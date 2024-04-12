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Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых - РИА Новости Крым, 12.04.2024
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Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых
Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых
В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T22:28
2024-04-12T23:02
евгений балицкий
запорожская область
токмак
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Также Балицкий сообщил, что всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь.
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евгений балицкий, запорожская область, токмак, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, обстрелы всу
Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых

Из-за обстрела ВСУ многоэтажек в Токмаке есть погибшие и десятки тяжело раненых - Балицкий

22:28 12.04.2024 (обновлено: 23:02 12.04.2024)
 
© Пресс-служба минздрава РККрымские медики получили 24 машины "скорой помощи"
Крымские медики получили 24 машины скорой помощи
© Пресс-служба минздрава РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Сейчас происходит тушение пожара и разбор завалов. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 домов многоэтажного сектора. Сохраняется угроза повторных ударов, нахожусь на связи с оперативными службами", - написал он в своем ТГ-канале.
Также Балицкий сообщил, что всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь.
Евгений БалицкийЗапорожская областьТокмакВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиОбстрелы ВСУ
 
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