В Чите после взрыва в пятиэтажке задержан газовщик
Следком: в Чите задержан газовый мастер по делу о взрыве в жилой многоэтажке
© ГУ МЧС России по Забайкальскому краюСпасатели работают на месте взрыва бытового газа в многоэтажке в Чите
© ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Чите задержан сотрудник местной газовой организации, который распорядился пустить газ в квартиры жилой пятиэтажки до завершения всех необходимых обследований, в результате чего в одной из них прогремел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома России.
Взрыв бытового газа в пятиэтажном многоквартирном доме произошел на улице Боровая в читинском поселке Антипихе 9 марта. В результате обрушились межэтажные перекрытия, оказались повреждены несколько квартир. Жертв среди жителей дома нет. Два человека получили травмы.
9 марта, 10:53При взрыве бытового газа в доме в Чите пострадал ребенок
По данным следствия, обвиняемый, который был обязан руководствоваться правилами промышленной безопасности, отдал распоряжение подчиненным подать из наружного газопровода в дом пропан-бутановую газовую смесь, зная, что специалистами обследованы не все квартиры и не убедившись в исправности и герметичности газового оборудования внутри дома.
"В результате преступных действий обвиняемого в одной из квартир жилого дома произошла утечка газа, из-за чего оказались разрушенными пять квартир. В результате инцидента малолетнему мальчику причинен тяжкий вред здоровью, собственникам жилья нанесен имущественный вред", - констатировали в Следкоме.
Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
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