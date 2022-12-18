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Российские войска освободили Яковлевку в ДНР - РИА Новости Крым, 18.12.2022
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Российские войска освободили Яковлевку в ДНР
Российские войска освободили Яковлевку в ДНР - РИА Новости Крым, 18.12.2022
Российские войска освободили Яковлевку в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.12.2022
2022-12-18T15:22
2022-12-18T15:22
сво
армия и флот
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что сейчас ведется зачистка населенного пункта от остатков украинских войск.В Подгородном, Клещиевке, Курдюмовке противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции, но это не удалось."В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля".Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ. Как сообщили в МО, он проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции и пообщался с военными на передовой. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.По оценке президента, СВО идет своим чередом, никаких вопросов и проблем для России там нет. В то же время в целом процесс урегулирования конфликта, по мнению российского лидера, "будет непростым и потребует определенного времени".Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска разгромили иностранных наемников у Красного ЛиманаМассированные удары ВС России сорвали переброску оружия для ВСУВ Киеве признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты
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РИА Новости Крым
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96
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сво, армия и флот, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Российские войска освободили Яковлевку в ДНР

Минобороны: Яковлевка перешла под контроль российских военных

15:22 18.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец на передовой линии СВО
Боец на передовой линии СВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взята под контроль Яковлевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Уточняется, что сейчас ведется зачистка населенного пункта от остатков украинских войск.
В Подгородном, Клещиевке, Курдюмовке противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции, но это не удалось.
"В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля".
Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ. Как сообщили в МО, он проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции и пообщался с военными на передовой.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
По оценке президента, СВО идет своим чередом, никаких вопросов и проблем для России там нет. В то же время в целом процесс урегулирования конфликта, по мнению российского лидера, "будет непростым и потребует определенного времени".
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СВОАрмия и флотДонецкая Народная Республика (ДНР)Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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