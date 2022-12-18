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Потери ВСУ: в Минобороны рассказали о ситуации на линии соприкосновения - РИА Новости Крым, 18.12.2022
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Потери ВСУ: в Минобороны рассказали о ситуации на линии соприкосновения
Потери ВСУ: в Минобороны рассказали о ситуации на линии соприкосновения - РИА Новости Крым, 18.12.2022
Потери ВСУ: в Минобороны рассказали о ситуации на линии соприкосновения
Потери Киева на Красно-Лиманском, Купянском, Донецком и Южно-Донецком направлениях за сутки составили более 170 человек убитыми и ранеными. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 18.12.2022
2022-12-18T17:05
2022-12-18T17:05
сво
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Потери Киева на Красно-Лиманском, Купянском, Донецком и Южно-Донецком направлениях за сутки составили более 170 человек убитыми и ранеными. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Так, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики российская артиллерия поразила резервы ВСУ.На Южно-Донецком направлении российские военные ударили по скоплениям живой силы и военной техники в районах населенных пунктов Шевченко и Дорожнянка Запорожской области. В районе населенного пункта Времевка ДНР уничтожена ремонтно-эвакуационная группа противника. Также поражены три украинские диверсионно-разведывательные группы. На данном направлении ВСУ потеряли за сутки до 50-ти человек убитыми и ранеными.На Купянском направлении потери украинской стороны составили около 25 человек.Также сообщалось о безуспешных попытках противника контратаками вернуть утраченные позиции. В результате уничтожено более 40 украинских военнослужащих.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.По оценке президента, СВО идет своим чередом, никаких вопросов и проблем для России там нет. В то же время в целом процесс урегулирования конфликта, по мнению российского лидера, "будет непростым и потребует определенного времени".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили на украинские планы прорваться к полуостровуРоссийские войска разгромили иностранных наемников у Красного ЛиманаРоссийские войска освободили Яковлевку в ДНР
https://crimea.ria.ru/20221218/shoygu-pobyval-na-peredovoy-1125961607.html
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сво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
Потери ВСУ: в Минобороны рассказали о ситуации на линии соприкосновения

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 170 человек

17:05 18.12.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСтрельба из пушки "Гиацинт-Б" по позициям ВСУ
Стрельба из пушки Гиацинт-Б по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Потери Киева на Красно-Лиманском, Купянском, Донецком и Южно-Донецком направлениях за сутки составили более 170 человек убитыми и ранеными. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Так, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики российская артиллерия поразила резервы ВСУ.
"Кроме того, упреждающим огнем по штурмовым группам пресечены попытки противника провести разведку боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная ЛНР. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 60-ти человек убитыми и ранеными", - проинформировали в ведомстве.
На Южно-Донецком направлении российские военные ударили по скоплениям живой силы и военной техники в районах населенных пунктов Шевченко и Дорожнянка Запорожской области.
В районе населенного пункта Времевка ДНР уничтожена ремонтно-эвакуационная группа противника. Также поражены три украинские диверсионно-разведывательные группы. На данном направлении ВСУ потеряли за сутки до 50-ти человек убитыми и ранеными.
На Купянском направлении потери украинской стороны составили около 25 человек.
Также сообщалось о безуспешных попытках противника контратаками вернуть утраченные позиции. В результате уничтожено более 40 украинских военнослужащих.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
По оценке президента, СВО идет своим чередом, никаких вопросов и проблем для России там нет. В то же время в целом процесс урегулирования конфликта, по мнению российского лидера, "будет непростым и потребует определенного времени".
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