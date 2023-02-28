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Установлен саркофаг: в Евпатории ликвидировали последствия аварии - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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Установлен саркофаг: в Евпатории ликвидировали последствия аварии
Установлен саркофаг: в Евпатории ликвидировали последствия аварии - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Установлен саркофаг: в Евпатории ликвидировали последствия аварии
В Евпатории устранили последствия крупной аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Демидова. РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T18:25
2023-02-28T18:39
евпатория
крым
происшествия
елена демидова
жкх
жкх крыма и севастополя
вода в крыму
новости крыма
общество
красноперекопск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Евпатории устранили последствия крупной аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Демидова.В "Воде Крыма" отметили, что график подвоза воды для горожан продлен до 20:30. Список адресов можно узнать на сайте предприятия. В Красноперекопске восстановить водоснабжение обещают к 6 утра 1 марта. Подвоз питьевой воды для жителей города и сел Совхозное, Таврическое, Пятихатка, Почетное организован до 23:00.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что последствия аварий на водоводах Евпатории и Красноперекопска планируется устранить к вечеру 28 февраля.Во вторник в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск, а также несколько сел Красноперекопского района. Жителей населенных пунктов обеспечивают привозной водой. В связи с авариями проверку начали прокуратура Крыма и Следком.В Евпатории из-за аварии без воды остались более 120 тысяч жителей, приостановлены занятия в школах и детских садах.В Красноперекопске без воды все административные здания, 14 соцобъектов, многоквартирные дома и частный сектор – всего порядка 24 тысяч абонентов. Кроме этого, ограничено водоснабжение близлежащих сел Таврическое, Почетное, Совхозное, Пятихатка и Рисовое.Читайте также на РИА Новости Крым:Канализационный коллектор в Симферополе достроят раньше срокаОпреснение воды для Крыма уже неактуально – АксеновВ Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты
https://crimea.ria.ru/20230228/aksenov-nazval-srok-likvidatsii-avariy-v-evpatorii-i-krasnoperekopske-1127246687.html
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Установлен саркофаг: в Евпатории ликвидировали последствия аварии

Мэр Евпатории Демидова: в Евпатории устранили последствия аварии на водоводе

18:25 28.02.2023 (обновлено: 18:39 28.02.2023)
 
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойЛиквидация последствий аварии на магистральном водоводе в Евпатории
Ликвидация последствий аварии на магистральном водоводе в Евпатории
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Евпатории устранили последствия крупной аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Демидова.

"По состоянию на 17.00 установлен саркофаг, проведены сварочные работы, авария устранена. Следующий шаг – поэтапное подключение 10 скважин. К 6.00 1 марта прогнозируем полное восстановление водоснабжения", - написала мэр Евпатории.

В "Воде Крыма" отметили, что график подвоза воды для горожан продлен до 20:30. Список адресов можно узнать на сайте предприятия.
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"Будет заменен аварийный участок трубопровода. Работы планируем завершить ориентировочно к 23:00", - сказано в сообщении.
В Красноперекопске восстановить водоснабжение обещают к 6 утра 1 марта. Подвоз питьевой воды для жителей города и сел Совхозное, Таврическое, Пятихатка, Почетное организован до 23:00.
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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что последствия аварий на водоводах Евпатории и Красноперекопска планируется устранить к вечеру 28 февраля.
Во вторник в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск, а также несколько сел Красноперекопского района. Жителей населенных пунктов обеспечивают привозной водой. В связи с авариями проверку начали прокуратура Крыма и Следком.
В Евпатории из-за аварии без воды остались более 120 тысяч жителей, приостановлены занятия в школах и детских садах.
В Красноперекопске без воды все административные здания, 14 соцобъектов, многоквартирные дома и частный сектор – всего порядка 24 тысяч абонентов. Кроме этого, ограничено водоснабжение близлежащих сел Таврическое, Почетное, Совхозное, Пятихатка и Рисовое.
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