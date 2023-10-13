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Сколько будут стоить бензин и дизтопливо в Запорожской области - РИА Новости Крым, 13.10.2023
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Сколько будут стоить бензин и дизтопливо в Запорожской области
Сколько будут стоить бензин и дизтопливо в Запорожской области - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Сколько будут стоить бензин и дизтопливо в Запорожской области
Начиная с субботы, 14 октября, стоимость дизельного топлива в Запорожской области снизится до 66,8 рубля, бензина марок АИ-95 и АИ-92 – до 59,8 рубля и 55,8... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T19:16
2023-10-13T19:16
евгений балицкий
запорожская область
бензин
цены и тарифы
топливо
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Начиная с субботы, 14 октября, стоимость дизельного топлива в Запорожской области снизится до 66,8 рубля, бензина марок АИ-95 и АИ-92 – до 59,8 рубля и 55,8 рубля соответственно. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его словам, власти региона достигли соответствующего соглашения с компаниями-поставщиками нефтепродуктов и представителями автозаправочных станций по итогам переговоров.Он поблагодарил руководство топливных компаний и АЗС за "конструктивный диалог, понимание и совместную работу по стабилизации цен на внутреннем рынке".Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов анонсировал снижение цен на бензин и дизтопливо с 14 октября до аналогичных величин.Кроме того, добавил он, компании пообещали через неделю снизить стоимость дизтоплива и бензина АИ-92 еще на один рубль. Таким образом, цена на дизель составит 65,8 рубля, на 92-й бензин – 54,8 рубля.Цены на топливо в РоссииБиржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом.Президент страны Владимир Путин призвал правительство оперативнее реагировать на происходящие события и плотнее работать с нефтяными компаниями, чтобы не допускать роста цен на топливо.21 сентября правительство РФ временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространяется и на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.Проверки ФАСФедеральная антимонопольная служба в сентябре анонсировала проверку обоснованности цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба проанализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. По итогам первичного анализа ведомство возбудило шесть дел в регионах по признакам нарушения закона о защите конкуренции. 5 октября ФАС направила письмо вертикально интегрированным и независимым АЗС о необходимости снизить стоимость топлива в связи со снижением биржевых цен.Результаты принятых мер9 октября на заседании правительства вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что цены на дизельное топливо в России снизились в среднем на 8%, снижение зафиксировано в 81 субъекте.По его словам, принятые в сентябре ограничения на экспорт бензина и дизтоплива показали свою эффективность и помогли насытить внутренний рынок топлива, что в свою очередь оказало положительное влияние на цены.Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, чтобы не допустить затоваривания на внутреннем рынке и сохранить загрузку нефтеперерабатывающих заводов. При этом сохраняется запрет на экспорт автомобильного бензина и вывоз дизельного топлива железнодорожным транспортом, чтобы продолжить наполнение внутреннего рынка и не допустить роста оптовых цен. Также принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер.
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евгений балицкий, запорожская область, бензин, цены и тарифы, топливо, новые регионы россии
Сколько будут стоить бензин и дизтопливо в Запорожской области

Балицкий анонсировал снижение цен на бензин, газ и дизтопливо в Запорожской области

19:16 13.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Начиная с субботы, 14 октября, стоимость дизельного топлива в Запорожской области снизится до 66,8 рубля, бензина марок АИ-95 и АИ-92 – до 59,8 рубля и 55,8 рубля соответственно. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, власти региона достигли соответствующего соглашения с компаниями-поставщиками нефтепродуктов и представителями автозаправочных станций по итогам переговоров.
"Достигнуто соглашение о снижении цен на дизельное топливо, газ, 92-й и 95-й бензин и доведении их до уровня цен на топливо в других регионах России. Начиная с нуля часов 14 октября на заправках цены составят: 92-й бензин – 55,8 рубля, 95-й бензин – 59,8 рубля, дизельное топливо – 66,8 рубля, газ – 29,75 рубля", - написал губернатор в своем Telegram­-канале.
Он поблагодарил руководство топливных компаний и АЗС за "конструктивный диалог, понимание и совместную работу по стабилизации цен на внутреннем рынке".
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов анонсировал снижение цен на бензин и дизтопливо с 14 октября до аналогичных величин.
Кроме того, добавил он, компании пообещали через неделю снизить стоимость дизтоплива и бензина АИ-92 еще на один рубль. Таким образом, цена на дизель составит 65,8 рубля, на 92-й бензин – 54,8 рубля.

Цены на топливо в России

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом.
Президент страны Владимир Путин призвал правительство оперативнее реагировать на происходящие события и плотнее работать с нефтяными компаниями, чтобы не допускать роста цен на топливо.
21 сентября правительство РФ временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространяется и на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.

Проверки ФАС

Федеральная антимонопольная служба в сентябре анонсировала проверку обоснованности цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба проанализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. По итогам первичного анализа ведомство возбудило шесть дел в регионах по признакам нарушения закона о защите конкуренции. 5 октября ФАС направила письмо вертикально интегрированным и независимым АЗС о необходимости снизить стоимость топлива в связи со снижением биржевых цен.

Результаты принятых мер

9 октября на заседании правительства вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что цены на дизельное топливо в России снизились в среднем на 8%, снижение зафиксировано в 81 субъекте.
По его словам, принятые в сентябре ограничения на экспорт бензина и дизтоплива показали свою эффективность и помогли насытить внутренний рынок топлива, что в свою очередь оказало положительное влияние на цены.
Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, чтобы не допустить затоваривания на внутреннем рынке и сохранить загрузку нефтеперерабатывающих заводов. При этом сохраняется запрет на экспорт автомобильного бензина и вывоз дизельного топлива железнодорожным транспортом, чтобы продолжить наполнение внутреннего рынка и не допустить роста оптовых цен. Также принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер.
 
Евгений БалицкийЗапорожская областьБензинЦены и тарифыТопливоНовые регионы России
 
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