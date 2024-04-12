https://crimea.ria.ru/20240412/obstrel-vsu-mnogoetazhek-v-tokmake-pogibli-lyudi-i-desyatki-tyazhelo-raneny-1136517212.html

Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых

Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых

В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T22:28

2024-04-12T22:28

2024-04-12T23:02

евгений балицкий

запорожская область

токмак

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Также Балицкий сообщил, что всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь.

запорожская область

токмак

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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евгений балицкий, запорожская область, токмак, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, обстрелы всу