https://crimea.ria.ru/20221219/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-punkt-tsentra-spetsoperatsiy-vsu-na-khersonschine-1125990192.html

Российская армия уничтожила пункт центра спецопераций ВСУ на Херсонщине

Российская армия уничтожила пункт центра спецопераций ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 19.12.2022

Российская армия уничтожила пункт центра спецопераций ВСУ на Херсонщине

Вооруженные силы России поразили временный пункт дислокации группы центра специальных операций "Юг" ВСУ, а также бригады теробороны Украины в Херсонской... РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T15:25

2022-12-19T15:25

2022-12-19T16:30

сво

министерство обороны рф

новости

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили временный пункт дислокации группы центра специальных операций "Юг" ВСУ, а также бригады теробороны Украины в Херсонской области, сообщили в Минобороны.Удары по позициям противника наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией."Поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций "Юг" ВСУ", – говорится в сводке Минобороны в понедельник.Уточняется, что пункты были поражены в ДНР (Константинополь), Херсоне и Херсонской области (поселок Велетенское).Помимо этого, российские войска поразили 56 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, уничтожили живую силу и военную технику в 139-ти районах, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России уничтожили позиции, с которых ВСУ били по Донецку Как проходит освобождение населенных пунктов ДНР Потери ВСУ: в Минобороны рассказали о ситуации на линии соприкосновения

https://crimea.ria.ru/20221219/sotni-unichtozhennykh-boevikov-i-novye-zanyatye-rubezhi--svodka-svo-za-sutki-1125988748.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, херсонская область, донецкая народная республика (днр)