https://crimea.ria.ru/20230309/vzryv-gaza-v-zhilom-dome-v-chite--vse-o-chp-k-etomu-chasu-1127426105.html

Взрыв газа в жилом доме в Чите – все о ЧП к этому часу

Взрыв газа в жилом доме в Чите – все о ЧП к этому часу - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Взрыв газа в жилом доме в Чите – все о ЧП к этому часу

Уголовное дело возбуждено по факту хлопка газа в жилом доме в Чите, в результате которого частично разрушены квартиры на верхних этажах. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T12:04

2023-03-09T12:04

2023-03-09T12:04

взрыв газа в чите

чита

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

газ

общество

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту хлопка газа в жилом доме в Чите, в результате которого частично разрушены квартиры на верхних этажах. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.Взрыв бытового газа в пятиэтажном многоквартирном доме произошел на улице Боровая в Антипихе в 8.50 утра. В результате оказались повреждены шесть квартир. На месте происшествия проходит поисково-спасательная операция.На месте ЧП работают следователи, они проводят осмотр территории и допрашивают свидетелей.Что известно о пострадавших в ЧитеПо последним данным, в результате ЧП пострадали семь человек. По информации пресс-службы правительства Забайкальского края, из пострадавших подъездов эвакуированы 30 человек."Жителей двух подъездов распределят по пунктам временного размещения. Оценивается состояние конструкций дома, чтобы принять решение о допуске в квартиры жильцов еще двух подъездов", - говорится в сообщении в Telegram-канале краевого правительства. Также сегодня будут демонтированы представляющие опасность конструкции дома. Сейчас территория вокруг оцеплена, на месте дежурит полиция.По предварительной информации, в здании больше людей нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших после взрыва в доме в Новосибирске возросло до 14 человекВзрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годыПочему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топлива

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в чите, чита, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, газ, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)