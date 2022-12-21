https://crimea.ria.ru/20221221/rossiyskie-voyska-unichtozhili-samolet-vertolet-tri-artsistemy-vsu-1126038459.html

Минобороны РФ: за сутки уничтожены украинские воздушные суда и артсистемы

Минобороны РФ: за сутки уничтожены украинские воздушные суда и артсистемы - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Минобороны РФ: за сутки уничтожены украинские воздушные суда и артсистемы

Российские истребители сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе донецкой Красногоровки и украинский вертолет Ми-8 в районе Артемовска, сообщает... РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T13:31

2022-12-21T13:31

2022-12-21T14:07

министерство обороны рф

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

сво

россия

украина

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Российские истребители сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе донецкой Красногоровки и украинский вертолет Ми-8 в районе Артемовска, сообщает Минобороны России.Кроме того, по данным оборонного ведомства, в районах Зеленовки Херсонской области и Трудового Донецкой Народной Республики уничтожены три артиллерийских системы М-777 производства США.Всего оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России за сутки поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87 районах.В том числе в районе Херсонской Белозерки уничтожены самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационная станция целеуказания П-18, в районе Андреевке Донецкой Народной Республики —радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.В районах Темировки Запорожской области и Артемовска Донецкой Народной Республики — два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства. Под Берестовым Харьковской области и запорожской Веселянкой ликвидированы два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ, а возле Водянго Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 348 самолетов, 187 вертолетов, 2691 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7179 танков и других боевых бронированных машин, 932 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3696 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7693 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска сбили на Донбассе три самолета и два вертолета ВСУДва украинских истребителя сбиты в небе над ДНРРоссийская армия уничтожила пункт центра спецопераций ВСУ на Херсонщине

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россия

украина

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

харьковская область

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министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), сво, россия, украина, херсонская область, донецкая народная республика (днр), запорожская область, харьковская область