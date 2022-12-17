https://crimea.ria.ru/20221217/rossiyskie-voyska-razgromili-inostrannykh-naemnikov-u-krasnogo-limana-1125956158.html

Российские войска разгромили иностранных наемников у Красного Лимана

Российские войска разгромили иностранных наемников у Красного Лимана - РИА Новости Крым, 17.12.2022

Российские войска разгромили иностранных наемников у Красного Лимана

Армия России уничтожила пункт временного размещения иностранных наемников в районе Красного Лимана в ДНР. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T15:58

2022-12-17T15:58

2022-12-17T16:01

сво

министерство обороны рф

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

харьковская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Армия России уничтожила пункт временного размещения иностранных наемников в районе Красного Лимана в ДНР. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, на Красно-Лиманском направлении в районе населенного пункта Колодези упреждающим огнем поражены резервы ВСУ. В результате комплексного поражения украинские военные потеряли до 30-ти человек убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины и два пикапа."На Донецком направлении российские войска продолжили наступательные действия, в результате которых заняты выгодные рубежи и позиции. Подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Бахмутское и Опытное Донецкой Народной Республики. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, а также семь автомобилей", - сказано в сводке Минобороны.Кроме того, до 40 украинских военнослужащих погибли на Купянском направлении в районах населенных пунктов Петропавловка и Тимковка Харьковской области."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области, а также 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89-ти районах", - указали в оборонном ведомстве.В ЛНР российские ПВО сбили два украинских беспилотника и четыре реактивных снаряда HIMARS, а в районе Токмака Запорожской области перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган".Всего с начала специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2675 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7140 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7638 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированные удары ВС России сорвали переброску оружия для ВСУРасходный ресурс: каков реальный статус иностранных наемников на УкраинеДля атак на Крым использовали беспилотники, изготовленные в США

https://crimea.ria.ru/20221208/vks-rossii-unichtozhili-okolo-sotni-polskikh-naemnikov-pod-kharkovom-1125754327.html

https://crimea.ria.ru/20221124/naemniki-iz-54-stran-mira-voyuyut-na-storone-vsu---sledkom-1125530050.html

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

харьковская область

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сво, министерство обороны рф, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, всу (вооруженные силы украины), харьковская область