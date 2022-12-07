https://crimea.ria.ru/20221207/tochechnaya-opasnost-aksenov-ob-atakakh-bespilotnikov-na-krym-1125736166.html

"Точечная опасность": Аксенов об атаках беспилотников на Крым

"Точечная опасность": Аксенов об атаках беспилотников на Крым - РИА Новости Крым, 07.12.2022

"Точечная опасность": Аксенов об атаках беспилотников на Крым

Безопасность Крыма и его граждан обеспечена в полном объеме, однако "точечную" опасность представляют атаки беспилотников. Об этом заявил глава республики... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T16:53

2022-12-07T16:53

2022-12-07T16:58

сергей аксенов

беспилотник

крым

безопасность республики крым и севастополя

специальная военная операция рф на украине

севастополь

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/07/1125736016_175:25:1206:605_1920x0_80_0_0_2d28cb2b41f531db47bd0ad5e6c0ee61.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Безопасность Крыма и его граждан обеспечена в полном объеме, однако "точечную" опасность представляют атаки беспилотников. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Как сообщалось, 17 ноября российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат возле электрической подстанции 220 кВ "Кафа" под Феодосией. Повреждений не зафиксировано, энергоснабжение не было нарушено. Есть ли у режима Зеленского силы для наступления на Крым >>22 ноября российские средства ПВО сбили два беспилотника на подлете к Балаклавской ТЭС в Севастополе. Еще три были уничтожены над акваторией. Кроме того, в ночь на 6 декабря еще два беспилотника были сбиты в акватории Севастополя.В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20221206/budet-prozaichno-ekspert-predrek-sudbu-vozmozhnogo-nastupleniya-na-krym-1125694496.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, беспилотник, крым, безопасность республики крым и севастополя, специальная военная операция рф на украине, севастополь, новости крыма