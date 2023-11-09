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"Чудовищная ложь": Захарова оценила заявления Запада об антисемитизме - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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"Чудовищная ложь": Захарова оценила заявления Запада об антисемитизме
"Чудовищная ложь": Захарова оценила заявления Запада об антисемитизме - РИА Новости Крым, 09.11.2023
"Чудовищная ложь": Захарова оценила заявления Запада об антисемитизме
На фоне палестино-израильского конфликта, который уже обрел масштабы катастрофы, в мире наблюдается колоссальный рост антисемитизма и национализма, в котором... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T15:27
2023-11-09T15:30
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
в мире
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. На фоне палестино-израильского конфликта, который уже обрел масштабы катастрофы, в мире наблюдается колоссальный рост антисемитизма и национализма, в котором сегодня Запад пытается обвинить Россию, – это чудовищная ложь. Об этом в ходе традиционного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, сегодня можно наблюдать колоссальный и неконтролируемый рост антисемитизма и в целом национализма в мире, в том числе в странах НАТО. Все это "выливается на улицы, в пространство СМИ и соцсети и разрастается как снежный ком".И на этом фоне, вместо того чтобы объединяться и купировать процесс на всех доступных уровнях и площадках, Запад расшатывает международное сообщество и дает старт новой информационной кампании против России, заявила Захарова. На этот раз объявив ее едва ли не организатором и куратором всех антисемитских процессов в мире."Это чудовищная ложь, которая сейчас имеет безусловно питательную среду и которой воспользовались натовские идеологи", – заявила представитель российского МИД.Захарова подчеркнула, что именно курс, взятый американской администрацией в рамках палестино-израильского конфликта, способствует вовсе не деэскалации на Ближнем Востоке, чего всем следует добиваться, а разжиганию большой войны. Эти же необдуманные действия Вашингтона оказывают негативное влияние на внутриполитическую ситуацию в самих США, сказала Захарова."За этим стоят их промахи, их ошибки. То же самое можно сказать об очень многих странах НАТО", – заявила дипломат.Захарова заявила также, что Россию шокировал ответ Израиля относительно возможности организовать эвакуацию россиян из опасного региона. Она подчеркнула, что списки сформированы и переданы всем, кто занимается в регионе вопросами эвакуации, потому блокировка решения необъяснима и недопустима.Захарова заверила, что все российские государственные органы, задействованные в работе по эвакуации – МИД, Минтранс, Росавиация, МЧС и загранучреждения в регионе – продолжают работать в тесной координации со всеми вовлеченными сторонами для решения вопроса.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров призвал срочно прекратить огонь на Ближнем Востоке Во что США могут превратить конфликт вокруг Палестины – политолог Лавров заявил об опасности большой войны в Евразии
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, в мире, россия
"Чудовищная ложь": Захарова оценила заявления Запада об антисемитизме

Захарова: обвинения РФ в антисемитизме – чудовищная ложь

15:27 09.11.2023 (обновлено: 15:30 09.11.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. На фоне палестино-израильского конфликта, который уже обрел масштабы катастрофы, в мире наблюдается колоссальный рост антисемитизма и национализма, в котором сегодня Запад пытается обвинить Россию, – это чудовищная ложь. Об этом в ходе традиционного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, сегодня можно наблюдать колоссальный и неконтролируемый рост антисемитизма и в целом национализма в мире, в том числе в странах НАТО. Все это "выливается на улицы, в пространство СМИ и соцсети и разрастается как снежный ком".
И на этом фоне, вместо того чтобы объединяться и купировать процесс на всех доступных уровнях и площадках, Запад расшатывает международное сообщество и дает старт новой информационной кампании против России, заявила Захарова. На этот раз объявив ее едва ли не организатором и куратором всех антисемитских процессов в мире.
"Мы видим очередную информационную кампанию против нашей страны в обвинениях нас либо в национализме, либо антисемитизме, либо – об этом договорились, в частности, во Франции, – в том, что за антисемитизмом внутри Франции и других стран стоит Россия", – отметила Захарова.
"Это чудовищная ложь, которая сейчас имеет безусловно питательную среду и которой воспользовались натовские идеологи", – заявила представитель российского МИД.
Захарова подчеркнула, что именно курс, взятый американской администрацией в рамках палестино-израильского конфликта, способствует вовсе не деэскалации на Ближнем Востоке, чего всем следует добиваться, а разжиганию большой войны. Эти же необдуманные действия Вашингтона оказывают негативное влияние на внутриполитическую ситуацию в самих США, сказала Захарова.
"За этим стоят их промахи, их ошибки. То же самое можно сказать об очень многих странах НАТО", – заявила дипломат.
Захарова заявила также, что Россию шокировал ответ Израиля относительно возможности организовать эвакуацию россиян из опасного региона. Она подчеркнула, что списки сформированы и переданы всем, кто занимается в регионе вопросами эвакуации, потому блокировка решения необъяснима и недопустима.
"С нашей стороны готово все для эвакуации россиян и соотечественников, обратившихся к нам за помощью с целью покинуть этот регион. И мы… были по-настоящему шокированы, услышав вчера заявление посла Израиля в Москве о том, что для согласования российских списков может понадобиться до двух недель. Это логика, конечно, недопустимая", – заявила представитель МИД.
Захарова заверила, что все российские государственные органы, задействованные в работе по эвакуации – МИД, Минтранс, Росавиация, МЧС и загранучреждения в регионе – продолжают работать в тесной координации со всеми вовлеченными сторонами для решения вопроса.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаВ миреРоссия
 
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