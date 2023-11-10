https://crimea.ria.ru/20231110/fas-proverit-obosnovannost-tarifov-v-regionakh--postanovlenie-1132704815.html
ФАС проверит обоснованность тарифов в регионах – постановление
ФАС проверит обоснованность тарифов в регионах – постановление - РИА Новости Крым, 10.11.2023
ФАС проверит обоснованность тарифов в регионах – постановление
Федеральная антимонопольная служба сможет проводить внеплановые проверки обоснованности тарифов в регионах – такими полномочиями отныне наделяются... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T11:11
2023-11-10T11:11
2023-11-10T11:11
фас (федеральная антимонопольная служба)
новости
россия
правительство россии
цены и тарифы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба сможет проводить внеплановые проверки обоснованности тарифов в регионах – такими полномочиями отныне наделяются территориальные органы ведомства в соответствии с новым постановлением правительства РФ.Уточняется, что акты по итогам проверок по-прежнему будет выносить центральный аппарат антимонопольной службы. За ним также остается рассмотрение обращений в сфере госрегулирования тарифов.Читайте также на РИА Новости Крым:Новак поручил ФАС контролировать цены на бензин в новых регионахФАС обязала банки указывать в рекламе полную стоимость кредитовПлату за раздачу интернета с мобильного отменят – за дело взялась ФАС
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фас (федеральная антимонопольная служба), новости, россия, правительство россии, цены и тарифы
ФАС проверит обоснованность тарифов в регионах – постановление
Территориальные органы ФАС смогут проверять обоснованность тарифов – правительство России