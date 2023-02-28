Установлен саркофаг: в Евпатории ликвидировали последствия аварии
Мэр Евпатории Демидова: в Евпатории устранили последствия аварии на водоводе
18:25 28.02.2023 (обновлено: 18:39 28.02.2023)
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойЛиквидация последствий аварии на магистральном водоводе в Евпатории
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Евпатории устранили последствия крупной аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Демидова.
"По состоянию на 17.00 установлен саркофаг, проведены сварочные работы, авария устранена. Следующий шаг – поэтапное подключение 10 скважин. К 6.00 1 марта прогнозируем полное восстановление водоснабжения", - написала мэр Евпатории.
В "Воде Крыма" отметили, что график подвоза воды для горожан продлен до 20:30. Список адресов можно узнать на сайте предприятия.
"Будет заменен аварийный участок трубопровода. Работы планируем завершить ориентировочно к 23:00", - сказано в сообщении.
В Красноперекопске восстановить водоснабжение обещают к 6 утра 1 марта. Подвоз питьевой воды для жителей города и сел Совхозное, Таврическое, Пятихатка, Почетное организован до 23:00.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что последствия аварий на водоводах Евпатории и Красноперекопска планируется устранить к вечеру 28 февраля.
Во вторник в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск, а также несколько сел Красноперекопского района. Жителей населенных пунктов обеспечивают привозной водой. В связи с авариями проверку начали прокуратура Крыма и Следком.
В Евпатории из-за аварии без воды остались более 120 тысяч жителей, приостановлены занятия в школах и детских садах.
В Красноперекопске без воды все административные здания, 14 соцобъектов, многоквартирные дома и частный сектор – всего порядка 24 тысяч абонентов. Кроме этого, ограничено водоснабжение близлежащих сел Таврическое, Почетное, Совхозное, Пятихатка и Рисовое.
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