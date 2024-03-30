https://crimea.ria.ru/20240330/pri-kakikh-usloviyakh-vashington-peredast-kievu-dalnoboynye-atacms-1136154391.html

При каких условиях Вашингтон передаст Киеву дальнобойные ATACMS

При каких условиях Вашингтон передаст Киеву дальнобойные ATACMS - РИА Новости Крым, 30.03.2024

При каких условиях Вашингтон передаст Киеву дальнобойные ATACMS

Пентагон может пойти на передачу дальнобойных ракет ATACMS Киеву, в случае, если конфликт затянется. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт... РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T10:52

2024-03-30T10:52

2024-03-30T10:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Пентагон может пойти на передачу дальнобойных ракет ATACMS Киеву, в случае, если конфликт затянется. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя соответствующее заявление украинского президента Владимира Зеленского.Зеленский ранее заявил, что хотел бы использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Крыму, хотя они пока еще "не находятся на территории Украины". В этом случае, по мнению Брутера, террористический киевский режим, который сейчас пытается атаковать крымский полуостров в основном с применением беспилотников, безусловно, применит ракеты по территории полуострова.При этом эксперт отмечает эффективность российской ПВО против ракет ATACMS, а также подчеркивает: США имеют весьма ограниченный запас таких ракет.Киев неоднократно просил США предоставить ATACMS, но официальные лица в Пентагоне ранее настаивали на том, что они нужны для обеспечения потребностей самих Соединенных Штатов.Позже Газета Wall Street Journal сообщала, что Пентагон теперь открыт для передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS большей дальности на фоне получения США новой ракеты PrSM.Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что на Украину давно следовало поставить дальнобойные варианты ракет ATACMS, в частности для нанесения ударов по Крымскому мосту. *внесен в РФ в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Что такое ракеты ATACMS и чем они опасныЗачем США заговорили о поставках ракет JASSM в ПольшуОпубликован текст разговоров немецких военных об атаке на Крымский мост

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