v-chite-postradal-rebenok-1127424456.html

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