https://crimea.ria.ru/20230228/aksenov-nazval-srok-likvidatsii-avariy-v-evpatorii-i-krasnoperekopske-1127246687.html

Аксенов назвал срок ликвидации аварий в Евпатории и Красноперекопске

Аксенов назвал срок ликвидации аварий в Евпатории и Красноперекопске - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Аксенов назвал срок ликвидации аварий в Евпатории и Красноперекопске

Последствия аварий на магистральных водоводах в Евпатории и Красноперекопске будут ликвидированы до вечера вторника. Такой срок обозначил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T11:25

2023-02-28T11:25

2023-02-28T11:30

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Последствия аварий на магистральных водоводах в Евпатории и Красноперекопске будут ликвидированы до вечера вторника. Такой срок обозначил глава Крыма Сергей Аксенов.По его данным, на месте работают более десяти ремонтных бригад. Полностью отремонтировать евпаторийский участок водовода планируют в следующем году – это поможет избежать повторных аварий, добавил глава региона.Ранее во вторник в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск, а также несколько сел Красноперекопского района. Жителей населенных пунктов обеспечивают привозной водой. В связи с авариями проверку начали прокуратура Крыма и Следком. В Евпатории из-за аварии без воды остались более 120 тысяч жителей, приостановлены занятия в школах и детских садах. В Красноперекопске без воды все административные здания, 14 соцобъектов, многоквартирные дома и частный сектор – всего порядка 24 тысяч абонентов. Кроме этого, ограничено водоснабжение близлежащих сел Таврическое, Почетное, Совхозное, Пятихатка и Рисовое.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупная авария на водоводе в Евпатории – что известно к этому часуГород и несколько сел на севере Крыма остались без воды из-за аварииВ школах и детсадах Евпатории отменили занятия

https://crimea.ria.ru/20230228/avarii-v-evpatorii-i-krasnoperekopske-delom-zanyalis-pravookhraniteli-1127245980.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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