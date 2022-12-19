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Российская армия уничтожила пункт центра спецопераций ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 19.12.2022
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Российская армия уничтожила пункт центра спецопераций ВСУ на Херсонщине
Российская армия уничтожила пункт центра спецопераций ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Российская армия уничтожила пункт центра спецопераций ВСУ на Херсонщине
Вооруженные силы России поразили временный пункт дислокации группы центра специальных операций "Юг" ВСУ, а также бригады теробороны Украины в Херсонской... РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T15:25
2022-12-19T16:30
сво
министерство обороны рф
новости
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили временный пункт дислокации группы центра специальных операций "Юг" ВСУ, а также бригады теробороны Украины в Херсонской области, сообщили в Минобороны.Удары по позициям противника наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией."Поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций "Юг" ВСУ", – говорится в сводке Минобороны в понедельник.Уточняется, что пункты были поражены в ДНР (Константинополь), Херсоне и Херсонской области (поселок Велетенское).Помимо этого, российские войска поразили 56 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, уничтожили живую силу и военную технику в 139-ти районах, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России уничтожили позиции, с которых ВСУ били по Донецку Как проходит освобождение населенных пунктов ДНР Потери ВСУ: в Минобороны рассказали о ситуации на линии соприкосновения
https://crimea.ria.ru/20221219/sotni-unichtozhennykh-boevikov-i-novye-zanyatye-rubezhi--svodka-svo-za-sutki-1125988748.html
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херсонская область
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Новости
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сво, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, херсонская область, донецкая народная республика (днр)
Российская армия уничтожила пункт центра спецопераций ВСУ на Херсонщине

ВС РФ уничтожили пункт дислокации центра спецопераций ВСУ "Юг" в Херсонской области

15:25 19.12.2022 (обновлено: 16:30 19.12.2022)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
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© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили временный пункт дислокации группы центра специальных операций "Юг" ВСУ, а также бригады теробороны Украины в Херсонской области, сообщили в Минобороны.
Удары по позициям противника наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.
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"Поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций "Юг" ВСУ", – говорится в сводке Минобороны в понедельник.
Уточняется, что пункты были поражены в ДНР (Константинополь), Херсоне и Херсонской области (поселок Велетенское).
Помимо этого, российские войска поразили 56 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, уничтожили живую силу и военную технику в 139-ти районах, добавили в ведомстве.
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СВОМинистерство обороны РФНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииХерсонская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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