https://crimea.ria.ru/20230227/vzryv-gaza-v-zhilom-dome-v-ulyanovske-chto-izvestno-1127223129.html

Взрыв газа в жилом доме в Ульяновске: что известно

Взрыв газа в жилом доме в Ульяновске: что известно - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Взрыв газа в жилом доме в Ульяновске: что известно

Десять человек эвакуировано, один пострадал из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Ульяновске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный ГУ... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T12:08

2023-02-27T12:08

2023-02-27T12:08

газ

взрыв газа в новосибирске

взрыв газа в ефремове

безопасность

совет федерации

общество

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Десять человек эвакуировано, один пострадал из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Ульяновске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный ГУ МЧС.По предварительным данным, взрыв газа произошел в доме №129 на улице Ефремова. Пострадал мужчина, находившийся в квартире. Ударной волной выбиты стекла в квартире.Взрывы газа в Новосибирске и ЕфремовеРанее 14 человек погибло в результате взрыва газа в Новосибирске.Взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной 9 февраля. В результате обрушились два подъезда. Десятки человек были эвакуированы.СК завел дело об оказании небезопасных услуг. Были задержаны и помещены под арест двое жителей Омской области, производивших обслуживание газовых плит в доме.По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, власти региона переселят жителей дома, пострадавшего от взрыва.8 февраля в результате взрыва газа в жилом 5-этажном доме на улице Химиков в городе Ефремове Тульской области обрушился подъезд. Спасатели достали из-под завалов семерых человек, в том числе двоих детей. В результате происшествия погибло 7 человек, среди которых был ребенок. Региональная прокуратура возбудила уголовное дело.Не допустить трагедии вновьПосле серии ЧП со взрывами бытового газа в жилых домах Новосибирска и Ефремова, сенатор Совфеда Андрей Кутепов заявил о необходимости законодательно закрепить обязанность по проверке вентиляционных каналов и устранить "неразбериху с обслуживающими газовое оборудование организациями". Инициативу поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая предложила создать единого оператора, который будет нести ответственность как за поставки газа потребителю, так и за обслуживание оборудования.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших после взрыва в доме в Новосибирске возросло до 14 человек Законопроект "о газовой безопасности" поддержала Матвиенко Почему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топлива

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газ, взрыв газа в новосибирске, взрыв газа в ефремове, безопасность, совет федерации, общество, происшествия