https://crimea.ria.ru/20231012/aksenov-anonsiroval-snizhenie-tsen-na-benzin-i-diztoplivo-v-krymu-1132030162.html
Аксенов анонсировал снижение цен на бензин и дизтопливо в Крыму
Аксенов анонсировал снижение цен на бензин и дизтопливо в Крыму - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Аксенов анонсировал снижение цен на бензин и дизтопливо в Крыму
С субботы, 14 октября, стоимость дизельного топлива в Крыму снизится до 66,8 рубля, бензина марок АИ-95 и АИ-92 – до 59,8 рубля и 55,8 рубля соответственно. Об... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T10:00
2023-10-12T10:00
2023-10-12T10:37
сергей аксенов
топливо
топливо в крыму
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. С субботы, 14 октября, стоимость дизельного топлива в Крыму снизится до 66,8 рубля, бензина марок АИ-95 и АИ-92 – до 59,8 рубля и 55,8 рубля соответственно. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, крымские власти достигли соглашения о снижении цен в результате переговоров с ведущими топливными компаниями региона. Кроме того, добавил глава республики, компании пообещали через неделю снизить стоимость дизтоплива и бензина АИ-92 еще на один рубль. Таким образом, цена на дизель составит 65,8 рубля, на 92-й бензин – 54,8 рубля. Руководитель региона поблагодарил топливные компании за понимание и поддержку внутреннего рынка. Он добавил, что федеральный центр не поддержал предложения властей Крыма и Севастополя о предоставлении компенсаций компаниям региона, поэтому пришлось напрямую договариваться с крупными игроками рынка о снижении цен. Цены на топливо в РоссииБиржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом.Президент страны Владимир Путин призвал правительство оперативнее реагировать на происходящие события и плотнее работать с нефтяными компаниями, чтобы не допускать роста цен на топливо. 21 сентября правительство РФ временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространяется и на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.Проверки ФАС Федеральная антимонопольная служба в сентябре анонсировала проверку обоснованности цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба проанализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. По итогам первичного анализа ведомство возбудило шесть дел в регионах по признакам нарушения закона о защите конкуренции. 5 октября ФАС направила письмо вертикально интегрированным и независимым АЗС о необходимости снизить стоимость топлива в связи со снижением биржевых цен.Результаты принятых мер9 октября на заседании правительства вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что цены на дизельное топливо в России снизились в среднем на 8%, снижение зафиксировано в 81 субъекте.По его словам, принятые в сентябре ограничения на экспорт бензина и дизтоплива показали свою эффективность и помогли насытить внутренний рынок топлива, что в свою очередь оказало положительное влияние на цены.Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, чтобы не допустить затоваривания на внутреннем рынке и сохранить загрузку нефтеперерабатывающих заводов. При этом сохраняется запрет на экспорт автомобильного бензина и вывоз дизельного топлива железнодорожным транспортом, чтобы продолжить наполнение внутреннего рынка и не допустить роста оптовых цен. Также принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. Инициатива Крыма и Севастополя по снижению цен на топливо Глава Крыма Сергей Аксенов в начале октября сообщил, что республика и город Севастополь обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять меры для выравнивания стоимости топлива в Крыму с другими регионами Южного федерального округа. В частности, регионы предложили выплачивать компенсации части затрат поставщикам.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ничего не снижается": Путин высказался о ситуации с ценами на топливоЦены на топливо снизились в 81 регионе России – НовакЦены на бензин в Крыму уравняют с Краснодарским краем – Аксенов
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сергей аксенов, топливо, топливо в крыму, цены в крыму, цены и тарифы, новости крыма, крым
Аксенов анонсировал снижение цен на бензин и дизтопливо в Крыму
Аксенов: с субботы бензин АИ-92 в Крыму будет стоить 55,8 рубля, дизтопливо – 66,8 рубля
10:00 12.10.2023 (обновлено: 10:37 12.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. С субботы, 14 октября, стоимость дизельного топлива в Крыму снизится до 66,8 рубля, бензина марок АИ-95 и АИ-92 – до 59,8 рубля и 55,8 рубля соответственно. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, крымские власти достигли соглашения о снижении цен в результате переговоров с ведущими топливными компаниями региона.
"Мы вчера поздно вечером закончили переговоры с нашими топливными компаниями, которые занимаются розничной продажей бензина и дизеля. Пришли к соглашению, что с нуля часов субботы на заправках стоимость дизеля составит 66,8 рубля за литр, 95-го бензина – 59,8 рубля, 92-го бензина – 55,8 рубля. Это максимальная планка", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, добавил глава республики, компании пообещали через неделю снизить стоимость дизтоплива и бензина АИ-92 еще на один рубль. Таким образом, цена на дизель составит 65,8 рубля, на 92-й бензин – 54,8 рубля.
Руководитель региона поблагодарил топливные компании за понимание и поддержку внутреннего рынка. Он добавил, что федеральный центр не поддержал предложения властей Крыма и Севастополя о предоставлении компенсаций компаниям региона, поэтому пришлось напрямую договариваться с крупными игроками рынка о снижении цен.
Цены на топливо в России
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом.
Президент страны Владимир Путин призвал правительство
оперативнее реагировать на происходящие события и плотнее работать с нефтяными компаниями, чтобы не допускать роста цен на топливо. 21 сентября правительство РФ временно ограничило экспорт бензина
и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространяется и на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.
Проверки ФАС
Федеральная антимонопольная служба в сентябре анонсировала проверку обоснованности цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба проанализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. По итогам первичного анализа ведомство возбудило шесть дел в регионах по признакам нарушения закона о защите конкуренции. 5 октября ФАС направила письмо вертикально интегрированным и независимым АЗС о необходимости снизить стоимость топлива в связи со снижением биржевых цен.
Результаты принятых мер
9 октября на заседании правительства вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что цены на дизельное топливо в России снизились
в среднем на 8%, снижение зафиксировано в 81 субъекте.
По его словам, принятые в сентябре ограничения на экспорт бензина и дизтоплива показали свою эффективность и помогли насытить внутренний рынок топлива, что в свою очередь оказало положительное влияние на цены.
Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, чтобы не допустить затоваривания на внутреннем рынке и сохранить загрузку нефтеперерабатывающих заводов. При этом сохраняется запрет на экспорт автомобильного бензина и вывоз дизельного топлива железнодорожным транспортом, чтобы продолжить наполнение внутреннего рынка и не допустить роста оптовых цен. Также принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер.
Инициатива Крыма и Севастополя по снижению цен на топливо
Глава Крыма Сергей Аксенов в начале октября сообщил
, что республика и город Севастополь обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять меры для выравнивания стоимости топлива в Крыму с другими регионами Южного федерального округа. В частности, регионы предложили выплачивать компенсации части затрат поставщикам.
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