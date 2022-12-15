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Названа главная угроза для Крыма - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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Названа главная угроза для Крыма
Названа главная угроза для Крыма - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Названа главная угроза для Крыма
Атаки беспилотников остаются основной угрозой для Крыма и крымчан, однако силовики предпринимают все необходимое для ее нейтрализации, заявил глава республики... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T10:53
2022-12-15T10:49
крым
сергей аксенов
беспилотник
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Атаки беспилотников остаются основной угрозой для Крыма и крымчан, однако силовики предпринимают все необходимое для ее нейтрализации, заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью ТАСС."У нас основная угроза для Крыма — это беспилотники, все остальное находится под полным контролем. А БПЛА имеют малый размер, мощный аккумулятор, иногда идут не поодиночке, а волной. Поэтому, конечно, есть свои нюансы — тем более, что против нас работают разведки всех стран мира, их военный потенциал используется на полную катушку. Но и с нашей стороны прилагаются максимальные усилия для того, чтобы обеспечить стопроцентную безопасность от дронов", - сообщил он.Ранее глава республики заявил, что безопасность Крыма и его граждан обеспечена в полном объеме, однако "точечную" опасность представляют атаки беспилотников. 10 декабря над Симферополем сработала система ПВО, до этого 17 ноября российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат возле электрической подстанции 220 кВ "Кафа" под Феодосией. Повреждений и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Симферополем сработала ПВОПВО РФ сбили беспилотник возле подстанции энергомоста под ФеодосиейПопытается ли Киев снова атаковать Крым – эксперт
https://crimea.ria.ru/20221208/riski-napadeniya-na-krym-ostayutsya--kreml-1125751279.html
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крым, сергей аксенов, беспилотник, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Названа главная угроза для Крыма

Аксенов назвал атаки беспилотников главной угрозой для Крыма и крымчан

10:53 15.12.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Атаки беспилотников остаются основной угрозой для Крыма и крымчан, однако силовики предпринимают все необходимое для ее нейтрализации, заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью ТАСС.
"У нас основная угроза для Крыма — это беспилотники, все остальное находится под полным контролем. А БПЛА имеют малый размер, мощный аккумулятор, иногда идут не поодиночке, а волной. Поэтому, конечно, есть свои нюансы — тем более, что против нас работают разведки всех стран мира, их военный потенциал используется на полную катушку. Но и с нашей стороны прилагаются максимальные усилия для того, чтобы обеспечить стопроцентную безопасность от дронов", - сообщил он.
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8 декабря, 13:30
Риски нападения на Крым остаются – Кремль
Ранее глава республики заявил, что безопасность Крыма и его граждан обеспечена в полном объеме, однако "точечную" опасность представляют атаки беспилотников. 10 декабря над Симферополем сработала система ПВО, до этого 17 ноября российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат возле электрической подстанции 220 кВ "Кафа" под Феодосией. Повреждений и разрушений нет.
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КрымСергей АксеновБеспилотникБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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