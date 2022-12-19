https://crimea.ria.ru/20221219/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-punkt-tsentra-spetsoperatsiy-vsu-na-khersonschine-1125990192.html
Российская армия уничтожила пункт центра спецопераций ВСУ на Херсонщине
Российская армия уничтожила пункт центра спецопераций ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Российская армия уничтожила пункт центра спецопераций ВСУ на Херсонщине
Вооруженные силы России поразили временный пункт дислокации группы центра специальных операций "Юг" ВСУ, а также бригады теробороны Украины в Херсонской... РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T15:25
2022-12-19T15:25
2022-12-19T16:30
сво
министерство обороны рф
новости
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1d/1123994050_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40362215fc6112bd157900a07e5dffdf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили временный пункт дислокации группы центра специальных операций "Юг" ВСУ, а также бригады теробороны Украины в Херсонской области, сообщили в Минобороны.Удары по позициям противника наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией."Поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций "Юг" ВСУ", – говорится в сводке Минобороны в понедельник.Уточняется, что пункты были поражены в ДНР (Константинополь), Херсоне и Херсонской области (поселок Велетенское).Помимо этого, российские войска поразили 56 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, уничтожили живую силу и военную технику в 139-ти районах, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России уничтожили позиции, с которых ВСУ били по Донецку Как проходит освобождение населенных пунктов ДНР Потери ВСУ: в Минобороны рассказали о ситуации на линии соприкосновения
https://crimea.ria.ru/20221219/sotni-unichtozhennykh-boevikov-i-novye-zanyatye-rubezhi--svodka-svo-za-sutki-1125988748.html
https://crimea.ria.ru/20221218/rossiyskie-voyska-osvobodili-yakovlevku-v-dnr-1125969066.html
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1d/1123994050_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_073cc18e3e744cf33252d360e79e9d12.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, херсонская область, донецкая народная республика (днр)
Российская армия уничтожила пункт центра спецопераций ВСУ на Херсонщине
ВС РФ уничтожили пункт дислокации центра спецопераций ВСУ "Юг" в Херсонской области
15:25 19.12.2022 (обновлено: 16:30 19.12.2022)