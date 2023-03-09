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Два человека пострадали, 8 спасены после взрыва газа в многоэтажке в Чите - РИА Новости Крым, 09.03.2023
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Два человека пострадали, 8 спасены после взрыва газа в многоэтажке в Чите
Два человека пострадали, 8 спасены после взрыва газа в многоэтажке в Чите - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Два человека пострадали, 8 спасены после взрыва газа в многоэтажке в Чите
В понедельник утром в одном из пятиэтажных жилых домов в поселке Антипиха в Чите взорвался бытовой газ. В результате частично обрушились два этажа, из-под... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T10:07
2023-03-09T10:20
происшествия
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взрыв газа в чите
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. В понедельник утром в одном из пятиэтажных жилых домов в поселке Антипиха в Чите взорвался бытовой газ. В результате частично обрушились два этажа, из-под завалов спасены восемь человек, пострадали два жильца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.Уточняется, что трагедия произошла в 8.50 утра в поселке Антипиха по улице Боровая, 6 Забайкальского края. "По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в подъезде №1 произошло обрушение межэтажных перекрытий между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и крышей", - уточняется в сообщении.На данный момент удалось спасти восемь человек. У двоих пострадавших – легкие травмы."На данный момент известно о двух пострадавших при взрыве в жилом доме в Антипихе. Медики зафиксировали у них легкие травмы. Данных о погибших нет, спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.На месте работают сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, медики скорой помощи, полиция, поисково-спасательная служба и служба газа. Всего для ликвидации последствий задействовано 182 человека и 36 единиц техники, от российского МЧС – 35 человек и девять единиц техники.Читайте также на РИА Новости КрымМогло рвануть: в Керчи машины заправляли газом из поврежденных баллоновЗаконопроект "о газовой безопасности" поддержала МатвиенкоПочему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топлива
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происшествия, россия, чита, взрыв газа в чите, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, газ
Два человека пострадали, 8 спасены после взрыва газа в многоэтажке в Чите

МЧС: после взрыва газа в многоэтажке в Чите спасены восемь человек, обрушились два этажа

10:07 09.03.2023 (обновлено: 10:20 09.03.2023)
 
© ГУ МЧС России по Забайкальскому краюСпасение ребенка из-под завалов дома в Чите после взрыва бытового газа
Спасение ребенка из-под завалов дома в Чите после взрыва бытового газа
© ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. В понедельник утром в одном из пятиэтажных жилых домов в поселке Антипиха в Чите взорвался бытовой газ. В результате частично обрушились два этажа, из-под завалов спасены восемь человек, пострадали два жильца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Уточняется, что трагедия произошла в 8.50 утра в поселке Антипиха по улице Боровая, 6 Забайкальского края.
"По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в подъезде №1 произошло обрушение межэтажных перекрытий между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и крышей", - уточняется в сообщении.
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
27 февраля, 12:08
Взрыв газа в жилом доме в Ульяновске: что известно
На данный момент удалось спасти восемь человек. У двоих пострадавших – легкие травмы.
"На данный момент известно о двух пострадавших при взрыве в жилом доме в Антипихе. Медики зафиксировали у них легкие травмы. Данных о погибших нет, спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, медики скорой помощи, полиция, поисково-спасательная служба и служба газа. Всего для ликвидации последствий задействовано 182 человека и 36 единиц техники, от российского МЧС – 35 человек и девять единиц техники.
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ПроисшествияРоссияЧитаВзрыв газа в ЧитеОбществоМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиГаз
 
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