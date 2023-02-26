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Киев не сможет лишить Крым воды - Аксенов - РИА Новости Крым, 26.02.2023
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Киев не сможет лишить Крым воды - Аксенов
Киев не сможет лишить Крым воды - Аксенов - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Киев не сможет лишить Крым воды - Аксенов
Украина не сможет перекрыть подачу воды по Северо-Крымскому каналу, риски потери и дефицита воды остались в прошлом. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T09:19
2023-02-26T09:22
северо-крымский канал
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Украина не сможет перекрыть подачу воды по Северо-Крымскому каналу, риски потери и дефицита воды остались в прошлом. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Он напомнил, что ровно год назад российские военные взорвали дамбу на территории Херсонской области, которую украинские власти построили в 2014 году, чтобы перекрыть подачу воды на полуостров. По его словам, киевский режим не оставил надежду нанести вред инфраструктуре канала. Чтобы этого не допустить, принимаются все необходимые меры безопасности.Сколько воды получил КрымВ 2022 году в наливные водохранилища Крыма запланирована подача 101,7 миллиона кубометров воды из Северо-Крымского канала. По состоянию на ноябрь прошлого года республика взяла из канала более 90 млн кубометров.Благодаря возобновлению работы СКК объем наполнения наливных водохранилищ региона составляет 74 млн кубометров - это 77% от полного проектного объема и на 55 млн "кубов" больше, чем в 2021 году.На сегодняшний день специалисты "Крыммелиоводхоза" продолжают подготовку Северо-Крымского канала и мелиоративной сети к поливному сезону.До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал. После начала специальной военной операции СКК был разблокирован и вода пошла в Крым, решив проблему дефицита воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - властиАграриев Крыма бесплатно обеспечат водой из Северо-Крымского каналаКилометры труб и десятки станций: как Крым готовится к сезону полива
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северо-крымский канал, сергей аксенов, новости крыма, крым, украина, вода в крыму
Киев не сможет лишить Крым воды - Аксенов

Глава Крыма Аксенов не видит рисков перекрытия Киевом Северо-Крымского канала

09:19 26.02.2023 (обновлено: 09:22 26.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКаховка, северо-крымский канал
Каховка, северо-крымский канал - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Украина не сможет перекрыть подачу воды по Северо-Крымскому каналу, риски потери и дефицита воды остались в прошлом. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он напомнил, что ровно год назад российские военные взорвали дамбу на территории Херсонской области, которую украинские власти построили в 2014 году, чтобы перекрыть подачу воды на полуостров.
"Сколько было восторженных ожиданий, что вот-вот разразится гуманитарная катастрофа и крымчане на коленях приползут просить у Киева воды. Но катастрофы не произошло. Мы выстояли. Разблокировка канала стала одним из первых результатов СВО. Это открыло новые возможности для развития сельского хозяйства и других отраслей", - написал Аксенов в соцсетях.
По его словам, киевский режим не оставил надежду нанести вред инфраструктуре канала. Чтобы этого не допустить, принимаются все необходимые меры безопасности.

Сколько воды получил Крым

В 2022 году в наливные водохранилища Крыма запланирована подача 101,7 миллиона кубометров воды из Северо-Крымского канала. По состоянию на ноябрь прошлого года республика взяла из канала более 90 млн кубометров.
Благодаря возобновлению работы СКК объем наполнения наливных водохранилищ региона составляет 74 млн кубометров - это 77% от полного проектного объема и на 55 млн "кубов" больше, чем в 2021 году.
На сегодняшний день специалисты "Крыммелиоводхоза" продолжают подготовку Северо-Крымского канала и мелиоративной сети к поливному сезону.
До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал. После начала специальной военной операции СКК был разблокирован и вода пошла в Крым, решив проблему дефицита воды.
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Северо-Крымский каналСергей АксеновНовости КрымаКрымУкраинаВода в Крыму
 
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