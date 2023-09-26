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Волонтеры Симферополя сплели 10 тысяч метров маскировочных сетей для СВО - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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Волонтеры Симферополя сплели 10 тысяч метров маскировочных сетей для СВО
Волонтеры Симферополя сплели 10 тысяч метров маскировочных сетей для СВО - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Волонтеры Симферополя сплели 10 тысяч метров маскировочных сетей для СВО
РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T20:33
2023-09-26T20:33
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Обычный человек у основы, где натянута будущая маскировочная сеть, может простоять часа три-четыре. Так, чтобы не хвататься за поясницу и не жаловаться на уставшие ноги. Но никто время не засекает и не определяет объем работы. Каждый приходит — и делает, сколько может.Сейчас в симферопольском "сетевом подразделении" волонтерской организации "Творим добро" около 80 добровольных помощников. И они отметили десятитысячный метр сплетенных их руками маскировочных сетей."Костяк" плетельщиков - человек тридцать. Это те, кто приходит часто и регулярно. Остальные присоединяются, когда могут.Волонтеры приобрели опыт, появились среди них и настоящие таланты. Одна из девушек, освоив технику, работать стала с такой скоростью, что угнаться за ней не может никто. Она создала свое звено и вместе с еще двумя волонтерами идет вперед немыслимыми темпами.Есть среди волонтеров и пожилые люди. Кто-то выбирает собственно плетение, кто-то готовит лоскуты для сетей: нарезать их можно сидя. Доброволец самого почтенного возраста — 88-летняя пенсионерка. Она трудится у сетей около полутора часов — это очень много для человека такого почтенного возраста."Сеть, на которую пришелся юбилейный, десятитысячный, метр, мы сделали необычной. Небольшая, три на четыре метра, она собрана из кусочков. Получилась пушистой, — рассказала Наталья. — Эксклюзивная получилась, мы вообще-то такие не делаем. У нас — гладкое плетение, средний размер наших сетей — четыре на семь метров, самый ходовой размер".На передовой военные сами определяют, что и где маскировать. Надо — сшивают сети вместе для укрытия техники или маскировки позиций.Внутрь юбилейной сети волонтеры положили коробочку крымского чая из местных трав. Кстати, получатели маскировки, взвод "Каспер", тоже порадовал плетельщиков, прислав волонтерам грамоты — признательность за их помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:Украины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армииФронтовые "феи": СВО глазами женщины в бронежилете"Остров поддержки V": как буряты в Крыму помогают бойцам СВО
https://crimea.ria.ru/20221212/kak-na-tikhom-fronte-v-sevastopole-vyazhut-maskirovku-dlya-boytsov-svo-1125820149.html
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Наталья Дремова
Наталья Дремова
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, симферополь, общество, волонтеры, волонтеры крыма, новости крыма, крым
Волонтеры Симферополя сплели 10 тысяч метров маскировочных сетей для СВО

Волонтеры Симферополя за 5 месяцев сплели 10 тысяч метров маскировочных сетей для фронта

20:33 26.09.2023
 
© Личный архив Н. Шепель.Волонтеры Симферополя за 5 месяцев сплели 10 тысяч метров маскировочных сетей для фронта
Волонтеры Симферополя за 5 месяцев сплели 10 тысяч метров маскировочных сетей для фронта
© Личный архив Н. Шепель.
Читать в
Наталья Дремова
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Обычный человек у основы, где натянута будущая маскировочная сеть, может простоять часа три-четыре. Так, чтобы не хвататься за поясницу и не жаловаться на уставшие ноги. Но никто время не засекает и не определяет объем работы. Каждый приходит — и делает, сколько может.
Сейчас в симферопольском "сетевом подразделении" волонтерской организации "Творим добро" около 80 добровольных помощников. И они отметили десятитысячный метр сплетенных их руками маскировочных сетей.
"Костяк" плетельщиков - человек тридцать. Это те, кто приходит часто и регулярно. Остальные присоединяются, когда могут.
"Наши десять тысяч получились несколько неравномерными, — рассказала руководитель симферопольской мастерской по плетению маскировочных сетей Наталья Шепель. — Начали в апреле, и до 20-х чисел июля у нас было пять тысяч квадратных метров. А за следующие два месяца и несколько дней мы сплели еще столько же. Вот такой темп набрали".
Волонтеры приобрели опыт, появились среди них и настоящие таланты. Одна из девушек, освоив технику, работать стала с такой скоростью, что угнаться за ней не может никто. Она создала свое звено и вместе с еще двумя волонтерами идет вперед немыслимыми темпами.
Есть среди волонтеров и пожилые люди. Кто-то выбирает собственно плетение, кто-то готовит лоскуты для сетей: нарезать их можно сидя. Доброволец самого почтенного возраста — 88-летняя пенсионерка. Она трудится у сетей около полутора часов — это очень много для человека такого почтенного возраста.
"Сеть, на которую пришелся юбилейный, десятитысячный, метр, мы сделали необычной. Небольшая, три на четыре метра, она собрана из кусочков. Получилась пушистой, — рассказала Наталья. — Эксклюзивная получилась, мы вообще-то такие не делаем. У нас — гладкое плетение, средний размер наших сетей — четыре на семь метров, самый ходовой размер".
На передовой военные сами определяют, что и где маскировать. Надо — сшивают сети вместе для укрытия техники или маскировки позиций.
Внутрь юбилейной сети волонтеры положили коробочку крымского чая из местных трав. Кстати, получатели маскировки, взвод "Каспер", тоже порадовал плетельщиков, прислав волонтерам грамоты — признательность за их помощь.
© Личный архив Н. Шепель.Грамоты для плетельщиков маскировочных сетей.
Грамоты для плетельщиков маскировочных сетей.
© Личный архив Н. Шепель.
Грамоты для плетельщиков маскировочных сетей.
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