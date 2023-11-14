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Турция подала иск против Нетаньяху о геноциде в секторе Газа - РИА Новости Крым, 14.11.2023
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Турция подала иск против Нетаньяху о геноциде в секторе Газа
Турция подала иск против Нетаньяху о геноциде в секторе Газа - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Турция подала иск против Нетаньяху о геноциде в секторе Газа
Турция подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд. Его обвинили в геноциде мирных граждан, проживающих на... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T19:34
2023-11-14T20:55
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сектор газа
обострение ситуации в израиле
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Турция подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд. Его обвинили в геноциде мирных граждан, проживающих на территории сектора Газа. Об этом в соцсети Х сообщили адвокаты правящей в Турецкой республике Партии справедливости и развития.Он также уточнил, что иск подан совместно с другими адвокатами через Министерство юстиции Турции, которое передаст его в МУС. Свой пост он проиллюстрировал фотографией первой страницы документа, сообщив, что документ состоит из 23 страниц.В субботу лидер государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху достойным собеседником для ведения переговоров. Он предупредил, что Анкара собирается объявить государство Израиль "военным преступником".Глава турецкого парламента Нуман Куртулмуш 13 ноября заявил, что "западная цивилизация потерпела крушение и тянет за собой остальное человечество". В интервью турецкому изданию Hürriyet политик резко осудил западные государства за поддержку действий Израиля против населения Палестины, а также Сирии и Ливана.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган отменил визит в Израиль и раскритиковал власти страныПутин: в конфликт на Ближнем Востоке хотят втянуть как можно больше странЛавров заявил об опасности большой войны в Евразии
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турция, гаага, мус, новости, в мире, политика, геноцид, сектор газа, обострение ситуации в израиле
Турция подала иск против Нетаньяху о геноциде в секторе Газа

Турция подала иск против Нетаньяху с обвинением в геноциде

19:34 14.11.2023 (обновлено: 20:55 14.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Турция подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд. Его обвинили в геноциде мирных граждан, проживающих на территории сектора Газа. Об этом в соцсети Х сообщили адвокаты правящей в Турецкой республике Партии справедливости и развития.

"Сегодня, представляя совесть граждан Турецкой Республики, мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера XXI века израильского премьер-министра Нетаньяху, который должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности", – написал адвокат Метин Кюлюнк.

Он также уточнил, что иск подан совместно с другими адвокатами через Министерство юстиции Турции, которое передаст его в МУС. Свой пост он проиллюстрировал фотографией первой страницы документа, сообщив, что документ состоит из 23 страниц.
В субботу лидер государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху достойным собеседником для ведения переговоров. Он предупредил, что Анкара собирается объявить государство Израиль "военным преступником".
Глава турецкого парламента Нуман Куртулмуш 13 ноября заявил, что "западная цивилизация потерпела крушение и тянет за собой остальное человечество". В интервью турецкому изданию Hürriyet политик резко осудил западные государства за поддержку действий Израиля против населения Палестины, а также Сирии и Ливана.
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