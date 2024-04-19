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Зеленский потребовал от НАТО срочно выполнить пять требований Украины - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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Зеленский потребовал от НАТО срочно выполнить пять требований Украины
Зеленский потребовал от НАТО срочно выполнить пять требований Украины - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Зеленский потребовал от НАТО срочно выполнить пять требований Украины
Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета Украины – НАТО и выдвинул к альянсу пять срочных требований. Об этом он сообщил в своем... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T20:41
2024-04-19T20:41
украина
владимир зеленский (президент украины)
нато
оружие
поставки западного оружия украине
в мире
новости
patriot (зенитный ракетный комплекс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета Украины – НАТО и выдвинул к альянсу пять срочных требований. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Для обороны нам нужно еще семь систем Patriot или подобных систем ПВО, и это минимальное количество. У вас есть такие системы", - выдвину Зеленский первое требование.Вторым требованием стал миллион артиллерийских снарядов на передовую. Третьим – дальнобойное оружие, в частности, ракеты большой дальности и артиллерию."Четвертое – авиация. Если у нас есть коалиция истребителей, то нужно достаточное количество самолетов, чтобы реально преодолеть российский воздушный флот. Дело не в количестве обещаний, а в реальном количестве самолетов в небе", - заявил Зеленский.Пятым требованием президент Украины назвал скорость принятия решений от НАТО.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны передать киевскому режиму все оружие, даже если оно необходимо для их собственной обороны.17 апреля в США был опубликован законопроект, по которому палата представителей США предлагает выделить Украине 61 миллиард долларов. Также документ предписывает президенту США Джо Байдену передать Украине в ближайшее время оперативно-тактические ракеты ATACMS и договориться с Киевом о возмещении экономической помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина должна самостоятельно обеспечить себя солдатами – Столтенберг"Самим нужны": Бельгия ответила Украине по поводу поставок F-16Вернет ли Украина долги: в Конгресс США внесли закон о возмещении помощи
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РИА Новости Крым
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украина, владимир зеленский (президент украины), нато, оружие, поставки западного оружия украине, в мире, новости, patriot (зенитный ракетный комплекс)
Зеленский потребовал от НАТО срочно выполнить пять требований Украины

Зеленский потребовал у НАТО срочно дать миллион снарядов, дальнобойные ракеты и самолеты

20:41 19.04.2024
 
© PETRAS MALUKAS / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© PETRAS MALUKAS / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета Украины – НАТО и выдвинул к альянсу пять срочных требований. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Для обороны нам нужно еще семь систем Patriot или подобных систем ПВО, и это минимальное количество. У вас есть такие системы", - выдвину Зеленский первое требование.
Вторым требованием стал миллион артиллерийских снарядов на передовую. Третьим – дальнобойное оружие, в частности, ракеты большой дальности и артиллерию.
"Четвертое – авиация. Если у нас есть коалиция истребителей, то нужно достаточное количество самолетов, чтобы реально преодолеть российский воздушный флот. Дело не в количестве обещаний, а в реальном количестве самолетов в небе", - заявил Зеленский.
Пятым требованием президент Украины назвал скорость принятия решений от НАТО.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны передать киевскому режиму все оружие, даже если оно необходимо для их собственной обороны.
17 апреля в США был опубликован законопроект, по которому палата представителей США предлагает выделить Украине 61 миллиард долларов. Также документ предписывает президенту США Джо Байдену передать Украине в ближайшее время оперативно-тактические ракеты ATACMS и договориться с Киевом о возмещении экономической помощи.
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УкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)НАТООружиеПоставки западного оружия УкраинеВ миреНовостиPatriot (зенитный ракетный комплекс)
 
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