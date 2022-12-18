https://crimea.ria.ru/20221218/poteri-vsu-v-minoborony-rasskazali-o-situatsii-na-linii-soprikosnoveniya-1125971176.html

Потери ВСУ: в Минобороны рассказали о ситуации на линии соприкосновения

Потери ВСУ: в Минобороны рассказали о ситуации на линии соприкосновения - РИА Новости Крым, 18.12.2022

Потери ВСУ: в Минобороны рассказали о ситуации на линии соприкосновения

Потери Киева на Красно-Лиманском, Купянском, Донецком и Южно-Донецком направлениях за сутки составили более 170 человек убитыми и ранеными. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 18.12.2022

2022-12-18T17:05

2022-12-18T17:05

2022-12-18T17:05

сво

министерство обороны рф

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Потери Киева на Красно-Лиманском, Купянском, Донецком и Южно-Донецком направлениях за сутки составили более 170 человек убитыми и ранеными. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Так, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики российская артиллерия поразила резервы ВСУ.На Южно-Донецком направлении российские военные ударили по скоплениям живой силы и военной техники в районах населенных пунктов Шевченко и Дорожнянка Запорожской области. В районе населенного пункта Времевка ДНР уничтожена ремонтно-эвакуационная группа противника. Также поражены три украинские диверсионно-разведывательные группы. На данном направлении ВСУ потеряли за сутки до 50-ти человек убитыми и ранеными.На Купянском направлении потери украинской стороны составили около 25 человек.Также сообщалось о безуспешных попытках противника контратаками вернуть утраченные позиции. В результате уничтожено более 40 украинских военнослужащих.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.По оценке президента, СВО идет своим чередом, никаких вопросов и проблем для России там нет. В то же время в целом процесс урегулирования конфликта, по мнению российского лидера, "будет непростым и потребует определенного времени".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили на украинские планы прорваться к полуостровуРоссийские войска разгромили иностранных наемников у Красного ЛиманаРоссийские войска освободили Яковлевку в ДНР

https://crimea.ria.ru/20221218/shoygu-pobyval-na-peredovoy-1125961607.html

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)