https://crimea.ria.ru/20230309/dva-cheloveka-postradali-8-spaseny-posle-vzryva-gaza-v-mnogoetazhke-v-chite-1127422847.html

Два человека пострадали, 8 спасены после взрыва газа в многоэтажке в Чите

Два человека пострадали, 8 спасены после взрыва газа в многоэтажке в Чите - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Два человека пострадали, 8 спасены после взрыва газа в многоэтажке в Чите

В понедельник утром в одном из пятиэтажных жилых домов в поселке Антипиха в Чите взорвался бытовой газ. В результате частично обрушились два этажа, из-под... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T10:07

2023-03-09T10:07

2023-03-09T10:20

происшествия

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взрыв газа в чите

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. В понедельник утром в одном из пятиэтажных жилых домов в поселке Антипиха в Чите взорвался бытовой газ. В результате частично обрушились два этажа, из-под завалов спасены восемь человек, пострадали два жильца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.Уточняется, что трагедия произошла в 8.50 утра в поселке Антипиха по улице Боровая, 6 Забайкальского края. "По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в подъезде №1 произошло обрушение межэтажных перекрытий между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и крышей", - уточняется в сообщении.На данный момент удалось спасти восемь человек. У двоих пострадавших – легкие травмы."На данный момент известно о двух пострадавших при взрыве в жилом доме в Антипихе. Медики зафиксировали у них легкие травмы. Данных о погибших нет, спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.На месте работают сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, медики скорой помощи, полиция, поисково-спасательная служба и служба газа. Всего для ликвидации последствий задействовано 182 человека и 36 единиц техники, от российского МЧС – 35 человек и девять единиц техники.Читайте также на РИА Новости КрымМогло рвануть: в Керчи машины заправляли газом из поврежденных баллоновЗаконопроект "о газовой безопасности" поддержала МатвиенкоПочему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топлива

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, россия, чита, взрыв газа в чите, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, газ