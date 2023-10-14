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В Крыму подешевели бензин и дизель: фотофакт

В Крыму подешевели бензин и дизель: фотофакт - РИА Новости Крым, 14.10.2023

В Крыму подешевели бензин и дизель: фотофакт

На АЗС Крыма подешевели бензин и дизель, цены на топливо снизились сразу на несколько рублей, сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 14.10.2023

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2023-10-14T11:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. На АЗС Крыма подешевели бензин и дизель, цены на топливо снизились сразу на несколько рублей, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.По состоянию на утро субботы сразу ряд АЗС крупных компаний в Крыму снизили цены и сейчас предлагают бензин АИ-95 по 59,79 руб, АИ-92 – по 55,79 руб, дизельное топливо – по 66,79 руб.Дизельное марки ultra предлагают по 68,99 руб, бензин с октановым числом 100 сейчас продают по 74,79 руб за литр.О снижении цен на топливо с 14 октября ранее сообщал глава РК Сергей Аксенов. По его словам, крымские власти достигли соглашения о снижении цен в результате переговоров с ведущими топливными компаниями региона. Также, по его словам, компании пообещали через неделю снизить стоимость дизтоплива и бензина АИ-92 еще на один рубль.Ранее биржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Розничные цены в России и в частности Крыму также значительно ускоряли рост. Для урегулирования ситуации правительство РФ приняло ряд мер, главная из которых – ограничение на экспорт бензина и дизтоплива. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вслед за Крымом снизят цены на топливоВ Минэнерго заявили о нормализации ситуации с поставками топлива в КрымДефицит топлива в Севастополе: Развожаев грозит прокуратурой за рост цен

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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