https://crimea.ria.ru/20230309/na-meste-vzryva-v-chite-zaversheny-spasatelnye-raboty-1127437316.html

На месте взрыва в Чите завершены спасательные работы

На месте взрыва в Чите завершены спасательные работы - РИА Новости Крым, 09.03.2023

На месте взрыва в Чите завершены спасательные работы

На месте взрыва газа в Чите завершены аварийно-спасательные работы, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T15:39

2023-03-09T15:39

2023-03-09T15:39

взрыв газа в чите

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происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. На месте взрыва газа в Чите завершены аварийно-спасательные работы, сообщает МЧС России."Силами МЧС России и поисково-спасательной службы спасены 12 человек, в том числе трое детей. Кроме того, из пострадавшего дома были эвакуированы 117 человек", - говорится в сообщении.По уточненным данным ведомства, общий объем обрушений составил 1200 кубических метров.Взрыв бытового газа в пятиэтажном многоквартирном доме произошел на улице Боровая в Антипихе в 8.50 утра. В результате частично обрушились два этажа, повреждены шесть квартир.Жертв среди жителей дома нет.Сейчас сотрудники МЧС продолжают разбирать поврежденные конструкций, на месте также работает следственно-оперативная группа. По факту хлопка газа в жилом доме в Чите возбуждено уголовное дело.Ранее сообщалось, что жителей двух подъездов распределят по пунктам временного размещения. Эксперты проводят оценку конструкций дома. Кроме того, сегодня планируется демонтировать те конструкции дома, которые могут быть опасны. Территорию по периметру оцепили, на месте дежурят правоохранители.Читайте также на РИА Новости КрымМогло рвануть: в Керчи машины заправляли газом из поврежденных баллоновЗаконопроект "о газовой безопасности" поддержала МатвиенкоПочему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топлива

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в чите, чита, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, общество, газ