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ВС России уничтожили позиции, с которых ВСУ били по Донецку - РИА Новости Крым, 19.12.2022
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ВС России уничтожили позиции, с которых ВСУ били по Донецку
ВС России уничтожили позиции, с которых ВСУ били по Донецку - РИА Новости Крым, 19.12.2022
ВС России уничтожили позиции, с которых ВСУ били по Донецку
Российские военные в ночь на понедельник ответным огнем уничтожили часть позиций украинских войск, с которых наносились удары по Донецку. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T11:02
2022-12-19T11:03
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
сво
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на понедельник ответным огнем уничтожили часть позиций украинских войск, с которых наносились удары по Донецку. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Ответ на варварские обстрелыВечером в воскресенье ВСУ вновь обстреляли Донецк. Снаряды попали в том числе в здание больницы им. Калинина. Повреждены три корпуса медучреждения.По словам Пушилина, пациент больницы, получивший при обстреле тяжелые ранения, впоследствии скончался на операционном столе."К сожалению, один из пациентов погиб. Он получил тяжелые ранения и потом в операционной скончался. Еще один человек был ранен в больнице, его состояние стабилизировалось", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин также сообщил, что в воскресенье было зафиксировано пять волн обстрелов с украинской стороны. ВСУ били по горловскому направлению в районе Никитовки, а также Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. В результате ранения получили три человека.Российские войска уничтожили часть позиций, с которых ВСУ наносили удары.Чешские РСЗО и словацкие ракетыОн отметил, что единственное, что можно сделать для минимизации подобных атак на крупные городские агломерации, – отодвигать противника. Российские подразделения делают все от них зависящее, но, к сожалению, это проходит медленнее, чем хотелось бы, констатировал Пушилин."Причины объективные – это и погода, и то количество вооружений и резервов, которые противник продолжает подтягивать непосредственно к тем участкам, которые являются сейчас для нас наиболее горячими. Это авдеевское, марьинское, артемовское, угледарское направления", – отметил он.Врио главы республики также добавил, что противник продолжает подтягивать резервы и использует вооружение, которое поставляют страны НАТО. Так, ВСУ сегодня очень часто используют чешские установки ракетных систем залпового огня и ракеты к ним, произведенные в Словакии.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли больницу Калинина в Донецке: что известноРоссийские войска освободили Яковлевку в ДНРШойгу побывал на передовой
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, сво, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, вооруженные силы россии, новости
ВС России уничтожили позиции, с которых ВСУ били по Донецку

Пушилин: военные РФ уничтожили часть позиций, с которых ВСУ наносили удары по Донецку

11:02 19.12.2022 (обновлено: 11:03 19.12.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота минометного расчета на Запорожском направлении
Работа минометного расчета на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на понедельник ответным огнем уничтожили часть позиций украинских войск, с которых наносились удары по Донецку. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Ответ на варварские обстрелы

Вечером в воскресенье ВСУ вновь обстреляли Донецк. Снаряды попали в том числе в здание больницы им. Калинина. Повреждены три корпуса медучреждения.
По словам Пушилина, пациент больницы, получивший при обстреле тяжелые ранения, впоследствии скончался на операционном столе.
"К сожалению, один из пациентов погиб. Он получил тяжелые ранения и потом в операционной скончался. Еще один человек был ранен в больнице, его состояние стабилизировалось", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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Пушилин также сообщил, что в воскресенье было зафиксировано пять волн обстрелов с украинской стороны. ВСУ били по горловскому направлению в районе Никитовки, а также Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. В результате ранения получили три человека.
Российские войска уничтожили часть позиций, с которых ВСУ наносили удары.
"Мы не могли не отвечать на варварские обстрелы, работали в том числе подразделения первого армейского корпуса, также работали соответствующие силы Минобороны РФ. В результате были нанесены удары по скоплениям противника в Авдеевке, Красногоровке и в западной части Марьинки, которая пока еще не находится под нашим контролем… Ответный огонь наносится, идет контрбатарейная работа. Те огневые точки противника, с которых наносились удары, часть из них точно была уничтожена", - сказал врио главы ДНР.

Чешские РСЗО и словацкие ракеты

Он отметил, что единственное, что можно сделать для минимизации подобных атак на крупные городские агломерации, – отодвигать противника. Российские подразделения делают все от них зависящее, но, к сожалению, это проходит медленнее, чем хотелось бы, констатировал Пушилин.
"Причины объективные – это и погода, и то количество вооружений и резервов, которые противник продолжает подтягивать непосредственно к тем участкам, которые являются сейчас для нас наиболее горячими. Это авдеевское, марьинское, артемовское, угледарское направления", – отметил он.
Врио главы республики также добавил, что противник продолжает подтягивать резервы и использует вооружение, которое поставляют страны НАТО. Так, ВСУ сегодня очень часто используют чешские установки ракетных систем залпового огня и ракеты к ним, произведенные в Словакии.
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