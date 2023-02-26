https://crimea.ria.ru/20230226/opresnenie-vody-dlya-kryma-uzhe-neaktualno---aksenov-1127202281.html

Опреснение воды для Крыма уже неактуально - Аксенов

Опреснение воды для Крыма уже неактуально - Аксенов - РИА Новости Крым, 26.02.2023

Опреснение воды для Крыма уже неактуально - Аксенов

После запуска Северо-Крымского канала опреснение воды и ее добыча под Азовским морем потеряли актуальность. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T10:42

2023-02-26T10:42

2023-02-26T10:42

вода в крыму

сергей аксенов

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

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азовское море

крым

опреснение воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. После запуска Северо-Крымского канала опреснение воды и ее добыча под Азовским морем потеряли актуальность. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов.Цена ошибки огромна: ученый РАН о рисках опреснения воды в Крыму >>По его словам, необходимые расчеты ранее провели специалисты Росгеологии, однако с возвращением днепровской воды такая необходимость отпала.Строительство в Крыму опреснительных станций начали широко обсуждать в 2020 году одновременно с разработкой правительства России комплексной программы по ликвидации вододефицита на Крымском полуострове. Курирующий исполнение программы российский вице-премьер Марат Хуснуллин неоднократно подчеркивал, что опреснительные станции будут строиться только в том случае, если все другие мероприятия по водоснабжению не решат проблем с водой.До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.Как заявил Сергей Аксенов, риски потери и дефицита воды остались в прошлом, Украина больше не сможет перекрыть подачу воды по Северо-Крымскому каналу.Читайте также на РИА Новости Крым:Километры труб и десятки станций: как Крым готовится к сезону поливаДнепровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязненияПритоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму

азовское море

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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