Дело о взрыве газа в доме: в Чите суд вынес приговор двум фигурантам
Начальнику службы подземных газопроводов "Читаоблгаз" предъявлено обвинение
13:44 15.03.2023 (обновлено: 13:45 15.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. После взрыва газа в пятиэтажке в Чите начальнику службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз" предъявлено обвинение, второй фигурант дела – мастер службы – отправлен под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Забайкальскому краю.
13 марта в Чите был задержан сотрудник местной газовой организации, который распорядился пустить газ в квартиры жилой пятиэтажки до завершения всех необходимых обследований.
Отмечается, что начальник службы подземных газопроводов обвиняется по п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ – выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
9 марта, 10:53При взрыве бытового газа в доме в Чите пострадал ребенок
"По версии следствия, зная о неисправности газового стояка, в котором были обнаружены признаки негерметичности, а также обладая информацией о неполном обследовании жилых квартир дома по улице Боровой, 6 в городе Чите, обвиняемый с целью избежание наказания за срыв пуска газа, распорядился подать газовую смесь пропан-бутана в указанный дом. В результате инцидента здоровью ребенка причинен тяжкий вред, более, чем двадцати собственникам жилых квартир указанного дома причинен имущественный вред", - уточнили в Следкоме.
Ранее суд отправил под домашний арест еще одного фигуранта уголовного дела – мастера службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз".
Взрыв бытового газа в пятиэтажном многоквартирном доме произошел на улице Боровая в читинском поселке Антипихе 9 марта. В результате обрушились межэтажные перекрытия, оказались повреждены несколько квартир. Жертв среди жителей дома нет. Два человека получили травмы.
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