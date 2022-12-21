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Минобороны РФ: за сутки уничтожены украинские воздушные суда и артсистемы - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Минобороны РФ: за сутки уничтожены украинские воздушные суда и артсистемы
Минобороны РФ: за сутки уничтожены украинские воздушные суда и артсистемы - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Минобороны РФ: за сутки уничтожены украинские воздушные суда и артсистемы
Российские истребители сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе донецкой Красногоровки и украинский вертолет Ми-8 в районе Артемовска, сообщает... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T13:31
2022-12-21T14:07
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
сво
россия
украина
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Российские истребители сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе донецкой Красногоровки и украинский вертолет Ми-8 в районе Артемовска, сообщает Минобороны России.Кроме того, по данным оборонного ведомства, в районах Зеленовки Херсонской области и Трудового Донецкой Народной Республики уничтожены три артиллерийских системы М-777 производства США.Всего оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России за сутки поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87 районах.В том числе в районе Херсонской Белозерки уничтожены самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационная станция целеуказания П-18, в районе Андреевке Донецкой Народной Республики —радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.В районах Темировки Запорожской области и Артемовска Донецкой Народной Республики — два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства. Под Берестовым Харьковской области и запорожской Веселянкой ликвидированы два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ, а возле Водянго Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 348 самолетов, 187 вертолетов, 2691 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7179 танков и других боевых бронированных машин, 932 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3696 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7693 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска сбили на Донбассе три самолета и два вертолета ВСУДва украинских истребителя сбиты в небе над ДНРРоссийская армия уничтожила пункт центра спецопераций ВСУ на Херсонщине
https://crimea.ria.ru/20221221/saldo-ya-znayu-chto-my-vernemsya-v-kherson-1126035380.html
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министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), сво, россия, украина, херсонская область, донецкая народная республика (днр), запорожская область, харьковская область
Минобороны РФ: за сутки уничтожены украинские воздушные суда и артсистемы

Минобороны России: за сутки уничтожены украинские воздушные суда и артсистемы

13:31 21.12.2022 (обновлено: 14:07 21.12.2022)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в специальной военной операции.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Российские истребители сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе донецкой Красногоровки и украинский вертолет Ми-8 в районе Артемовска, сообщает Минобороны России.
Кроме того, по данным оборонного ведомства, в районах Зеленовки Херсонской области и Трудового Донецкой Народной Республики уничтожены три артиллерийских системы М-777 производства США.
Всего оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России за сутки поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87 районах.
В том числе в районе Херсонской Белозерки уничтожены самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационная станция целеуказания П-18, в районе Андреевке Донецкой Народной Республики —радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
В районах Темировки Запорожской области и Артемовска Донецкой Народной Республики — два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства. Под Берестовым Харьковской области и запорожской Веселянкой ликвидированы два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ, а возле Водянго Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито два украинских беспилотных летательных аппарата в районах Князе-Григоровки Херсонской области и Николаевки Донецкой Народной Республики. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе Новокраснянки Луганской Народной Республики", — добавили в оборонном ведомстве.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 348 самолетов, 187 вертолетов, 2691 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7179 танков и других боевых бронированных машин, 932 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3696 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7693 единицы специальной военной автомобильной техники.
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13:14
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