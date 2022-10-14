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Путин оценил возможность переговоров с Западом по Украине - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Путин оценил возможность переговоров с Западом по Украине
Путин оценил возможность переговоров с Западом по Украине - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Путин оценил возможность переговоров с Западом по Украине
Посреднические усилия всех заинтересованных стран будут востребованы, если Киев "созреет" для переговоров с Москвой, заявил президент России Владимир Путин,... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T16:59
2022-10-14T16:59
владимир путин (политик)
российская федерация (россия, рф)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Посреднические усилия всех заинтересованных стран будут востребованы, если Киев "созреет" для переговоров с Москвой, заявил президент России Владимир Путин, комментируя информацию о планах Турции провести большие переговоры России и стран Запада по урегулированию конфликта на Украине.Ранее турецкая газета Milliyet сообщила о намерении Анкары организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией по Украине. По данным издания, план передан США "по важным и частным каналам", и первые комментарии из Вашингтона "очень позитивны". По мнению автора публикации, вопрос заключается в том, "удастся ли найти российского собеседника для такого диалога".Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда открыта для диалога, однако в Киеве переговоры вести не хотят.Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".
https://crimea.ria.ru/20221011/lavrov-otsenil-initsiativu-turtsii-o-peregovorakh-rf-i-zapada-po-ukraine-1124820746.html
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), политика
Путин оценил возможность переговоров с Западом по Украине

Путин: если Киев "созреет" к переговорам, будет востребовано посредничество других стран

16:59 14.10.2022
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Посреднические усилия всех заинтересованных стран будут востребованы, если Киев "созреет" для переговоров с Москвой, заявил президент России Владимир Путин, комментируя информацию о планах Турции провести большие переговоры России и стран Запада по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее турецкая газета Milliyet сообщила о намерении Анкары организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией по Украине. По данным издания, план передан США "по важным и частным каналам", и первые комментарии из Вашингтона "очень позитивны". По мнению автора публикации, вопрос заключается в том, "удастся ли найти российского собеседника для такого диалога".
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"Если они (власти Украины – ред.) "созреют" для этого (переговоров – ред.), тогда, наверное, будут востребованы и посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда открыта для диалога, однако в Киеве переговоры вести не хотят.
"Мы же знаем и позицию Киева. Они все время говорили о том, что они хотят переговоров и, вроде как, просили об этом, а теперь официально приняли решение, которое запрещает вести эти переговоры. О чем же можно здесь говорить? Мы всегда говорили, что открыты. Мы даже в Стамбуле достигли определенных договоренностей. Эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы. Но как только войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало", - констатировал Путин.
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Владимир Путин (политик)Российская Федерация (Россия, РФ)Политика
 
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