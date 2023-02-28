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Крупная авария на водоводе в Евпатории – что известно к этому часу
Крупная авария на водоводе в Евпатории – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Крупная авария на водоводе в Евпатории – что известно к этому часу
Более 120 тысяч жителей Евпатории остаются без воды из-за аварии на магистральном водоводе, восстановить подачу власти города планируют к утру среды. Об этом... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T10:12
2023-02-28T10:12
2023-02-28T10:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Более 120 тысяч жителей Евпатории остаются без воды из-за аварии на магистральном водоводе, восстановить подачу власти города планируют к утру среды. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.Авария на водоводе в ЕвпаторииАвария на центральном водоводе диаметром 1200 мм произошла в ночь на вторник в районе Прибрежного. Подача воды сразу была ограничена, к ликвидации привлекли пять единиц техники и 12 человек.По информации Елены Демидовой, в результате происшествия нарушено водоснабжение 683 жилых домов, в которых проживают 121 647 человек, а также 138 административных объектов (в том числе, социально значимых).Региональный оперштаб принял решение о приостановке учебного процесса в школах и детсадах Евпатории.Когда восстановят водоснабжениеНа данный момент аварийная ситуация на водоводе ликвидирована, информирует официальная страница муниципалитета в ВКонтакте. После полного завершения работ специалисты приступят к заполнению водовода. Полностью возобновить подачу воды они рассчитывают к утру среды.На данный момент по городу организован подвоз питьевой воды. График опубликован на сайте администрации Евпатории.В школы и детские сады Мирного, Новоозерного и Заозерного вода подается. Они работают в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах и детсадах Евпатории отменили занятияГород и несколько сел на севере Крыма остались без воды из-за аварииКрым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - власти
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РИА Новости Крым
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евпатория, новости крыма, крым, вода в крыму, вода крыма, жкх крыма и севастополя, жкх
Крупная авария на водоводе в Евпатории – что известно к этому часу
В Евпатории авария оставила без воды более 120 тысяч человек – школы и сады закрыты
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым.
Более 120 тысяч жителей Евпатории остаются без воды из-за аварии на магистральном водоводе
, восстановить подачу власти города планируют к утру среды. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.
Авария на водоводе в Евпатории
Авария на центральном водоводе диаметром 1200 мм произошла в ночь на вторник в районе Прибрежного. Подача воды сразу была ограничена, к ликвидации привлекли пять единиц техники и 12 человек.
По информации Елены Демидовой, в результате происшествия нарушено водоснабжение 683 жилых домов, в которых проживают 121 647 человек, а также 138 административных объектов (в том числе, социально значимых).
Региональный оперштаб принял решение о приостановке учебного процесса
в школах и детсадах Евпатории.
Когда восстановят водоснабжение
На данный момент аварийная ситуация на водоводе ликвидирована, информирует официальная страница муниципалитета в ВКонтакте. После полного завершения работ специалисты приступят к заполнению водовода. Полностью возобновить подачу воды они рассчитывают к утру среды.
"Аварийная ситуация на водоводе ликвидирована. В настоящее время рабочая бригада заваривает поврежденную трубу на месте прорыва, после чего будут заполнять систему - ориентировочно в течение 12 часов. Полное восстановление водоснабжения планируется утром 1 марта", - говорится в сообщении.
На данный момент по городу организован подвоз питьевой воды. График опубликован на сайте администрации Евпатории.
В школы и детские сады Мирного, Новоозерного и Заозерного вода подается. Они работают в штатном режиме.
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