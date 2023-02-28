Рейтинг@Mail.ru
Крупная авария на водоводе в Евпатории – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230228/krupnaya-avariya-na-vodovode-v-evpatorii--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1127244438.html
Крупная авария на водоводе в Евпатории – что известно к этому часу
Крупная авария на водоводе в Евпатории – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Крупная авария на водоводе в Евпатории – что известно к этому часу
Более 120 тысяч жителей Евпатории остаются без воды из-за аварии на магистральном водоводе, восстановить подачу власти города планируют к утру среды. Об этом... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T10:12
2023-02-28T10:12
евпатория
новости крыма
крым
вода в крыму
вода крыма
жкх крыма и севастополя
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/04/1124401020_0:407:958:946_1920x0_80_0_0_37aee29d8f32656145cb95bc17e47218.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Более 120 тысяч жителей Евпатории остаются без воды из-за аварии на магистральном водоводе, восстановить подачу власти города планируют к утру среды. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.Авария на водоводе в ЕвпаторииАвария на центральном водоводе диаметром 1200 мм произошла в ночь на вторник в районе Прибрежного. Подача воды сразу была ограничена, к ликвидации привлекли пять единиц техники и 12 человек.По информации Елены Демидовой, в результате происшествия нарушено водоснабжение 683 жилых домов, в которых проживают 121 647 человек, а также 138 административных объектов (в том числе, социально значимых).Региональный оперштаб принял решение о приостановке учебного процесса в школах и детсадах Евпатории.Когда восстановят водоснабжениеНа данный момент аварийная ситуация на водоводе ликвидирована, информирует официальная страница муниципалитета в ВКонтакте. После полного завершения работ специалисты приступят к заполнению водовода. Полностью возобновить подачу воды они рассчитывают к утру среды.На данный момент по городу организован подвоз питьевой воды. График опубликован на сайте администрации Евпатории.В школы и детские сады Мирного, Новоозерного и Заозерного вода подается. Они работают в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах и детсадах Евпатории отменили занятияГород и несколько сел на севере Крыма остались без воды из-за аварииКрым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - власти
евпатория
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/04/1124401020_0:317:958:1036_1920x0_80_0_0_7d59a7a6adb19dcbfa982e672cbc7d09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, новости крыма, крым, вода в крыму, вода крыма, жкх крыма и севастополя, жкх
Крупная авария на водоводе в Евпатории – что известно к этому часу

В Евпатории авария оставила без воды более 120 тысяч человек – школы и сады закрыты

10:12 28.02.2023
 
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"Ремонт водовода
Ремонт водовода
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Более 120 тысяч жителей Евпатории остаются без воды из-за аварии на магистральном водоводе, восстановить подачу власти города планируют к утру среды. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.

Авария на водоводе в Евпатории

Авария на центральном водоводе диаметром 1200 мм произошла в ночь на вторник в районе Прибрежного. Подача воды сразу была ограничена, к ликвидации привлекли пять единиц техники и 12 человек.
По информации Елены Демидовой, в результате происшествия нарушено водоснабжение 683 жилых домов, в которых проживают 121 647 человек, а также 138 административных объектов (в том числе, социально значимых).
Региональный оперштаб принял решение о приостановке учебного процесса в школах и детсадах Евпатории.

Когда восстановят водоснабжение

На данный момент аварийная ситуация на водоводе ликвидирована, информирует официальная страница муниципалитета в ВКонтакте. После полного завершения работ специалисты приступят к заполнению водовода. Полностью возобновить подачу воды они рассчитывают к утру среды.
"Аварийная ситуация на водоводе ликвидирована. В настоящее время рабочая бригада заваривает поврежденную трубу на месте прорыва, после чего будут заполнять систему - ориентировочно в течение 12 часов. Полное восстановление водоснабжения планируется утром 1 марта", - говорится в сообщении.
На данный момент по городу организован подвоз питьевой воды. График опубликован на сайте администрации Евпатории.
В школы и детские сады Мирного, Новоозерного и Заозерного вода подается. Они работают в штатном режиме.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В школах и детсадах Евпатории отменили занятия
Город и несколько сел на севере Крыма остались без воды из-за аварии
Крым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - власти
 
ЕвпаторияНовости КрымаКрымВода в КрымуВода КрымаЖКХ Крыма и СевастополяЖКХ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:30Ночной пожар в Туапсе: в районе нефтебазы был замечен беспилотник
10:27Ворвались с угрозами: в Крыму хакеры взломали эфир радио "Море"
10:12Крупная авария на водоводе в Евпатории – что известно к этому часу
09:54Под Брянском сбит украинский беспилотник
09:39Город и несколько сел на севере Крыма остались без воды из-за аварии
08:52США планируют провокацию с токсичными химикатами на Украине – Минобороны
08:44Симферополь "сковали" 9-балльные пробки
08:37Падение продаж: каким будет летний сезон в Крыму
08:29В школах и детсадах Евпатории отменили занятия
08:01Позывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишки
07:55Приднестровский вариант: молдавский депутат раскрыл замысел Киева
07:26Как разнообразить рацион в Великий пост
07:01Хроника Крымской весны: 28 февраля
06:49Авария оставила Евпаторию без воды
00:01Последний день зимы в Крыму будет дождливым - прогноз погоды
00:00Какой сегодня праздник: 28 февраля
23:38На Белгород упали три беспилотника - что известно
22:02Главные события и заявления дня: 27 февраля
21:18Главные события Крыма за день: 27 февраля
21:16Землетрясения в Турции: сколько еще и кто следующий – эксперт
Лента новостейМолния