https://crimea.ria.ru/20221213/kreml-tri-shaga-zelenskogo-k-miru--eto-tri-shaga-k-prodolzheniyu-boev-1125848889.html

Кремль: три шага Зеленского к миру – это три шага к продолжению боев

Кремль: три шага Зеленского к миру – это три шага к продолжению боев - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Кремль: три шага Зеленского к миру – это три шага к продолжению боев

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что озвученные Владимиром Зеленским "три шага к миру" являются шагами к продолжению боевых действий. РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T14:28

2022-12-13T14:28

2022-12-13T15:06

россия

украина

дмитрий песков

владимир зеленский (президент украины)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что озвученные Владимиром Зеленским "три шага к миру" являются шагами к продолжению боевых действий.Свой план по наступлению мира на Украине Зеленский изложил во время обращения к лидерам стран G7. Он озвучил "три шага", которые предполагают продолжение "достигнутой солидарности" в поставках вооружений и выполнение "формулы мира", предложенной Украиной ранее.Зеленский заявил, что Россия не хочет мира, а ищет "паузы" в боях >>"Это три шага к продолжению боевых действий", - прокомментировал Песков.Он призвал Киев "принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время", поскольку без этого продвинуться вперед в вопросах достижения мира невозможно."Собственно, это реалии, которые произошли из-за той линии, из-за той политики, которую проводило на протяжении, наверное, последних лет 15, а то и 20, руководство Украины и нынешний украинский режим. А эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, а появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно", - заявил Песков.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил возможность переговоров с Западом по УкраинеЧто можно будет считать победой России в спецоперации – мнениеПутин оценил ход спецоперации на Украине

https://crimea.ria.ru/20221212/oligarkhi-protiv-zelenskogo-vozmozhen-li-na-ukraine-dvortsovyy-perevorot-1125807436.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский (президент украины), политика