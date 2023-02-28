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Аксенов назвал срок ликвидации аварий в Евпатории и Красноперекопске - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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Аксенов назвал срок ликвидации аварий в Евпатории и Красноперекопске
Аксенов назвал срок ликвидации аварий в Евпатории и Красноперекопске - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Аксенов назвал срок ликвидации аварий в Евпатории и Красноперекопске
Последствия аварий на магистральных водоводах в Евпатории и Красноперекопске будут ликвидированы до вечера вторника. Такой срок обозначил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T11:25
2023-02-28T11:30
крым
сергей аксенов
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Последствия аварий на магистральных водоводах в Евпатории и Красноперекопске будут ликвидированы до вечера вторника. Такой срок обозначил глава Крыма Сергей Аксенов.По его данным, на месте работают более десяти ремонтных бригад. Полностью отремонтировать евпаторийский участок водовода планируют в следующем году – это поможет избежать повторных аварий, добавил глава региона.Ранее во вторник в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск, а также несколько сел Красноперекопского района. Жителей населенных пунктов обеспечивают привозной водой. В связи с авариями проверку начали прокуратура Крыма и Следком. В Евпатории из-за аварии без воды остались более 120 тысяч жителей, приостановлены занятия в школах и детских садах. В Красноперекопске без воды все административные здания, 14 соцобъектов, многоквартирные дома и частный сектор – всего порядка 24 тысяч абонентов. Кроме этого, ограничено водоснабжение близлежащих сел Таврическое, Почетное, Совхозное, Пятихатка и Рисовое.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупная авария на водоводе в Евпатории – что известно к этому часуГород и несколько сел на севере Крыма остались без воды из-за аварииВ школах и детсадах Евпатории отменили занятия
https://crimea.ria.ru/20230228/avarii-v-evpatorii-i-krasnoperekopske-delom-zanyalis-pravookhraniteli-1127245980.html
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РИА Новости Крым
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Аксенов назвал срок ликвидации аварий в Евпатории и Красноперекопске

Аксенов: аварии на водоводах в Евпатории и Красноперекопске ликвидируют до вечера вторника

11:25 28.02.2023 (обновлено: 11:30 28.02.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Последствия аварий на магистральных водоводах в Евпатории и Красноперекопске будут ликвидированы до вечера вторника. Такой срок обозначил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе в Евпатории и Красноперекопском районе будут завершены до конца сегодняшнего дня", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По его данным, на месте работают более десяти ремонтных бригад.
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Полностью отремонтировать евпаторийский участок водовода планируют в следующем году – это поможет избежать повторных аварий, добавил глава региона.
Ранее во вторник в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск, а также несколько сел Красноперекопского района. Жителей населенных пунктов обеспечивают привозной водой. В связи с авариями проверку начали прокуратура Крыма и Следком.
В Евпатории из-за аварии без воды остались более 120 тысяч жителей, приостановлены занятия в школах и детских садах.
В Красноперекопске без воды все административные здания, 14 соцобъектов, многоквартирные дома и частный сектор – всего порядка 24 тысяч абонентов. Кроме этого, ограничено водоснабжение близлежащих сел Таврическое, Почетное, Совхозное, Пятихатка и Рисовое.
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