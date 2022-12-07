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"Точечная опасность": Аксенов об атаках беспилотников на Крым
"Точечная опасность": Аксенов об атаках беспилотников на Крым - РИА Новости Крым, 07.12.2022
"Точечная опасность": Аксенов об атаках беспилотников на Крым
Безопасность Крыма и его граждан обеспечена в полном объеме, однако "точечную" опасность представляют атаки беспилотников. Об этом заявил глава республики... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T16:53
2022-12-07T16:53
2022-12-07T16:58
сергей аксенов
беспилотник
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безопасность республики крым и севастополя
специальная военная операция рф на украине
севастополь
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Безопасность Крыма и его граждан обеспечена в полном объеме, однако "точечную" опасность представляют атаки беспилотников. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Как сообщалось, 17 ноября российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат возле электрической подстанции 220 кВ "Кафа" под Феодосией. Повреждений не зафиксировано, энергоснабжение не было нарушено. Есть ли у режима Зеленского силы для наступления на Крым >>22 ноября российские средства ПВО сбили два беспилотника на подлете к Балаклавской ТЭС в Севастополе. Еще три были уничтожены над акваторией. Кроме того, в ночь на 6 декабря еще два беспилотника были сбиты в акватории Севастополя.В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.
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"Точечная опасность": Аксенов об атаках беспилотников на Крым
Аксенов: атаки беспилотников на Крым несут "точечную опасность"
16:53 07.12.2022 (обновлено: 16:58 07.12.2022)