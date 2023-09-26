https://crimea.ria.ru/20230926/volontery-simferopolya-spleli-10-tysyach-metrov-maskirovochnykh-setey-dlya-svo-1131680262.html

Волонтеры Симферополя сплели 10 тысяч метров маскировочных сетей для СВО

Волонтеры Симферополя сплели 10 тысяч метров маскировочных сетей для СВО - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Волонтеры Симферополя сплели 10 тысяч метров маскировочных сетей для СВО

РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T20:33

2023-09-26T20:33

2023-09-26T20:33

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Обычный человек у основы, где натянута будущая маскировочная сеть, может простоять часа три-четыре. Так, чтобы не хвататься за поясницу и не жаловаться на уставшие ноги. Но никто время не засекает и не определяет объем работы. Каждый приходит — и делает, сколько может.Сейчас в симферопольском "сетевом подразделении" волонтерской организации "Творим добро" около 80 добровольных помощников. И они отметили десятитысячный метр сплетенных их руками маскировочных сетей."Костяк" плетельщиков - человек тридцать. Это те, кто приходит часто и регулярно. Остальные присоединяются, когда могут.Волонтеры приобрели опыт, появились среди них и настоящие таланты. Одна из девушек, освоив технику, работать стала с такой скоростью, что угнаться за ней не может никто. Она создала свое звено и вместе с еще двумя волонтерами идет вперед немыслимыми темпами.Есть среди волонтеров и пожилые люди. Кто-то выбирает собственно плетение, кто-то готовит лоскуты для сетей: нарезать их можно сидя. Доброволец самого почтенного возраста — 88-летняя пенсионерка. Она трудится у сетей около полутора часов — это очень много для человека такого почтенного возраста."Сеть, на которую пришелся юбилейный, десятитысячный, метр, мы сделали необычной. Небольшая, три на четыре метра, она собрана из кусочков. Получилась пушистой, — рассказала Наталья. — Эксклюзивная получилась, мы вообще-то такие не делаем. У нас — гладкое плетение, средний размер наших сетей — четыре на семь метров, самый ходовой размер".На передовой военные сами определяют, что и где маскировать. Надо — сшивают сети вместе для укрытия техники или маскировки позиций.Внутрь юбилейной сети волонтеры положили коробочку крымского чая из местных трав. Кстати, получатели маскировки, взвод "Каспер", тоже порадовал плетельщиков, прислав волонтерам грамоты — признательность за их помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:Украины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армииФронтовые "феи": СВО глазами женщины в бронежилете"Остров поддержки V": как буряты в Крыму помогают бойцам СВО

https://crimea.ria.ru/20221212/kak-na-tikhom-fronte-v-sevastopole-vyazhut-maskirovku-dlya-boytsov-svo-1125820149.html

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Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

новости сво, симферополь, общество, волонтеры, волонтеры крыма, новости крыма, крым