https://crimea.ria.ru/20231109/chudovischnaya-lozh-zakharova-otsenila-zayavleniya-zapada-ob-antisemitizme-1132691422.html

"Чудовищная ложь": Захарова оценила заявления Запада об антисемитизме

"Чудовищная ложь": Захарова оценила заявления Запада об антисемитизме - РИА Новости Крым, 09.11.2023

"Чудовищная ложь": Захарова оценила заявления Запада об антисемитизме

На фоне палестино-израильского конфликта, который уже обрел масштабы катастрофы, в мире наблюдается колоссальный рост антисемитизма и национализма, в котором... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T15:27

2023-11-09T15:27

2023-11-09T15:30

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

в мире

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. На фоне палестино-израильского конфликта, который уже обрел масштабы катастрофы, в мире наблюдается колоссальный рост антисемитизма и национализма, в котором сегодня Запад пытается обвинить Россию, – это чудовищная ложь. Об этом в ходе традиционного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, сегодня можно наблюдать колоссальный и неконтролируемый рост антисемитизма и в целом национализма в мире, в том числе в странах НАТО. Все это "выливается на улицы, в пространство СМИ и соцсети и разрастается как снежный ком".И на этом фоне, вместо того чтобы объединяться и купировать процесс на всех доступных уровнях и площадках, Запад расшатывает международное сообщество и дает старт новой информационной кампании против России, заявила Захарова. На этот раз объявив ее едва ли не организатором и куратором всех антисемитских процессов в мире."Это чудовищная ложь, которая сейчас имеет безусловно питательную среду и которой воспользовались натовские идеологи", – заявила представитель российского МИД.Захарова подчеркнула, что именно курс, взятый американской администрацией в рамках палестино-израильского конфликта, способствует вовсе не деэскалации на Ближнем Востоке, чего всем следует добиваться, а разжиганию большой войны. Эти же необдуманные действия Вашингтона оказывают негативное влияние на внутриполитическую ситуацию в самих США, сказала Захарова."За этим стоят их промахи, их ошибки. То же самое можно сказать об очень многих странах НАТО", – заявила дипломат.Захарова заявила также, что Россию шокировал ответ Израиля относительно возможности организовать эвакуацию россиян из опасного региона. Она подчеркнула, что списки сформированы и переданы всем, кто занимается в регионе вопросами эвакуации, потому блокировка решения необъяснима и недопустима.Захарова заверила, что все российские государственные органы, задействованные в работе по эвакуации – МИД, Минтранс, Росавиация, МЧС и загранучреждения в регионе – продолжают работать в тесной координации со всеми вовлеченными сторонами для решения вопроса.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров призвал срочно прекратить огонь на Ближнем Востоке Во что США могут превратить конфликт вокруг Палестины – политолог Лавров заявил об опасности большой войны в Евразии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, в мире, россия