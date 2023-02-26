https://crimea.ria.ru/20230226/opresnenie-vody-dlya-kryma-uzhe-neaktualno---aksenov-1127202281.html
Опреснение воды для Крыма уже неактуально - Аксенов
Опреснение воды для Крыма уже неактуально - Аксенов - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Опреснение воды для Крыма уже неактуально - Аксенов
После запуска Северо-Крымского канала опреснение воды и ее добыча под Азовским морем потеряли актуальность. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T10:42
2023-02-26T10:42
2023-02-26T10:42
вода в крыму
сергей аксенов
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
северо-крымский канал
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опреснение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. После запуска Северо-Крымского канала опреснение воды и ее добыча под Азовским морем потеряли актуальность. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов.Цена ошибки огромна: ученый РАН о рисках опреснения воды в Крыму >>По его словам, необходимые расчеты ранее провели специалисты Росгеологии, однако с возвращением днепровской воды такая необходимость отпала.Строительство в Крыму опреснительных станций начали широко обсуждать в 2020 году одновременно с разработкой правительства России комплексной программы по ликвидации вододефицита на Крымском полуострове. Курирующий исполнение программы российский вице-премьер Марат Хуснуллин неоднократно подчеркивал, что опреснительные станции будут строиться только в том случае, если все другие мероприятия по водоснабжению не решат проблем с водой.До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.Как заявил Сергей Аксенов, риски потери и дефицита воды остались в прошлом, Украина больше не сможет перекрыть подачу воды по Северо-Крымскому каналу.Читайте также на РИА Новости Крым:Километры труб и десятки станций: как Крым готовится к сезону поливаДнепровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязненияПритоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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вода в крыму, сергей аксенов, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, северо-крымский канал, азовское море, крым, опреснение воды
Опреснение воды для Крыма уже неактуально - Аксенов
Аксенов: опреснение и добыча воды под Азовским морем неактуальны
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. После запуска Северо-Крымского канала опреснение воды и ее добыча под Азовским морем потеряли актуальность. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, необходимые расчеты ранее провели специалисты Росгеологии, однако с возвращением днепровской воды такая необходимость отпала.
"Проще организовать систему перекачки от канала - в отвод или трубу объем воды загнать, чем бурение, разводка и так далее. На мой взгляд, актуальность, в том числе и опреснение, отпадает точно", - цитирует главу республики РИА Новости.
Строительство в Крыму опреснительных станций начали широко обсуждать в 2020 году одновременно с разработкой правительства России комплексной программы по ликвидации вододефицита на Крымском полуострове. Курирующий исполнение программы российский вице-премьер Марат Хуснуллин неоднократно подчеркивал, что опреснительные станции будут строиться только в том случае, если все другие мероприятия по водоснабжению не решат проблем с водой.
До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.
Как заявил Сергей Аксенов, риски потери и дефицита воды остались в прошлом
, Украина больше не сможет перекрыть подачу воды по Северо-Крымскому каналу.
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