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Киев не сможет лишить Крым воды - Аксенов

Киев не сможет лишить Крым воды - Аксенов - РИА Новости Крым, 26.02.2023

Киев не сможет лишить Крым воды - Аксенов

Украина не сможет перекрыть подачу воды по Северо-Крымскому каналу, риски потери и дефицита воды остались в прошлом. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T09:19

2023-02-26T09:19

2023-02-26T09:22

северо-крымский канал

сергей аксенов

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вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Украина не сможет перекрыть подачу воды по Северо-Крымскому каналу, риски потери и дефицита воды остались в прошлом. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Он напомнил, что ровно год назад российские военные взорвали дамбу на территории Херсонской области, которую украинские власти построили в 2014 году, чтобы перекрыть подачу воды на полуостров. По его словам, киевский режим не оставил надежду нанести вред инфраструктуре канала. Чтобы этого не допустить, принимаются все необходимые меры безопасности.Сколько воды получил КрымВ 2022 году в наливные водохранилища Крыма запланирована подача 101,7 миллиона кубометров воды из Северо-Крымского канала. По состоянию на ноябрь прошлого года республика взяла из канала более 90 млн кубометров.Благодаря возобновлению работы СКК объем наполнения наливных водохранилищ региона составляет 74 млн кубометров - это 77% от полного проектного объема и на 55 млн "кубов" больше, чем в 2021 году.На сегодняшний день специалисты "Крыммелиоводхоза" продолжают подготовку Северо-Крымского канала и мелиоративной сети к поливному сезону.До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал. После начала специальной военной операции СКК был разблокирован и вода пошла в Крым, решив проблему дефицита воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - властиАграриев Крыма бесплатно обеспечат водой из Северо-Крымского каналаКилометры труб и десятки станций: как Крым готовится к сезону полива

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северо-крымский канал, сергей аксенов, новости крыма, крым, украина, вода в крыму