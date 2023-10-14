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В Крыму подешевели бензин и дизель: фотофакт - РИА Новости Крым, 14.10.2023
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В Крыму подешевели бензин и дизель: фотофакт
В Крыму подешевели бензин и дизель: фотофакт - РИА Новости Крым, 14.10.2023
В Крыму подешевели бензин и дизель: фотофакт
На АЗС Крыма подешевели бензин и дизель, цены на топливо снизились сразу на несколько рублей, сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T11:20
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цены в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. На АЗС Крыма подешевели бензин и дизель, цены на топливо снизились сразу на несколько рублей, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.По состоянию на утро субботы сразу ряд АЗС крупных компаний в Крыму снизили цены и сейчас предлагают бензин АИ-95 по 59,79 руб, АИ-92 – по 55,79 руб, дизельное топливо – по 66,79 руб.Дизельное марки ultra предлагают по 68,99 руб, бензин с октановым числом 100 сейчас продают по 74,79 руб за литр.О снижении цен на топливо с 14 октября ранее сообщал глава РК Сергей Аксенов. По его словам, крымские власти достигли соглашения о снижении цен в результате переговоров с ведущими топливными компаниями региона. Также, по его словам, компании пообещали через неделю снизить стоимость дизтоплива и бензина АИ-92 еще на один рубль.Ранее биржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Розничные цены в России и в частности Крыму также значительно ускоряли рост. Для урегулирования ситуации правительство РФ приняло ряд мер, главная из которых – ограничение на экспорт бензина и дизтоплива. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вслед за Крымом снизят цены на топливоВ Минэнерго заявили о нормализации ситуации с поставками топлива в КрымДефицит топлива в Севастополе: Развожаев грозит прокуратурой за рост цен
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топливо в крыму, новости крыма, крым, бензин, топливо, цены в крыму
В Крыму подешевели бензин и дизель: фотофакт

На заправках Крыма подешевело топливо

11:20 14.10.2023 (обновлено: 11:35 14.10.2023)
 
© РИА Новости КрымЦены на одной из крымских заправок
Цены на одной из крымских заправок - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. На АЗС Крыма подешевели бензин и дизель, цены на топливо снизились сразу на несколько рублей, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
По состоянию на утро субботы сразу ряд АЗС крупных компаний в Крыму снизили цены и сейчас предлагают бензин АИ-95 по 59,79 руб, АИ-92 – по 55,79 руб, дизельное топливо – по 66,79 руб.
Дизельное марки ultra предлагают по 68,99 руб, бензин с октановым числом 100 сейчас продают по 74,79 руб за литр.
О снижении цен на топливо с 14 октября ранее сообщал глава РК Сергей Аксенов. По его словам, крымские власти достигли соглашения о снижении цен в результате переговоров с ведущими топливными компаниями региона. Также, по его словам, компании пообещали через неделю снизить стоимость дизтоплива и бензина АИ-92 еще на один рубль.
Ранее биржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Розничные цены в России и в частности Крыму также значительно ускоряли рост. Для урегулирования ситуации правительство РФ приняло ряд мер, главная из которых – ограничение на экспорт бензина и дизтоплива.
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