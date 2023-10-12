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В Севастополе вслед за Крымом снизят цены на топливо - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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В Севастополе вслед за Крымом снизят цены на топливо
В Севастополе вслед за Крымом снизят цены на топливо - РИА Новости Крым, 12.10.2023
В Севастополе вслед за Крымом снизят цены на топливо
В Севастополе, как и на территории Республики Крым, достигнута договоренность о снижении цены на дизельное топливо и бензин. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T11:57
2023-10-12T11:57
севастополь
михаил развожаев
топливо в крыму
цены и тарифы
цены в крыму
новости крыма
бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ. 12 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе, как и на территории Республики Крым, достигнута договоренность о снижении цены на дизельное топливо и бензин. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Ранее о снижении цен на топливо, начиная с 14 октября сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, крымские власти достигли соглашения о снижении цен в результате переговоров с ведущими топливными компаниями региона.Также, по его словам, компании пообещали через неделю снизить стоимость дизтоплива и бензина АИ-92 еще на один рубль. Таким образом, цена на дизель составит 65,8 рубля, на 92-й бензин – 54,8 рубля.Цены на топливо в РоссииБиржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом.Президент страны Владимир Путин призвал правительство оперативнее реагировать на происходящие события и плотнее работать с нефтяными компаниями, чтобы не допускать роста цен на топливо. 21 сентября правительство РФ временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространяется и на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.9 октября на заседании правительства вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что цены на дизельное топливо в России снизились в среднем на 8%, снижение зафиксировано в 81 субъекте.По его словам, принятые в сентябре ограничения на экспорт бензина и дизтоплива показали свою эффективность и помогли насытить внутренний рынок топлива, что в свою очередь оказало положительное влияние на цены.Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, чтобы не допустить затоваривания на внутреннем рынке и сохранить загрузку нефтеперерабатывающих заводов. При этом сохраняется запрет на экспорт автомобильного бензина и вывоз дизельного топлива железнодорожным транспортом, чтобы продолжить наполнение внутреннего рынка и не допустить роста оптовых цен. Также принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер.Инициатива Крыма и Севастополя по снижению цен на топливоГлава Крыма Сергей Аксенов в начале октября сообщил, что республика и город Севастополь обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять меры для выравнивания стоимости топлива в Крыму с другими регионами Южного федерального округа. В частности, регионы предложили выплачивать компенсации части затрат поставщикам.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ничего не снижается": Путин высказался о ситуации с ценами на топливоЦены на топливо снизились в 81 регионе России – НовакЦены на бензин в Крыму уравняют с Краснодарским краем – Аксенов
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севастополь, михаил развожаев, топливо в крыму, цены и тарифы, цены в крыму, новости крыма, бензин
В Севастополе вслед за Крымом снизят цены на топливо

Губернатор Севастополя сообщил о снижении цен на бензин и дизтопливо с 14 октября

11:57 12.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ. 12 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе, как и на территории Республики Крым, достигнута договоренность о снижении цены на дизельное топливо и бензин. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Продолжаем совместную с Сергеем Валерьевичем Аксеновым работу по стабилизации цен на топливо. На всем полуострове цены должны быть не выше уровня Краснодарского края. Начиная с 00:00 субботы, 14 октября, на заправках стоимость дизеля составит 66,80 руб. за литр, 95-го бензина — 59,80 руб., 92-го бензина — 55,80 руб.", - написал он в Telegram-канале.

Ранее о снижении цен на топливо, начиная с 14 октября сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, крымские власти достигли соглашения о снижении цен в результате переговоров с ведущими топливными компаниями региона.
Также, по его словам, компании пообещали через неделю снизить стоимость дизтоплива и бензина АИ-92 еще на один рубль. Таким образом, цена на дизель составит 65,8 рубля, на 92-й бензин – 54,8 рубля.

Цены на топливо в России

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом.
Президент страны Владимир Путин призвал правительство оперативнее реагировать на происходящие события и плотнее работать с нефтяными компаниями, чтобы не допускать роста цен на топливо. 21 сентября правительство РФ временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространяется и на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.
9 октября на заседании правительства вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что цены на дизельное топливо в России снизились в среднем на 8%, снижение зафиксировано в 81 субъекте.
По его словам, принятые в сентябре ограничения на экспорт бензина и дизтоплива показали свою эффективность и помогли насытить внутренний рынок топлива, что в свою очередь оказало положительное влияние на цены.
Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, чтобы не допустить затоваривания на внутреннем рынке и сохранить загрузку нефтеперерабатывающих заводов. При этом сохраняется запрет на экспорт автомобильного бензина и вывоз дизельного топлива железнодорожным транспортом, чтобы продолжить наполнение внутреннего рынка и не допустить роста оптовых цен. Также принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер.

Инициатива Крыма и Севастополя по снижению цен на топливо

Глава Крыма Сергей Аксенов в начале октября сообщил, что республика и город Севастополь обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять меры для выравнивания стоимости топлива в Крыму с другими регионами Южного федерального округа. В частности, регионы предложили выплачивать компенсации части затрат поставщикам.
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