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Взрыв газа в жилом доме в Чите – все о ЧП к этому часу
Взрыв газа в жилом доме в Чите – все о ЧП к этому часу - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Взрыв газа в жилом доме в Чите – все о ЧП к этому часу
Уголовное дело возбуждено по факту хлопка газа в жилом доме в Чите, в результате которого частично разрушены квартиры на верхних этажах. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T12:04
2023-03-09T12:04
2023-03-09T12:04
взрыв газа в чите
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту хлопка газа в жилом доме в Чите, в результате которого частично разрушены квартиры на верхних этажах. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.Взрыв бытового газа в пятиэтажном многоквартирном доме произошел на улице Боровая в Антипихе в 8.50 утра. В результате оказались повреждены шесть квартир. На месте происшествия проходит поисково-спасательная операция.На месте ЧП работают следователи, они проводят осмотр территории и допрашивают свидетелей.Что известно о пострадавших в ЧитеПо последним данным, в результате ЧП пострадали семь человек. По информации пресс-службы правительства Забайкальского края, из пострадавших подъездов эвакуированы 30 человек."Жителей двух подъездов распределят по пунктам временного размещения. Оценивается состояние конструкций дома, чтобы принять решение о допуске в квартиры жильцов еще двух подъездов", - говорится в сообщении в Telegram-канале краевого правительства. Также сегодня будут демонтированы представляющие опасность конструкции дома. Сейчас территория вокруг оцеплена, на месте дежурит полиция.По предварительной информации, в здании больше людей нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших после взрыва в доме в Новосибирске возросло до 14 человекВзрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годыПочему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топлива
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взрыв газа в чите, чита, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, газ, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Взрыв газа в жилом доме в Чите – все о ЧП к этому часу
Следком возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Чите
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту хлопка газа в жилом доме в Чите, в результате которого частично разрушены квартиры на верхних этажах. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.
Взрыв бытового газа
в пятиэтажном многоквартирном доме произошел на улице Боровая в Антипихе в 8.50 утра. В результате оказались повреждены шесть квартир. На месте происшествия проходит поисково-спасательная операция.
"Следственными органами СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ РФ (оказание услуг ненадлежащего качества) и по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту хлопка бытового газа, в результате которого в жилом многоквартирном доме частично разрушены несколько квартир ", - говорится в сообщении.
На месте ЧП работают следователи, они проводят осмотр территории и допрашивают свидетелей.
Что известно о пострадавших в Чите
По последним данным, в результате ЧП пострадали семь человек.
"После объявленной минуты тишины спасатели услышали голос ребенка, доносящийся из-под бетонных плит. Был проведен разбор конструкций. Спасатели спустили пострадавшего на жестких носилках по автолестнице и передали врачам скорой помощи. Всего спасены 12 человек, в том числе трое детей, из них пятерых извлекли из-под завалов. Пострадали семь человек", - сообщили в МЧС России.
По информации пресс-службы правительства Забайкальского края, из пострадавших подъездов эвакуированы 30 человек.
"Жителей двух подъездов распределят по пунктам временного размещения. Оценивается состояние конструкций дома, чтобы принять решение о допуске в квартиры жильцов еще двух подъездов", - говорится в сообщении в Telegram-канале краевого правительства.
Также сегодня будут демонтированы представляющие опасность конструкции дома. Сейчас территория вокруг оцеплена, на месте дежурит полиция.
По предварительной информации, в здании больше людей нет.
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