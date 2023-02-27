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Взрыв газа в жилом доме в Ульяновске: что известно
Взрыв газа в жилом доме в Ульяновске: что известно - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Взрыв газа в жилом доме в Ульяновске: что известно
Десять человек эвакуировано, один пострадал из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Ульяновске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный ГУ... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T12:08
2023-02-27T12:08
2023-02-27T12:08
газ
взрыв газа в новосибирске
взрыв газа в ефремове
безопасность
совет федерации
общество
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Десять человек эвакуировано, один пострадал из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Ульяновске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный ГУ МЧС.По предварительным данным, взрыв газа произошел в доме №129 на улице Ефремова. Пострадал мужчина, находившийся в квартире. Ударной волной выбиты стекла в квартире.Взрывы газа в Новосибирске и ЕфремовеРанее 14 человек погибло в результате взрыва газа в Новосибирске.Взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной 9 февраля. В результате обрушились два подъезда. Десятки человек были эвакуированы.СК завел дело об оказании небезопасных услуг. Были задержаны и помещены под арест двое жителей Омской области, производивших обслуживание газовых плит в доме.По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, власти региона переселят жителей дома, пострадавшего от взрыва.8 февраля в результате взрыва газа в жилом 5-этажном доме на улице Химиков в городе Ефремове Тульской области обрушился подъезд. Спасатели достали из-под завалов семерых человек, в том числе двоих детей. В результате происшествия погибло 7 человек, среди которых был ребенок. Региональная прокуратура возбудила уголовное дело.Не допустить трагедии вновьПосле серии ЧП со взрывами бытового газа в жилых домах Новосибирска и Ефремова, сенатор Совфеда Андрей Кутепов заявил о необходимости законодательно закрепить обязанность по проверке вентиляционных каналов и устранить "неразбериху с обслуживающими газовое оборудование организациями". Инициативу поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая предложила создать единого оператора, который будет нести ответственность как за поставки газа потребителю, так и за обслуживание оборудования.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших после взрыва в доме в Новосибирске возросло до 14 человек Законопроект "о газовой безопасности" поддержала Матвиенко Почему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топлива
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газ, взрыв газа в новосибирске, взрыв газа в ефремове, безопасность, совет федерации, общество, происшествия
Взрыв газа в жилом доме в Ульяновске: что известно
После взрыва газа в жилом доме в Ульяновске 10 человек эвакуировано, один пострадал
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Десять человек эвакуировано, один пострадал из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Ульяновске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный ГУ МЧС.
"Произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже с последующим горением, которое ликвидировано на площади пяти квадратных метров. Один человек пострадал, еще десять человек эвакуировали", - сказала собеседница агентства.
По предварительным данным, взрыв газа произошел в доме №129 на улице Ефремова. Пострадал мужчина, находившийся в квартире. Ударной волной выбиты стекла в квартире.
Взрывы газа в Новосибирске и Ефремове
Ранее 14 человек погибло
в результате взрыва газа в Новосибирске.
Взрыв бытового газа
прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной 9 февраля. В результате обрушились два подъезда. Десятки человек были эвакуированы.
СК завел дело об оказании небезопасных услуг. Были задержаны и помещены под арест
двое жителей Омской области, производивших обслуживание газовых плит в доме.
По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, власти региона переселят жителей дома, пострадавшего от взрыва.
8 февраля в результате взрыва газа в жилом 5-этажном доме на улице Химиков в городе Ефремове Тульской области обрушился
подъезд. Спасатели достали из-под завалов семерых человек, в том числе двоих детей. В результате происшествия погибло 7 человек, среди которых был ребенок. Региональная прокуратура возбудила уголовное дело.
Не допустить трагедии вновь
После серии ЧП со взрывами бытового газа в жилых домах Новосибирска
и Ефремова
, сенатор Совфеда Андрей Кутепов заявил о необходимости законодательно закрепить обязанность по проверке вентиляционных каналов и устранить "неразбериху с обслуживающими газовое оборудование организациями". Инициативу поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая предложила создать единого оператора
, который будет нести ответственность как за поставки газа потребителю, так и за обслуживание оборудования.
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