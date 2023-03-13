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В Чите после взрыва в пятиэтажке задержан газовщик - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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В Чите после взрыва в пятиэтажке задержан газовщик
В Чите после взрыва в пятиэтажке задержан газовщик - РИА Новости Крым, 13.03.2023
В Чите после взрыва в пятиэтажке задержан газовщик
В Чите задержан сотрудник местной газовой организации, который распорядился пустить газ в квартиры жилой пятиэтажки до завершения всех необходимых обследований, РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T18:22
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взрыв газа в чите
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Чите задержан сотрудник местной газовой организации, который распорядился пустить газ в квартиры жилой пятиэтажки до завершения всех необходимых обследований, в результате чего в одной из них прогремел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома России. Взрыв бытового газа в пятиэтажном многоквартирном доме произошел на улице Боровая в читинском поселке Антипихе 9 марта. В результате обрушились межэтажные перекрытия, оказались повреждены несколько квартир. Жертв среди жителей дома нет. Два человека получили травмы. По данным следствия, обвиняемый, который был обязан руководствоваться правилами промышленной безопасности, отдал распоряжение подчиненным подать из наружного газопровода в дом пропан-бутановую газовую смесь, зная, что специалистами обследованы не все квартиры и не убедившись в исправности и герметичности газового оборудования внутри дома.Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании задержанному меры пресечения.Читайте также на РИА Новости Крым:Могло рвануть: в Керчи машины заправляли газом из поврежденных баллоновВзрыв газа в жилом доме в Ульяновске: что известноЧисло погибших после взрыва в доме в Новосибирске возросло до 14 человек
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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чита, взрыв газа в чите, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, новости
В Чите после взрыва в пятиэтажке задержан газовщик

Следком: в Чите задержан газовый мастер по делу о взрыве в жилой многоэтажке

18:22 13.03.2023
 
© ГУ МЧС России по Забайкальскому краюСпасатели работают на месте взрыва бытового газа в многоэтажке в Чите
Спасатели работают на месте взрыва бытового газа в многоэтажке в Чите
© ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Чите задержан сотрудник местной газовой организации, который распорядился пустить газ в квартиры жилой пятиэтажки до завершения всех необходимых обследований, в результате чего в одной из них прогремел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома России.
Взрыв бытового газа в пятиэтажном многоквартирном доме произошел на улице Боровая в читинском поселке Антипихе 9 марта. В результате обрушились межэтажные перекрытия, оказались повреждены несколько квартир. Жертв среди жителей дома нет. Два человека получили травмы.
Спасатели работают на месте взрыва бытового газа в многоэтажке в Чите
9 марта, 10:53
При взрыве бытового газа в доме в Чите пострадал ребенок
По данным следствия, обвиняемый, который был обязан руководствоваться правилами промышленной безопасности, отдал распоряжение подчиненным подать из наружного газопровода в дом пропан-бутановую газовую смесь, зная, что специалистами обследованы не все квартиры и не убедившись в исправности и герметичности газового оборудования внутри дома.
"В результате преступных действий обвиняемого в одной из квартир жилого дома произошла утечка газа, из-за чего оказались разрушенными пять квартир. В результате инцидента малолетнему мальчику причинен тяжкий вред здоровью, собственникам жилья нанесен имущественный вред", - констатировали в Следкоме.
Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
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ЧитаВзрыв газа в ЧитеПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ОбществоНовости
 
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