https://crimea.ria.ru/20221218/rossiyskie-voyska-osvobodili-yakovlevku-v-dnr-1125969066.html

Российские войска освободили Яковлевку в ДНР

Российские войска освободили Яковлевку в ДНР - РИА Новости Крым, 18.12.2022

Российские войска освободили Яковлевку в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.12.2022

2022-12-18T15:22

2022-12-18T15:22

2022-12-18T15:22

сво

армия и флот

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что сейчас ведется зачистка населенного пункта от остатков украинских войск.В Подгородном, Клещиевке, Курдюмовке противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции, но это не удалось."В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля".Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ. Как сообщили в МО, он проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции и пообщался с военными на передовой. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.По оценке президента, СВО идет своим чередом, никаких вопросов и проблем для России там нет. В то же время в целом процесс урегулирования конфликта, по мнению российского лидера, "будет непростым и потребует определенного времени".Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска разгромили иностранных наемников у Красного ЛиманаМассированные удары ВС России сорвали переброску оружия для ВСУВ Киеве признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, армия и флот, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)