https://crimea.ria.ru/20231009/tseny-na-toplivo-snizilis-v-81-regione-rossii--novak-1131944523.html

Цены на топливо снизились в 81 регионе России – Новак

Цены на топливо снизились в 81 регионе России – Новак - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Цены на топливо снизились в 81 регионе России – Новак

Цены на дизельное топливо в России снизились в среднем на 8%, снижение зафиксировано в 81 субъекте. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T11:26

2023-10-09T11:26

2023-10-09T11:26

топливо

топливо в крыму

александр новак

экономика

новости

россия

фас (федеральная антимонопольная служба)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Цены на дизельное топливо в России снизились в среднем на 8%, снижение зафиксировано в 81 субъекте. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.По его словам, принятые в сентябре ограничения на экспорт бензина и дизтоплива показали свою эффективность и помогли насытить внутренний рынок топлива, что в свою очередь оказало положительное влияние на цены.По словам вице-премьера, осуществляется особый контроль в части стоимости топлива для сельхозтоваропроизводителей. Так, кабмин поручил Минсельхозу совместно с регионами и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проводить мониторинг цен при покупке дизтоплива аграриями.Дополнительно ФАС провела ряд проверок, в результате которых возбудила несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС по признакам завышения цен.Как отметил зампредседателя правительства, кабмин частично снял запрет на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, чтобы не допустить затоваривания на внутреннем рынке и сохранить загрузку нефтеперерабатывающих заводов.При этом сохраняется запрет на экспорт автомобильного бензина и вывоз дизельного топлива железнодорожным транспортом, чтобы продолжить наполнение внутреннего рынка и не допустить роста оптовых цен.Также принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер – налоговый вычет для нефтяных компаний, которые продают нефтепродукты на внутреннем рынке, когда цены на них ниже, чем на экспорт.По словам Новака, изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. Это в свою очередь должно обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом и в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации на бирже и в рознице.Цены на топливо в РоссииБиржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом.Президент страны Владимир Путин призвал правительство оперативнее реагировать на происходящие события и плотнее работать с нефтяными компаниями, чтобы не допускать роста цен на топливо.21 сентября правительство РФ временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространился и на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.Однако, по данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи от 4 октября, несмотря на запрет экспорта и увеличение запасов топлива внутри страны, цены остаются высокими.Проверки ФАСФедеральная антимонопольная служба в сентябре анонсировала проверку обоснованности цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба проанализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. По итогам первичного анализа ведомство возбудило шесть дел в регионах по признакам нарушения закона о защите конкуренции.5 октября ФАС направила письмо вертикально интегрированным и независимым АЗС о необходимости снизить стоимость топлива в связи со снижением биржевых цен.Читайте также на РИА Новости Крым:В России стабилизируют топливный рынок - новые меры КабминаЦены на бензин в Крыму уравняют с Краснодарским краем – Аксенов"Это неизбежно": в Крыму анонсировали подорожание проезда

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топливо, топливо в крыму, александр новак, экономика, новости, россия, фас (федеральная антимонопольная служба)