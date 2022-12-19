https://crimea.ria.ru/20221219/vs-rossii-unichtozhili-pozitsii-s-kotorykh-vsu-bili-po-donetsku-1125978190.html

ВС России уничтожили позиции, с которых ВСУ били по Донецку

ВС России уничтожили позиции, с которых ВСУ били по Донецку - РИА Новости Крым, 19.12.2022

ВС России уничтожили позиции, с которых ВСУ били по Донецку

Российские военные в ночь на понедельник ответным огнем уничтожили часть позиций украинских войск, с которых наносились удары по Донецку. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T11:02

2022-12-19T11:02

2022-12-19T11:03

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

сво

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125925237_0:254:2956:1917_1920x0_80_0_0_a809e38849eca88766e3ce971acd8c5d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на понедельник ответным огнем уничтожили часть позиций украинских войск, с которых наносились удары по Донецку. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Ответ на варварские обстрелыВечером в воскресенье ВСУ вновь обстреляли Донецк. Снаряды попали в том числе в здание больницы им. Калинина. Повреждены три корпуса медучреждения.По словам Пушилина, пациент больницы, получивший при обстреле тяжелые ранения, впоследствии скончался на операционном столе."К сожалению, один из пациентов погиб. Он получил тяжелые ранения и потом в операционной скончался. Еще один человек был ранен в больнице, его состояние стабилизировалось", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин также сообщил, что в воскресенье было зафиксировано пять волн обстрелов с украинской стороны. ВСУ били по горловскому направлению в районе Никитовки, а также Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. В результате ранения получили три человека.Российские войска уничтожили часть позиций, с которых ВСУ наносили удары.Чешские РСЗО и словацкие ракетыОн отметил, что единственное, что можно сделать для минимизации подобных атак на крупные городские агломерации, – отодвигать противника. Российские подразделения делают все от них зависящее, но, к сожалению, это проходит медленнее, чем хотелось бы, констатировал Пушилин."Причины объективные – это и погода, и то количество вооружений и резервов, которые противник продолжает подтягивать непосредственно к тем участкам, которые являются сейчас для нас наиболее горячими. Это авдеевское, марьинское, артемовское, угледарское направления", – отметил он.Врио главы республики также добавил, что противник продолжает подтягивать резервы и использует вооружение, которое поставляют страны НАТО. Так, ВСУ сегодня очень часто используют чешские установки ракетных систем залпового огня и ракеты к ним, произведенные в Словакии.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли больницу Калинина в Донецке: что известноРоссийские войска освободили Яковлевку в ДНРШойгу побывал на передовой

https://crimea.ria.ru/20221217/rossiyskie-voyska-razgromili-inostrannykh-naemnikov-u-krasnogo-limana-1125956158.html

https://crimea.ria.ru/20221216/ekspert-otsenil-veroyatnost-zimney-pauzy-v-konflikte-na-ukraine-1125910234.html

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), денис пушилин, сво, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, вооруженные силы россии, новости