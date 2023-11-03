https://crimea.ria.ru/20231103/novak-poruchil-fas-kontrolirovat-tseny-na-benzin-v-novykh-regionakh-1132561849.html

Новак поручил ФАС контролировать цены на бензин в новых регионах

Новак поручил ФАС контролировать цены на бензин в новых регионах - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Новак поручил ФАС контролировать цены на бензин в новых регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна контролировать ситуацию со стоимостью бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях в новых регионах... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T20:38

2023-11-03T20:38

2023-11-03T20:38

топливо

александр новак

фас (федеральная антимонопольная служба)

новости

россия

цены и тарифы

бензин

новые регионы россии

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна контролировать ситуацию со стоимостью бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях в новых регионах России, а также в Дагестане и Сибири. Соответствующее поручение дал вице-премьер Александр Новак на совещании по внутреннему рынку нефтепродуктов, сообщает пресс-служба правительства России.Также Новак поручил ФАС и Минэнерго представить план по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо и предложить меры по противодействию диспаритету цен. Нефтяные компании в свою очередь должны увеличить производство зимнего дизеля для полного насыщения рынка.В ходе совещания представители Минэнерго, ФАС и нефтяных компаний отметили стабилизацию цен на бензин и дизтопливо на АЗС. Дефицита по поставкам топлива сельхозпроизводителям не наблюдается, спрос потребителей удовлетворен, а цены выровнялись, заявили в кабмине.При этом вице-премьер подчеркнул, что розничные цены на все виды топлива не должны расти выше инфляции по итогам года, и ФАС "обязана за этим следить".Ситуация с ценами на топливо в России и в КрымуБиржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.Позже, 6 октября, кабмин утвердил дополнительные меры. Среди них – возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива – 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива – до 12,5%.В конце октября Новак поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с регионами по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше инфляции. Также нефтекомпаниям рекомендовано увеличить производство зимнего дизтоплива для внутреннего рынка "до индикативных уровней".С 14 октября стоимость дизельного топлива в Крыму снизилась до 66,8 рубля, бензина марок АИ-95 и АИ-92 – до 59,8 рубля и 55,8 рубля соответственно. По словам главы республики Сергея Аксенова, крымские власти достигли соглашения о снижении цен в результате переговоров с ведущими топливными компаниями региона.Аналогичные цены на бензин и дизтопливо установились в Запорожской области.Позже дизельное топливо в Крыму подешевело еще на один рубль, что также стало результатом соглашения с крупнейшими топливными компаниями полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подешевели бензин и дизель: фотофактЦены на топливо снизились в 81 регионе России – НовакВ России стабилизируют топливный рынок - новые меры Кабмина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, александр новак, фас (федеральная антимонопольная служба), новости, россия, цены и тарифы, бензин, новые регионы россии, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), правительство россии