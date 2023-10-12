https://crimea.ria.ru/20231012/v-sevastopole-vsled-za-krymom-snizyat-tseny-na-toplivo-1132033362.html

В Севастополе вслед за Крымом снизят цены на топливо

В Севастополе вслед за Крымом снизят цены на топливо - РИА Новости Крым, 12.10.2023

В Севастополе вслед за Крымом снизят цены на топливо

В Севастополе, как и на территории Республики Крым, достигнута договоренность о снижении цены на дизельное топливо и бензин. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T11:57

2023-10-12T11:57

2023-10-12T11:57

севастополь

михаил развожаев

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бензин

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СИМФЕРОПОЛЬ. 12 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе, как и на территории Республики Крым, достигнута договоренность о снижении цены на дизельное топливо и бензин. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Ранее о снижении цен на топливо, начиная с 14 октября сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, крымские власти достигли соглашения о снижении цен в результате переговоров с ведущими топливными компаниями региона.Также, по его словам, компании пообещали через неделю снизить стоимость дизтоплива и бензина АИ-92 еще на один рубль. Таким образом, цена на дизель составит 65,8 рубля, на 92-й бензин – 54,8 рубля.Цены на топливо в РоссииБиржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом.Президент страны Владимир Путин призвал правительство оперативнее реагировать на происходящие события и плотнее работать с нефтяными компаниями, чтобы не допускать роста цен на топливо. 21 сентября правительство РФ временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространяется и на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.9 октября на заседании правительства вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что цены на дизельное топливо в России снизились в среднем на 8%, снижение зафиксировано в 81 субъекте.По его словам, принятые в сентябре ограничения на экспорт бензина и дизтоплива показали свою эффективность и помогли насытить внутренний рынок топлива, что в свою очередь оказало положительное влияние на цены.Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, чтобы не допустить затоваривания на внутреннем рынке и сохранить загрузку нефтеперерабатывающих заводов. При этом сохраняется запрет на экспорт автомобильного бензина и вывоз дизельного топлива железнодорожным транспортом, чтобы продолжить наполнение внутреннего рынка и не допустить роста оптовых цен. Также принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер.Инициатива Крыма и Севастополя по снижению цен на топливоГлава Крыма Сергей Аксенов в начале октября сообщил, что республика и город Севастополь обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять меры для выравнивания стоимости топлива в Крыму с другими регионами Южного федерального округа. В частности, регионы предложили выплачивать компенсации части затрат поставщикам.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ничего не снижается": Путин высказался о ситуации с ценами на топливоЦены на топливо снизились в 81 регионе России – НовакЦены на бензин в Крыму уравняют с Краснодарским краем – Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, топливо в крыму, цены и тарифы, цены в крыму, новости крыма, бензин