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Зеленский хочет ударить ATACMS по Крыму - РИА Новости Крым, 30.03.2024
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Зеленский хочет ударить ATACMS по Крыму
Зеленский хочет ударить ATACMS по Крыму - РИА Новости Крым, 30.03.2024
Зеленский хочет ударить ATACMS по Крыму
Владимир Зеленский заявил, что американские дальнобойные ракеты ATACMS еще "не находятся на территории Украины", но он хотел бы их использовать для ударов по... РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T07:32
2024-03-30T08:21
владимир зеленский (президент украины)
ракеты atacms
крым
украина
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что американские дальнобойные ракеты ATACMS еще "не находятся на территории Украины", но он хотел бы их использовать для ударов по аэродромам в Крыму.В интервью обозревателю американской газеты Washington Post Дэвиду Игнейшесу Зеленский заявил, что в настоящее время ракеты "не находятся на территории Украины". При этом Зеленский отметил, что планирует применять ATACMS для ударов по аэродромам в Крыму.По словам Зеоенского Украине "срочно необходимы дальнобойные американские ракеты", с помощью которых ВСУ планируют наносить удары по военной инфраструктуре российских войск. Зеленский подчеркнул, что "в их планах нет ударов по территории России", но вооруженные силы хотят организовать атаки на "полигоны в Крыму".Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что Пентагон теперь открыт для передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS большей дальности на фоне получения США новой ракеты PrSM.Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что на Украину давно следовало поставить дальнобойные варианты ракет ATACMS, в частности для нанесения ударов по Крымскому мосту.Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс ранее в марте призвал киевские власти в случае атак на полуостров помнить об эффекте бумеранга.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
https://crimea.ria.ru/20240319/senator-grem-prizval-dat-ukraine-atacms-dlya-udarov-po-krymskomu-mostu-1135822276.html
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владимир зеленский (президент украины), ракеты atacms, крым, украина, поставки западного оружия украине, новости
Зеленский хочет ударить ATACMS по Крыму

Зеленский хочет ударить ATACMS по Крыму

07:32 30.03.2024 (обновлено: 08:21 30.03.2024)
 
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что американские дальнобойные ракеты ATACMS еще "не находятся на территории Украины", но он хотел бы их использовать для ударов по аэродромам в Крыму.
В интервью обозревателю американской газеты Washington Post Дэвиду Игнейшесу Зеленский заявил, что в настоящее время ракеты "не находятся на территории Украины". При этом Зеленский отметил, что планирует применять ATACMS для ударов по аэродромам в Крыму.
По словам Зеоенского Украине "срочно необходимы дальнобойные американские ракеты", с помощью которых ВСУ планируют наносить удары по военной инфраструктуре российских войск. Зеленский подчеркнул, что "в их планах нет ударов по территории России", но вооруженные силы хотят организовать атаки на "полигоны в Крыму".
"ATACM-300s может стать нашим ответом. Когда Россия поймет, что мы можем сбивать их истребители, они отступят с аэродромов в Крыму", — сказал он.
Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что Пентагон теперь открыт для передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS большей дальности на фоне получения США новой ракеты PrSM.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что на Украину давно следовало поставить дальнобойные варианты ракет ATACMS, в частности для нанесения ударов по Крымскому мосту.
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс ранее в марте призвал киевские власти в случае атак на полуостров помнить об эффекте бумеранга.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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Владимир Зеленский (президент Украины)Ракеты ATACMSКрымУкраинаПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
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