https://crimea.ria.ru/20221014/putin-otsenil-vozmozhnost-peregovorov-s-zapadom-po-ukraine-1124891488.html

Путин оценил возможность переговоров с Западом по Украине

Путин оценил возможность переговоров с Западом по Украине - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Путин оценил возможность переговоров с Западом по Украине

Посреднические усилия всех заинтересованных стран будут востребованы, если Киев "созреет" для переговоров с Москвой, заявил президент России Владимир Путин,... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T16:59

2022-10-14T16:59

2022-10-14T16:59

владимир путин (политик)

российская федерация (россия, рф)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Посреднические усилия всех заинтересованных стран будут востребованы, если Киев "созреет" для переговоров с Москвой, заявил президент России Владимир Путин, комментируя информацию о планах Турции провести большие переговоры России и стран Запада по урегулированию конфликта на Украине.Ранее турецкая газета Milliyet сообщила о намерении Анкары организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией по Украине. По данным издания, план передан США "по важным и частным каналам", и первые комментарии из Вашингтона "очень позитивны". По мнению автора публикации, вопрос заключается в том, "удастся ли найти российского собеседника для такого диалога".Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда открыта для диалога, однако в Киеве переговоры вести не хотят.Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".

https://crimea.ria.ru/20221011/lavrov-otsenil-initsiativu-turtsii-o-peregovorakh-rf-i-zapada-po-ukraine-1124820746.html

https://crimea.ria.ru/20220930/vozmozhny-li-peregovory-rossii-i-ukrainy--prognoz-eksperta-1124679983.html

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), политика