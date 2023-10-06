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В России стабилизируют топливный рынок - новые меры Кабмина - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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В России стабилизируют топливный рынок - новые меры Кабмина
В России стабилизируют топливный рынок - новые меры Кабмина - РИА Новости Крым, 06.10.2023
В России стабилизируют топливный рынок - новые меры Кабмина
Правительство России утвердило меры для стабилизации внутреннего топливного рынка страны. Как сообщает пресс-служба Кабмина, для урегулирования цен увеличена... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T12:09
2023-10-06T12:09
топливо
топливо в крыму
цены и тарифы
бензин
правительство россии
новости
экономика
фас (федеральная антимонопольная служба)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Правительство России утвердило меры для стабилизации внутреннего топливного рынка страны. Как сообщает пресс-служба Кабмина, для урегулирования цен увеличена компенсация нефтепереработчикам и доля дизеля на бирже.Новые мерыПо данным пресс-службы, коэффициент по демпферу (компенсация нефтеперерабатывающим заводам, - ред.) увеличат вдвое - до единицы. Так правительство планирует возместить компаниям выпадающие доходы при продаже моторного топлива внутри страны и насытить внутренний рынк топливом, сдерживая при этом рост оптовых биржевых цен.Также на бирже будут торговать большими объемами топлива - доля продажи дизеля взрастает с 9,5 до 12%, бензина 5-го класса – с 13 до 15.Кроме того, для противодействия "серому" экспорту вводится заградительная пошлина на нефтепродукты – 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков- перекупщиков, и сняты ограничения на экспорт дизеля по трубопроводам, если производитель поставляет на внутренний рынок не менее половины всего произведенного дизельного топлива.Цены на топливо в РоссииБиржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом.Президент страны Владимир Путин призвал правительство оперативнее реагировать на происходящие события и плотнее работать с нефтяными компаниями, чтобы не допускать роста цен на топливо. 21 сентября правительство РФ временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространился и на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.Однако по данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи от 4 октября, несмотря на запрет экспорта и увеличение запасов топлива внутри страны, цены остаются высокими. Проверки ФАСФедеральная антимонопольная служба в сентябре анонсировала проверку обоснованности цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба проанализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. По итогам первичного анализа ведомство возбудило шесть дел в регионах по признакам нарушения закона о защите конкуренции.5 октября ФАС направила письмо вертикально интегрированным и независимым АЗС о необходимости снизить стоимость топлива в связи со снижением биржевых цен.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый рекорд: цена на бензин Аи-95 в России снова вырослаЦены на бензин в Крыму уравняют с Краснодарским краем – АксеновКогда снизятся цены на топливо в Крыму: сезон окончен, посевная тоже
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топливо, топливо в крыму, цены и тарифы, бензин, правительство россии, новости, экономика, фас (федеральная антимонопольная служба)
В России стабилизируют топливный рынок - новые меры Кабмина

Правительство утвердило меры для стабилизации внутреннего топливного рынка

12:09 06.10.2023
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкБензовоз
Бензовоз - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Правительство России утвердило меры для стабилизации внутреннего топливного рынка страны. Как сообщает пресс-служба Кабмина, для урегулирования цен увеличена компенсация нефтепереработчикам и доля дизеля на бирже.

Новые меры

По данным пресс-службы, коэффициент по демпферу (компенсация нефтеперерабатывающим заводам, - ред.) увеличат вдвое - до единицы. Так правительство планирует возместить компаниям выпадающие доходы при продаже моторного топлива внутри страны и насытить внутренний рынк топливом, сдерживая при этом рост оптовых биржевых цен.
Также на бирже будут торговать большими объемами топлива - доля продажи дизеля взрастает с 9,5 до 12%, бензина 5-го класса – с 13 до 15.
"Продажа части топлива на бирже позволяет независимым АЗС приобретать его по рыночным ценам. Это снижает риски монопольного ценообразования", - пояснили этот шаг в персс-службе.
Кроме того, для противодействия "серому" экспорту вводится заградительная пошлина на нефтепродукты – 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков- перекупщиков, и сняты ограничения на экспорт дизеля по трубопроводам, если производитель поставляет на внутренний рынок не менее половины всего произведенного дизельного топлива.

Цены на топливо в России

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом.
Президент страны Владимир Путин призвал правительство оперативнее реагировать на происходящие события и плотнее работать с нефтяными компаниями, чтобы не допускать роста цен на топливо. 21 сентября правительство РФ временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространился и на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.
Однако по данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи от 4 октября, несмотря на запрет экспорта и увеличение запасов топлива внутри страны, цены остаются высокими.

Проверки ФАС

Федеральная антимонопольная служба в сентябре анонсировала проверку обоснованности цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба проанализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. По итогам первичного анализа ведомство возбудило шесть дел в регионах по признакам нарушения закона о защите конкуренции.
5 октября ФАС направила письмо вертикально интегрированным и независимым АЗС о необходимости снизить стоимость топлива в связи со снижением биржевых цен.
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ТопливоТопливо в КрымуЦены и тарифыБензинПравительство РоссииНовостиЭкономикаФАС (Федеральная антимонопольная служба)
 
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